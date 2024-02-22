История рассудит, кто был прав, а кто совершил несправедливость, - МИД Китая о войне в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "история рассудит все нюансы "украинского кризиса". В частности, кто был прав, а кто совершил несправедливость. Сейчас самое главное - восстановить мир, не нужно отказываться от усилий способствовать переговорам между Украиной и РФ.

Об этом Ван И сказал в интервью китайским СМИ после завершения поездки в Европу на Мюнхенскую конференцию безопасности и посещения Испании и Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

По его словам, "кризис в Украине (так в Китае называют агрессию России против Украины - ред.)" является одной из двух главных международных горячих точек, вызывающих негативные последствия по всему миру, и ее продолжение не отвечает общим интересам международного сообщества.

"История рассудит все нюансы этого кризиса, кто был прав, а кто совершил несправедливость. На данный момент самое безотлагательное – восстановить мир", - подчеркнул Ван И.

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Исторический опыт доказывает, что конечной точкой любого конфликта является возвращение за стол переговоров, отметил глава МИД Китая.

"Мы считаем, что единственным выходом является политическое решение", – подчеркнул китайский дипломат.

По его мнению, в "украинском кризисе" все еще есть проблеск надежды на мир", поэтому не следует отказываться от усилий, направленных на содействие переговорам между Украиной и РФ.

"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в восстановлении мира и поддерживать построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - добавил Ван.

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