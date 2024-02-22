Спикер Палаты представителей Джонсон игнорирует призывы Байдена поставить на голосование помощь Украине. Настаивает, чтобы тот "обезопасил границу"
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон игнорирует призывы Белого дома поставить на голосование законопроект о безопасности границ, включающий также помощь Украины.
Джонсон заявил в соцсети Х, что администрация Байдена "подвела Америку, не сумев обеспечить безопасность границы", сообщает Цензор.НЕТ.
"Администрация открыла двери для нелегальной иммиграции, которая наполняет Америку фентанилом, торговлей людьми и ростом насилия, разоряя муниципалитеты и убивая наших граждан", - написал республиканец.
Джонсон утверждает, что у Байдена "есть возможность остановить крушение и обеспечить безопасность границы прямо сейчас, но он просто не сделает этого".
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+20 Пересічний українець 3af2245a
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+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+10 Старый зольдат
показать весь комментарий22.02.2024 11:19
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Пожалуйста, подождите...
Якщо вже в США так можна, то що вже казати про наших зелених пройдисвітів.
Після Варшави, звичайно.
Вони хотять міцного юаня?
Буде
Але так и є. Доллар - це світова валюта, и від неї залежить світова стабільність. Наприклад, новий президент Аргентини зробив кампанію на тому, що хоче позбавитися взагалі від нестабільного песо и зробити долар єдиною валютою.
Отака була "допомога" рудого клоуна
19 січня 2021 року, США ввели санкції проти судна «Фортуна», яке будує газопровід. До санкційного списку також внесли російську компанію «Рустанкер» та танкери «Максим Горький» і «Сьєрра», які ходять під російським прапором.
24 січня 2021 року, російське судно-трубоукладальник «Фортуна», незважаючи на накладені на нього санкції США, продовжило прокладання газопроводу «Північний потік-2» у водах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії . Про це, з посиланням на компанію-оператора проєкту «Nord Stream 2».
6 лютого 2021 року продовжилося укладання труб у водах Данії.
26 травня 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу «Північний потік-2», оскільки проєкт майже закінчений, а санкції зашкодять відносинам із європейськими союзниками.
Від Трампа, як казав мітець, готуемось скуштувати х...я.
Вони тоді що сподівалися провести свого кандидата з допомогою когось з республіканців? Але для цього наперед треба було мати "залізні" гарантовані домовленості з цими депутатами. Якщо ж вони вирішили, що республіканці мають право своєю більшістю визначатися зі спікером, то навіщо взагалі приймали участь в голосуванні (ваш спікер - самі й знімайте-призначайте)?
ще такої новолочі на Цензорі не вистачало 👿
Вірно? 😂
Нелегальний мігрант не має права голосу на будь-яких виборах, і в США таке правило також діє. А термін отримання громадянства США навіть легальному мігранту - це процедура доволі тривала в часі, десять, чи більше років.
2. Это прекрасно понимает Трамп и республиканцы. Т.е. что бы сейчас не пытался сделать Байден, на какие бы компромиссы он не шел, это не будет "решением" проблемы и республиканцы всегда будут это подчеркивать.
3. "Проблема границы" - это лопата, которой республиканцы закапывают рейтинг демократов в предверии предстоящих выборов президента США. Республиканцам НЕ НУЖНО чтобы проблема с границей была решена Байденом (тем более это не так просто сделать). Республиканцам нужен президент - республиканец.
4. Джонсон подтвердил п.3, фактически заявив: "Сначала реши проблему на границе (которую быстро решить невозможно, а потом будем разговаривать о помощи Украине (и Израилю).
5. Смогут ли демократы (Байден) убедить американцев, что в своей жажде власти, республиканцы сливают в унитаз роль США как мирового лидера демократии? ...
6. Большинство республиканцев понимает "что почем" и "who is mr Trump. Но, к сожалению, рейтинг Трампа намного опережает ближайшего конкурента - Ники Хейли. А республиканцам нужен президент - республиканец.
В самом деле, недавнее исследование источников пополнения предвыборного фонда карманного спикера Нижней палаты Конгресс США Джонсона показало, что около 80% объема фонда состоит из донатов российских переселенцев.
И вот получается, что подавляющее большинство донаторов спикера Джонсона имеют стойкий запах лаптей и портянок.
нічого нового
Це не амеріканська адміністрація, а збіговисько шлюх якись. 95 квартал версія 2.0
З такими лідорами-підорами нам всім капець.
хоча, дружбани трампа:
Манафорт - в тюрмі,
Джуліані - готується, сухарі сушить,
Малюк Карлсон приніс своїй телекомпанії шалений "прибуток" у 700 млн !!! долярів, за що його поперли
😂👍