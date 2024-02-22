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Новости Война
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У бывшего главы Черниговской областной ВВК изъяли во время обыска почти один миллион долларов США. ВИДЕО

В ходе обысков у бывшего главы Черниговской областной ВВК в одной из квартир в Киеве обнаружили почти один миллион долларов США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.

Известно, что задержанный работал председателем Черниговской областной ВВК до лета 2021 года. Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

В сети опубликована видеозапись с фрагментами обыска.

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Автор: 

коррупция (8562) Чернигов (885) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+44
"...в одній з квартир у Києві виявили майже один мільйон доларів США..." - так це тільки на одній квартирі, не зупиняйтесь....
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22.02.2024 11:06
+38
забув єрмакові відлистати вчасно
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22.02.2024 11:03
+27
нажитає ніпасільним трудом, ізвєргі
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22.02.2024 11:03
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к стенке.
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23.02.2024 03:51 Ответить
2500 FPV дронів для хлопців на передку. І це тільки одна із багатох тварин які пакуються на війні. А якась бабуся донатить з мінімальної пенсії.
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23.02.2024 14:10 Ответить
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