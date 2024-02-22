У бывшего главы Черниговской областной ВВК изъяли во время обыска почти один миллион долларов США. ВИДЕО
В ходе обысков у бывшего главы Черниговской областной ВВК в одной из квартир в Киеве обнаружили почти один миллион долларов США.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.
Известно, что задержанный работал председателем Черниговской областной ВВК до лета 2021 года. Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.
В сети опубликована видеозапись с фрагментами обыска.
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