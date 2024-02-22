Россияне давят в районе Синьковки на Харьковщине, пытаются ее оккупировать, - Силы обороны

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на Лимано-Купянском направлении и пытаются захватить Синьковку.

Об этом заявил начальник пресс-службы ОСГВ "Хортиця" Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас в полосе ответственности ОСГВ "Хортиця" происходят жесткие бои, противник продолжает наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. В частности, 725 раз обстреливал позиции ВСУ из всех имеющихся видов артиллерии и другого оружия, включая танки, АГС, СПГ, дроны-камикадзе. 29 раз нанес удары по позициям ВСУ, используя дроны, и еще 10 раз использовал авиацию. Преимущественно это были Су-34, иногда - Су-25 и, конечно, это уже привычное для противника использование КАБов", - отметил он.

По словам Евлаша, в ходе 11 боевых столкновений россияне потеряли убитыми и ранеными 398 оккупантов, еще 5 - пополнили обменный фонд. 138 единиц вооружения и военной техники врага уничтожено на Лимано-Купянском направлении, выведено из строя 97 дронов.

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Он добавил, что россияне продолжают давить в районе Синьковки, пытаясь оккупировать ее. Тяжелая ситуация остается около реки Черный Жеребец, Торского выступа и населенного пункта Терны, куда РФ стягивает резервы и пытается активизировать наступательные действия.

"На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в районе Часова Яра, Клещиевки и Андреевки. Что касается Часова Яра, враг переходит к лобовым атакам, иногда пытается обойти Силы обороны по флангам в районе Ивановского и Богдановки, применяет артиллерию, РСЗО, авиацию, танки, дроны", - добавил спикер.

Возле Клещиевки и Андреевки враг пытается выйти к реке Сиверский Донец и занять оборону по границе этой реки.

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