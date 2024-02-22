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Германия (6724) ракеты (3468) Украина (44294) Бундестаг (217)

В Бундестаге будут обсуждать передачу Taurus Украине

ракета,taurus

22 февраля в Бундестаге состоятся дебаты о предоставлении Украине ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Издание отмечает, что на рассмотрение вынесены два текста. В одном, от фракций "светофорной коалиции" – СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов", обобщенно говорится о поставках Украине дополнительных дальнобойных систем без конкретики. Внутри коалиции, как известно, нет единства по этому вопросу.

Во втором проекте - от оппозиционной ХДС-ХСС, прямо упомянуты Taurus.

"Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства", – говорится в материале.

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Топ комментарии
+7
ГОсподи. Якщо не передасте то РФ нашле вам ще 30 млн арабів. Альо. Проти вас уже ведуть війну і думаю - ви уже програли бо демографія зробить своє. Мініміні шанс - це знищити РФ
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22.02.2024 10:56
+4
Дебати потужні?
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22.02.2024 10:57
+4
Так вже майже півроку обговорюєте!!!!
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22.02.2024 10:58
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ГОсподи. Якщо не передасте то РФ нашле вам ще 30 млн арабів. Альо. Проти вас уже ведуть війну і думаю - ви уже програли бо демографія зробить своє. Мініміні шанс - це знищити РФ
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22.02.2024 10:56 Ответить
Так вже майже півроку обговорюєте!!!!
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22.02.2024 10:58 Ответить
Дебати потужні?
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22.02.2024 10:57 Ответить
Створюють видимість роботи. Сцикуни, що потакають диктаторам
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22.02.2024 10:58 Ответить
передайте, а потім обговорюйте ))
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22.02.2024 11:06 Ответить
Добоговорюються що будуть пуляти Тауруси по своїй території . Бо по території раши не можна
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22.02.2024 11:35 Ответить
там 100 з чимось тільки за а інші проти
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22.02.2024 11:36 Ответить
На отримання мацковією 400 ракет, від Ірану та КНДР, це обговорення зовсім не вплинуло! Ви собі обговорюйте, а воєнний злочинець, їх уже отримав…
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22.02.2024 11:56 Ответить
Ще тиждень, і німці у Бундестазі будуть планувати як ці ракети використати, щоб касапи не поперли на НАТО.
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22.02.2024 12:11 Ответить
Ви Німці просрали свою свободу завдяки агентам меркель та штанмаер...тепер араби та різна шваль у вас у дома.
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22.02.2024 12:42 Ответить
обговорюють, наговорюють, отговорюють, приговорюють, і заговорюють. що це? німці, що з вами сталось? Слава ЗСУ!
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22.02.2024 13:06 Ответить
обговоруни срані
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22.02.2024 14:49 Ответить
 
 