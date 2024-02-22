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Китай (2790) Ван И (60)

История рассудит, кто был прав, а кто совершил несправедливость, - МИД Китая о войне в Украине

Ван Ї

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "история рассудит все нюансы "украинского кризиса". В частности, кто был прав, а кто совершил несправедливость. Сейчас самое главное - восстановить мир, не нужно отказываться от усилий способствовать переговорам между Украиной и РФ.

Об этом Ван И сказал в интервью китайским СМИ после завершения поездки в Европу на Мюнхенскую конференцию безопасности и посещения Испании и Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

По его словам, "кризис в Украине (так в Китае называют агрессию России против Украины - ред.)" является одной из двух главных международных горячих точек, вызывающих негативные последствия по всему миру, и ее продолжение не отвечает общим интересам международного сообщества.

"История рассудит все нюансы этого кризиса, кто был прав, а кто совершил несправедливость. На данный момент самое безотлагательное – восстановить мир", - подчеркнул Ван И.

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Исторический опыт доказывает, что конечной точкой любого конфликта является возвращение за стол переговоров, отметил глава МИД Китая.

"Мы считаем, что единственным выходом является политическое решение", – подчеркнул китайский дипломат.

По его мнению, в "украинском кризисе" все еще есть проблеск надежды на мир", поэтому не следует отказываться от усилий, направленных на содействие переговорам между Украиной и РФ.

"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в восстановлении мира и поддерживать построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - добавил Ван.

Также читайте: США готовят санкции против китайских компаний, помогающих России в войне против Украины, - CNBC
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Топ комментарии
+48
лицемерные *******
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22.02.2024 11:19
+36
Саме так-тому у історії китайці залишаться брехливими лицемірними покидьками...
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22.02.2024 11:22
+32
Справедливості не існує. І ви разом з парашою комуняцькі дибіли, тому приклад. Єдина справедливість з такими мразотами, це добре дати по зубах у відповідь.
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22.02.2024 11:22
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Написано "Хлопці, не читайте китайських газет!", бо будете і срать, і ригать, як цей китаєць, котрий об'ївся їхньої пропаганди. )))

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22.02.2024 11:59 Ответить
Цей плакат про профілактику та ліквідацію холерного вібріону в Китаї. Він був випущений в минулому столітті. У Китаї більше не спостерігається масштабного поширення холери та чуми.
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23.02.2024 19:33 Ответить
"Узькій з китайцем братя на віки!"
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22.02.2024 12:00 Ответить
Китайці сказали іншими словами: "надіємося, що кацапи переможуть, бо Україна для нас не така важлива". І ні слова про підтримку тер.цілісності чи засудження агресії чи підтримку миру у світі. Ще й "українська криза".
Американський хаос у внутр.політиці надихає Іран і Китай більше підтримувати кацапів. Мабуть, ще трошки і наважаться підтримувати військовим обладнанням.
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22.02.2024 11:48 Ответить
Китаю как раз мир не выгоден- он миллиарды щас рубит на дронах, на амуниции, на дешевой кацапской нефти и других уступках *****.
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22.02.2024 11:51 Ответить
和平对中国有利，而且如果俄罗斯吞并了乌克兰，我们会面临非常强大的具有侵略性的北方邻居。但是现在中国如果卷入你们的战争，会带来严重的经济灾难以及军事威胁
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23.02.2024 19:22 Ответить
Чел, я не володiю китайським спрощенним. Росiя на вас нiколи не нападе, по, по- перше, у вас ядерна зброя, по- друге, у вас армiя у сотнi разiв бiльша + технологiчно розвинена, по третє- у вас є спiльний ворог - США.
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23.02.2024 19:29 Ответить
巧言令色，鮮矣仁!
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27.05.2024 06:45 Ответить
Така велика держава, амбіційний режим, а повторює риторику Кремля, дещо приправлену китайським фарисейством і словесним блудом...

Історія розсудить, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість, - МЗС Китаю про війну в Україні



Вища форма лукавого фарисейства...

"Китай не був ініціатором і не є учасником "кризи в Україні" - ту т і далі ключові слова виділені жирним шрифтом (1)

Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру. (2)

Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам (3)

Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів (4)

"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у відновленні миру та підтримувати побудову збалансованої, ефективної й стійкої архітектури європейської безпеки" (5).

Ще раз: агресія ФР проти України, війна... - ЕФЕКТИВНА, СТІЙКА архітектура безпеки.

А за тим ... ТАЙВАНЬ, ТАЙВАНЬ, ТАЙВАНЬ!

І нічого більше: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, - загальні фрази, звичайна риторика агресора з цитуванням "принципів" колгоспу ООН, який на стороні зла.

