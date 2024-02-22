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Россияне ударили по селу Львово на Херсонщине: В результате попадания в жилой дом погиб мужчина

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Российские оккупанты обстреляли село Львово в Бериславском районе Херсонщины. В результате удара погиб мужчина, находившийся во дворе.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Утром россияне обстреляли населенный пункт, один из "прилетов" – по жилому дому.

"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель, находившийся во дворе. Погибшему было 59 лет", - добавил глава области.

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22.02.2024 10:47 Ответить
 
 