РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4413 посетителей онлайн
Новости Война
2 962 5
Харьковщина (5576) Евлаш Илья (137)

Россияне давят в районе Синьковки на Харьковщине, пытаются ее оккупировать, - Силы обороны

зсу

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на Лимано-Купянском направлении и пытаются захватить Синьковку.

Об этом заявил начальник пресс-службы ОСГВ "Хортиця" Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас в полосе ответственности ОСГВ "Хортиця" происходят жесткие бои, противник продолжает наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. В частности, 725 раз обстреливал позиции ВСУ из всех имеющихся видов артиллерии и другого оружия, включая танки, АГС, СПГ, дроны-камикадзе. 29 раз нанес удары по позициям ВСУ, используя дроны, и еще 10 раз использовал авиацию. Преимущественно это были Су-34, иногда - Су-25 и, конечно, это уже привычное для противника использование КАБов", - отметил он.

По словам Евлаша, в ходе 11 боевых столкновений россияне потеряли убитыми и ранеными 398 оккупантов, еще 5 - пополнили обменный фонд. 138 единиц вооружения и военной техники врага уничтожено на Лимано-Купянском направлении, выведено из строя 97 дронов.

Также читайте: Лиманское направление: россияне пытаются активизировать свои усилия у реки Черный Жеребец, перебрасывают туда свои резервы, - Силы обороны

Он добавил, что россияне продолжают давить в районе Синьковки, пытаясь оккупировать ее. Тяжелая ситуация остается около реки Черный Жеребец, Торского выступа и населенного пункта Терны, куда РФ стягивает резервы и пытается активизировать наступательные действия.

"На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в районе Часова Яра, Клещиевки и Андреевки. Что касается Часова Яра, враг переходит к лобовым атакам, иногда пытается обойти Силы обороны по флангам в районе Ивановского и Богдановки, применяет артиллерию, РСЗО, авиацию, танки, дроны", - добавил спикер.

Возле Клещиевки и Андреевки враг пытается выйти к реке Сиверский Донец и занять оборону по границе этой реки.

Читайте также: Самой горячей точкой боевых действий на Лиманском направлении является село Терны, россияне пытаются выйти на рубеж реки Черный Жеребец, - Силы обороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без допомоги США нам дуже важко тримати фронт, бо Володя Херпіду за 5 років свого правління не зробив для ЗСУ нічого, крім, звичайно, мародерства цієї армії на мільрди, десь 32 мільрди на снаряди, 40 мільярдів на дрони, і десятки мільярдів на їжу, одежу та ГММ.
показать весь комментарий
22.02.2024 11:07 Ответить
Канада обіцяє Павелу гроші на снаряди -- немає чим відбиватись
показать весь комментарий
22.02.2024 11:10 Ответить
Нетряпка виїде зараз на 0 , грізно насупить брови, подивиться в очі і...
вуаля, обстріли миттю припиняться!
показать весь комментарий
22.02.2024 11:11 Ответить
Війнупочала не Україна, а ху&ло.

Украінський народ героїчно захищае країну.

Кацапи нелюді та нацисти.

Слава Україні!
показать весь комментарий
22.02.2024 14:06 Ответить
Харківський напрямок стае дуже критичним.

Не можно дозволити кацапам тут отримати перемогу.

Смерть російським окупантам!
показать весь комментарий
22.02.2024 14:09 Ответить
 
 