Корейський варіант, а ще ліпше в'єтнамський: "мирні" переговори на умовах агресора - МЮНХЕН 1938 року в 21-му столітті при участі Китаю (т. Сі, замість т. Муссоліні?)
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22.02.2024 11:51 Ответить
ну, звісно, все, як завжди у їбучих комуняк - хто виграє, той напише історію.

пс істота хламідія аплодує тихо, на самоті, чи разом з дєрьмачнею?
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22.02.2024 11:54 Ответить
Історія України наличує більше 1.000 років,на відміну від раши,саму назву якої придумали європейці,для уламків монгольскої імперії.
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22.02.2024 11:58 Ответить
Айгунский договір та Пекинський трактат 1860, 1861р , це дуже справедливо.
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22.02.2024 12:08 Ответить
Мир рассудит в Гааге.
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22.02.2024 12:08 Ответить
китай іди *****
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22.02.2024 12:08 Ответить
суки жовтосракі
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22.02.2024 12:10 Ответить
Лао-цзи сказав: «Якщо хтось завдав тобі зло, не помстися. Сядь на березі річки, і незабаром ти побачиш, як повз тебе пропливе труп твого ворога».
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22.02.2024 12:10 Ответить
І сиди там (на березі тій річки) до морквяного заговіння! Ага, це так же ж як христіансько- товстовська присказка яку приписують Христу - «якщо тебе вдарили по однієї щоки підстав другу», я б ще добавив далі «і чекай коли пропливуть трупи ворогів (доки рак на горі свистнить)», але не буду вас і Лао Цзи ображати.
Куйня це все! В китайській зовнішній політиці до цих пір діє конфуціанський постулат, який дуже ******** повторювати британський премʼєр У Черчіль - «немає постійних ворогів, немає постійних друзів, є тільки постійні інтереси імперії»! Так шо китайці хітруни та ліцемери ще ті!
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22.02.2024 13:21 Ответить
Да уж, "восток дело тонкое"... Хоча, де тонко, там і рветься.
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23.02.2024 07:00 Ответить
Не забувайте, що коли почалася війна, Китай оголосив нейтралітет. Китай просто зробив те, що має робити нейтральна країна.
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23.02.2024 18:50 Ответить
Це Китай нейтральна держава??? Ви забули що Китай член військово- політичного союзу під назвою ШОС (шанхайська організація співробітництва) регулярно проводить спільні навчання та обмінюється курсантами воєнних вишів не тільки з рашкою але й з іншими країнами- членами цієї організації. Крім того КНР є своєрідним куратором Північної Кореї у воєнних питаннях. Китайські воєнні інструктори навчають військових у багатьох країнах Африки та Азії. Китай має військову базу на Близькому Сході в Джибуті та будує базу в на острові Океанії Вануату. Крім того КНР володіє ядерною зброєю та підтримує комуністичні режими у всьому світі (де вони ще залишились). Так що нейтральним Китай я би не назвав.
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23.02.2024 22:50 Ответить
Розберіться в своїй исторії,та буде вам щастя.
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22.02.2024 12:14 Ответить
Жовтосракі не визнають ООН? Не визнають світовий порядок і кордони? Для них самих це закінчиться погано. Економічна рецесія уже є, бо США і Європа перенапрявляє виробнитва з китая у Індію та індонезію, Індія будує навколо китайців Смарагдовий пояс, який блокує торгівлю жовтих зі світом. Коли пробудиться США від толерастичного сну то і жотосраким і ****** корейцям і тим більше ********* прийде піздец
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22.02.2024 12:18 Ответить
А за яку рацію і справедливість МЗС Китаю? Навіщо ці розмазані у часі глибокодумні конструкції від Ван Ї?!
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22.02.2024 12:20 Ответить
в свій час зек будучи президентом підписав з китаєм договір про стратегічне партнерство - практично віддав економіку України китаю.якраз китай в першу чергу був проти вступу України в ЄС - що і зробив янукович.і війна сьогодні - це реванш комуняк за свої сфери впливу,хай не бреше цей Їван,китай розвязав цю війну руками кацапів.
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22.02.2024 12:32 Ответить
Я китаєць. Китайці не проти вступу України в ЄС, ми ніколи не перешкоджали вступу України в ЄС. Будь ласка, не висуйте неправдивих звинувачень проти нас. Обсяг торгівлі між Україною та Китаєм дуже малий, насправді Китай більше стурбований торгівлею між Німеччиною чи Францією.
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23.02.2024 18:45 Ответить
ти ще скажи що китай не допомагає зброєю росії - через пухляша.я,я...позиція китаю в цій війні як мінімум підарастічєска.всі все розуміють.хватить брехати.
