История рассудит, кто был прав, а кто совершил несправедливость, - МИД Китая о войне в Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "история рассудит все нюансы "украинского кризиса". В частности, кто был прав, а кто совершил несправедливость. Сейчас самое главное - восстановить мир, не нужно отказываться от усилий способствовать переговорам между Украиной и РФ.
Об этом Ван И сказал в интервью китайским СМИ после завершения поездки в Европу на Мюнхенскую конференцию безопасности и посещения Испании и Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.
По его словам, "кризис в Украине (так в Китае называют агрессию России против Украины - ред.)" является одной из двух главных международных горячих точек, вызывающих негативные последствия по всему миру, и ее продолжение не отвечает общим интересам международного сообщества.
"История рассудит все нюансы этого кризиса, кто был прав, а кто совершил несправедливость. На данный момент самое безотлагательное – восстановить мир", - подчеркнул Ван И.
Исторический опыт доказывает, что конечной точкой любого конфликта является возвращение за стол переговоров, отметил глава МИД Китая.
"Мы считаем, что единственным выходом является политическое решение", – подчеркнул китайский дипломат.
По его мнению, в "украинском кризисе" все еще есть проблеск надежды на мир", поэтому не следует отказываться от усилий, направленных на содействие переговорам между Украиной и РФ.
"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в восстановлении мира и поддерживать построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - добавил Ван.
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Американський хаос у внутр.політиці надихає Іран і Китай більше підтримувати кацапів. Мабуть, ще трошки і наважаться підтримувати військовим обладнанням.
Історія розсудить, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість, - МЗС Китаю про війну в Україні
Вища форма лукавого фарисейства...
"Китай не був ініціатором і не є учасником "кризи в Україні" - ту т і далі ключові слова виділені жирним шрифтом (1)
Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру. (2)
Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам (3)
Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів (4)
"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у відновленні миру та підтримувати побудову збалансованої, ефективної й стійкої архітектури європейської безпеки" (5).
Ще раз: агресія ФР проти України, війна... - ЕФЕКТИВНА, СТІЙКА архітектура безпеки.
А за тим ... ТАЙВАНЬ, ТАЙВАНЬ, ТАЙВАНЬ!
І нічого більше: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, - загальні фрази, звичайна риторика агресора з цитуванням "принципів" колгоспу ООН, який на стороні зла.
Корейський варіант, а ще ліпше в'єтнамський: "мирні" переговори на умовах агресора - МЮНХЕН 1938 року в 21-му столітті при участі Китаю (т. Сі, замість т. Муссоліні?)
пс істота хламідія аплодує тихо, на самоті, чи разом з дєрьмачнею?
Куйня це все! В китайській зовнішній політиці до цих пір діє конфуціанський постулат, який дуже ******** повторювати британський премʼєр У Черчіль - «немає постійних ворогів, немає постійних друзів, є тільки постійні інтереси імперії»! Так шо китайці хітруни та ліцемери ще ті!
У будь-якому випадку ми хочемо, щоб російські агресори програли. Слава Україні.