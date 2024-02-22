В Бундестаге будут обсуждать передачу Taurus Украине

22 февраля в Бундестаге состоятся дебаты о предоставлении Украине ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Издание отмечает, что на рассмотрение вынесены два текста. В одном, от фракций "светофорной коалиции" – СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов", обобщенно говорится о поставках Украине дополнительных дальнобойных систем без конкретики. Внутри коалиции, как известно, нет единства по этому вопросу.

Во втором проекте - от оппозиционной ХДС-ХСС, прямо упомянуты Taurus.

"Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства", – говорится в материале.

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