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23.02.2024 18:49 Ответить
Брехлива жовта пика щоб вас ковід усіх побив....
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22.02.2024 12:39 Ответить
Про японську окупацію значноїьериторії Китаю вже забули, макаки жовторилі? Добре, що американці японців розфігачили.Треба було чекати поки "історія розсудить"?
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22.02.2024 12:49 Ответить
Косооке падло. Здохни.
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22.02.2024 12:54 Ответить
Я би дуже бажав щоби в Сіньцзян-Уйгурський автономний район КНР прийшли збройні сили якої небудь потужної мусловської країни і створили там УйНР - уйгурську народну республіку (за прикладом того шо рашка зробила у лугандоні) ось тоді б я подивився як би китайці вирішували питання дипломатичним мирним шляхом. Ліцемери і фарісєї ви комуняки і нічим від плешивого гітлера фашистської ********* не відрізняєтесь!!!
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22.02.2024 13:09 Ответить
Якими будуть наслідки, якщо Китай зараз надасть Україні військову допомогу? Постачання критично важливої ​​енергії було припинено, морське транспортування енергії було небезпечним, і Китай був змушений надіслати мільйони військ для захисту свого північного кордону, що розлютило ядерну Росію. У Китаї зараз достатньо внутрішніх проблем. Не забувайте, що Китай є країною, яка безпосередньо межує з Росією, а це означає, що Китаю потрібно ретельно вирішувати свої відносини з цим поганим сусідом, який колись вторгся в Китай. Україна знаходиться далеко від Китаю, і ця війна не має до Китаю жодного стосунку. Так само чи буде Україна втягнута у війну в Уганді? Чи стурбована Україна військовим конфліктом у Південній Америці? Чи має Україна відношення до війни в Лівані?
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23.02.2024 18:41 Ответить
Та ми не просимо у КНР нічого, не пересмикуйте карти, не в очко граємо. Ми бажаємо лише одного, не треба помагати плешивому гітлеру (путлер) ************ та військовою технікою в його агресивній на несправедливій війні проти України. А ви продовжуєте це робити, хоча і таємно і приховано. По-друге, ви бажаєте щоби ввійна між рашкою та нами припинилися і сторони сіли за стіл переговорів при чому завжди підтримуєте рашистську сторону - мовляєте що Україна повинна залишити рашкі території начебто ісконно російськи які путлєр вже окупував. Про це навіть ваш міністрМЗС КНР Ван І нашому міністру Кулебі довго розповідав. Тобто у всіх питаннях ви не на боці справедливості а на боці куйла. Так за що вас поважати? Раз ви такі чесні і справедливі Тоді віддайте свій Порт Артур рашкі а острови Дяоюйтао Японії, а уйгурам дайте справжню автономію і суверинитет.
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23.02.2024 23:04 Ответить
а розкажи нам, козел вузькоглазий, як історично вигнаний з ліги націй за напад на Фінляндію совок, який разом із гітлером розпочав другу світову раптом став жертвою фашистів? де тут хто прав, скотиняко?
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22.02.2024 13:12 Ответить
Казковий довбо.б.
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22.02.2024 13:20 Ответить
краснопузіе....
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22.02.2024 13:24 Ответить
Исторія не тільки "разсудит" , але і накаже тих, хто підтримував зло в чистому вигляді (росію).
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22.02.2024 13:26 Ответить
Китай пожне дуже страшний врожай за те , що перейшов на бік Зла.
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22.02.2024 13:27 Ответить
Китай там давно знаходиться. Від Мао Цзе Дуна до площі Тянь Ань Мень - хіба там було якесь Добро?
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22.02.2024 13:34 Ответить
узкоглазый СПЕРМАТОЗОИД---член вам,а не тайвань,история рассудит кто маодзедунская обезьяна
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22.02.2024 14:03 Ответить
Більшість китайців на вашому боці. Країни, в які вторглася Росія, це не лише Фінляндія, Грузія та Україна. . . Китайська територія, окупована Росією, більша за всю Україну, і китайці пережили кілька дуже серйозних вбивств. З національного почуття ми розуміємо і підтримуємо Україну. Але реальність жорстока, і в кожної країни свої інтереси та міркування. Залишатися нейтралітетом і обіцяти не надавати Росії ніякої військової зброї є єдиним виходом Китаю. Тому з Китаю можна безперервно отримувати дрони FPV та електронне обладнання, Китай не допоміг Росії припинити постачання української армії. Якщо лідери Китаю нададуть Україні військову підтримку або втручаться у цю війну, яка не має відношення до нас, вони спершу зіткнуться з ризиком бути відключеними від енергоресурсів.Китай є енергодефіцитною країною, і тоді економіка сильно постраждає. втрати. Тоді північ Китаю зіткнеться з серйозними військовими загрозами, а нові вороги отримають ядерну зброю, що створить серйозні ризики для безпеки. . .
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23.02.2024 18:32 Ответить
«Не має постійних ворогів, не має постійних друзів, є постійні інтереси китайської імперії» цей древнєкитайський постулат яким ви керуєтесь діє і зараз у вашої зовнішньої політиці та всім нам добре знайом. Але рашка ви підтримуєте по повній програмі і у цій несправедливій окупаційній війні ви залишаєтесь на її боці. Хоча у договорі про дружбу і співробітництво між нашими країнами від 1992 року ви обіцяли підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. А ми зі свого боку визнавати що Тайвань є невідʼємна частина КНР. І шо тепер з цім договором робити? Зад підтерти? Чи встановити відношення з Тайванем
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23.02.2024 23:12 Ответить
Лицемірність, двузначність - це риса кітайскої зовнішньої політики завжди. Дивуватись не треба. Все що вони кажуть може бути пов'язанним виключно з їхніми інтересами і тільки. На якусь там справедливість їм просто плювати, та й не жовтопиким розповідати про добро та зло.
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22.02.2024 13:44 Ответить
Смешно. Так Китай и заварил всю эту кашу, он хочет быть полноценным лидером на этом материке, хочет не просто производить, но и диктовать условия, хочет Тайвань, да и много чего хочет. Рашка - не пешка, но лишь фигура на шахматной доске китая и сша, в принципе, также как и мы. Миротворцы блин...
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22.02.2024 13:57 Ответить
Китай просто не хоче злити своїх ядерних сусідів. Владивосток, Сахалін і Далекий Схід належать Китаю. Кожен китаєць пам'ятає агресію та розправу Росії над китайцями. Якби у Росії не було ядерної зброї, ситуація була б зовсім іншою. Я китаєць і знаю, про що говорю.
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23.02.2024 18:20 Ответить
Так цю зорю вам Хрущов подарував. Як би не він,нічого б у вас не було.
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23.02.2024 23:14 Ответить
підари косоокі, маю надію, що ваш труп по річці першим попливе
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22.02.2024 14:51 Ответить
Хотілося б, щоб не історія судила, а Гаагський трибунал.
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22.02.2024 15:05 Ответить
海牙国际法庭会给普京和他的党羽公证的审判，迎接他的只会是绞刑架。
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23.02.2024 18:33 Ответить
Ван И, не гани Свои сказки про "история рассудит" расскажи хунвейбинам и прочим идиотам. Вообще, на Китай я бы вообще не рассчитывал, что он будет к кому-то относиться с позиций гуманизма, это такие хитрожопые бестии, им главное пожрать и потрахаться, на остальное им наплевать, лишь бы самим хорошо было. И при том они очень большие националисты, у них для всех есть обидные клички, хоть для европейцев, хоть африканцев, азиатов и прочих
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22.02.2024 15:46 Ответить
ЧЕРЕЗ 300 ЛЕТ КАК ПОСЛЕ ДЖУЧИВСКОЙ ОРДЫ !?)
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22.02.2024 18:58 Ответить
Комуністи кітайці росказують про справедлиість, а вони знають шо то таке?
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22.02.2024 21:00 Ответить
朋友们，请保持冷静。 Я китаєць. Мені шкода, що Китай не хоче вплутуватися в цю війну. Ми не хочемо вплутуватися в ізраїльську чи сирійську війну. У Китаю вже достатньо внутрішніх проблем. Колись нашу країну захопила Росія. Китай втратив Владивосток, острів Сахалін і велику кількість території на Далекому Сході. Наш народ також був винищений росіянами. З цього моменту ми можемо зрозуміти і підтримати Україну. Також українці продовжують отримувати з Китаю FPV-дрони та електронне обладнання. Китай пообіцяв не надавати Росії військову зброю. Це те, що ми можемо зробити. Тепер було б нерозумно злити наших північних сусідів і спричинити дефіцит енергії та ядерну загрозу. Американці живуть далеко, вони далеко від Росії.
У будь-якому випадку ми хочемо, щоб російські агресори програли. Слава Україні.
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23.02.2024 18:18 Ответить
Владивосток, Сахалін і Далекий Схід належать Китаю. Кожен китаєць пам'ятає агресію та розправу Росії над китайцями. Якби у Росії не було ядерної зброї, ситуація була б зовсім іншою. Я китаєць і знаю, про що говорю. Будь ласка, не думайте про нас занадто погано, ми більше за будь-яку іншу країну хочемо падіння та розпаду російських агресорів. Цей період історії є ганьбою для китайської нації та записаний у кожному підручнику китайської дитини.
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23.02.2024 18:22 Ответить
Ти мені скажи чому ви досих пір терпите вашу владу яка є диктатурою і комуністами?
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09.03.2024 11:50 Ответить
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