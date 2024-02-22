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Новости Война
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Беларусь (7764)

"Украина сосредоточила ударную группировку войск у границы с Беларусью", - министр обороны Хренин

хренін

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы разместила у границы ударную группировку численностью "112-114 тысяч человек". Также в Минобороны Беларуси пообещали сбивать самолеты НАТО, если они продолжат нарушать воздушное пространство страны.

Об этом Хренин сообщил в эфире российского пропагандистского канала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день - около 112-114 тысяч (человек - ред.) это группировка", - заявил белорусский министр.

По его словам, непосредственно для охраны границы ВСУ используют только около 17 тысяч.

Читайте: Госпогранслужба об украинских "диверсантах" в Беларуси: Лукашенковский абсурд не прекращается

Министр обороны Беларуси Хренин отметил, что по состоянию на данный момент наращивание сил на границе с Украиной с белорусской стороны "не нужно".

В настоящее время якобы наибольшую угрозу представляют "диверсионные группы, идущие со стороны Украины".

Кроме того, по его словам, Запад якобы готовится к военным действиям и ведет разведку объектов на территории Беларуси.

"Мы понимаем, против кого эти военные действия направлены. Постоянно ведется разведка против Беларуси всех видов. И радиотехническая, и самолеты пилотируемые, и беспилотная авиация. Ежесуточно от пяти до девяти вылетов. Космическая разведка. Запад проявляет активный интерес к нашим военным городкам, базам", - сказал он.

Читайте также: Лукашенко заявил о задержании украинских "диверсантов": "Болотами переползали границу"

Беларусь будет сбивать самолеты НАТО, если они вроде бы продолжат нарушать воздушные границы страны, подчеркнул Хренин, и добавил, что "церемониться не будут".

"Если потеряны тормоза с их стороны – конечно, мы будем сбивать", – резюмировал министр обороны Беларуси.
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Топ комментарии
+23
С@ка, опять карту не показали....
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22.02.2024 11:52
+19
Хнєнін зовсім охрєнів...
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22.02.2024 11:50
+19
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22.02.2024 11:57
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Хнєнін зовсім охрєнів...
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22.02.2024 11:50 Ответить
приперло но полезло с верхней дырки пардон за физиологические подробности.. работает ..старается но продукт как то не такого качества..
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22.02.2024 11:53 Ответить
щас покажу откуда на нас хотели напасть ч2
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22.02.2024 11:58 Ответить
Мабуть хрєнін несе хрєню.
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22.02.2024 11:59 Ответить
- Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле - это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана.
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22.02.2024 12:30 Ответить
Не Шепетівка, то все вракі
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22.02.2024 12:51 Ответить
И поэтому идет нахрен.
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22.02.2024 12:27 Ответить
Хрєнін апять нєсьот хрєнь патамуша как гаварят кацапи-у страха глаза вєлікі...
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22.02.2024 11:51 Ответить
Чого хрень? - нам же потрібні додаткові пункти на кордоні з Польщею? - щоб фермерів на все не хватило....
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22.02.2024 12:00 Ответить
Так-так, будемо бульбу смалити коли полізе!
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22.02.2024 11:51 Ответить
Так ці підараси вже заходили 24.02.2022 на північ Чернігівської.
58-ма бригада їх бачила, яка відступала з Сумської на Чернігів.
Потім, коли "Кієв за трі дня" не склався, білокацапи відповзли тишком.
Їх ще за той випадок виіпати треба...
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22.02.2024 13:26 Ответить
Отака Хрень
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22.02.2024 11:51 Ответить
Бульба в себя поверила
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22.02.2024 11:51 Ответить
Шо,деруни,обісрались?
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22.02.2024 11:52 Ответить
Хреновий ти міністр, Хренін! Тупий. Навіть брехати красиво не навчився. Учись у друга Шойгу...
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22.02.2024 11:52 Ответить
С@ка, опять карту не показали....
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22.02.2024 11:52 Ответить
Так нехай подзвонить Резнікову чи Зеленському, як ті дзвонили їм, у переддень московської повномасштабки, їм у Білорусь ….
Це ж ученія мацковскія, впродовж 10 років в Україні! Не лякайте інвесторів з Оману… Аброхамії з Даниловим, мають скоро, ї відповісти, як у 2022 році….
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22.02.2024 11:53 Ответить
"у Міноборони Білорусі пообіцяли збивати літаки НАТО" - хотів би на це подивитись
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22.02.2024 11:55 Ответить
Що хвамілія , що доклад
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22.02.2024 11:55 Ответить
а збивалка вже виросла?
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22.02.2024 11:55 Ответить
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22.02.2024 11:57 Ответить
Дивлячись на морду цього 'діяча ' задаюсь запитанням- як він став адвокатом?
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22.02.2024 12:03 Ответить
таких не беруть в космонавти - то що ж йому було робити?
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22.02.2024 12:30 Ответить
После смены власти их надо судить по нескольким статьям от 10-15лет и до довичного.
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22.02.2024 12:34 Ответить
Ви що не знаєте влада не міняється, тому що мафія безсмертна... Міняються тільки прізвища поставлених голов.
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22.02.2024 12:44 Ответить
не рівняйте хрін з пальцем
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22.02.2024 14:09 Ответить
ХРЕН ви вгадали,вони після війни втекуть з України ,а мабуть раніше,і їм нічого не буде!!!
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22.02.2024 12:46 Ответить
пуйло змушує режим лукашенка хоч до якихось дій...риторика зрозуміла- на користь кремля...побачимо які будуть реальні події...
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22.02.2024 11:57 Ответить
Надо срочно вывозить на север все стратегические запасы картохи.
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22.02.2024 11:57 Ответить
Колись таке вже звучало. Потім змінилося на "як би ми не нанесли удар першими".

ГУР нічого не хоче уточнити?
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22.02.2024 11:57 Ответить
ото хохма - рівно два роки тому теж міністр оборони "яйця по17" сказав, що ударних угруповань кацапів на кордоні не спостерігається. мені цікаво, це білоруські (читай кацапські) ублюдки так розважаються із зеленою підорнею?
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22.02.2024 11:57 Ответить
Спробуй хоча б раз, Хрєніне, пропустити рашистські ракети і дрони через територію рб для їх ударів по містах і селищах України, то ЗСУ прийдеться збивати все, що літає над територією рб.
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22.02.2024 11:58 Ответить
Бєрсєрки, *****.
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22.02.2024 11:58 Ответить
А скільки негрів на "Абрамсах"? Тунель до головного бульбосховища вже теж знайшли?
О! Перевірте поля з соняшниками - то стопудово укроДРГ маскується!

Кремлівський сказ прогресує. Чекаю, коли усі оці бульбофюрери і хрєніни почнуть лазити з валізками для збереження власного лайна
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22.02.2024 11:59 Ответить
А план, от куда готовится нападение покажут?
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22.02.2024 12:00 Ответить
Знаходжусь на кордоні з бл2дорусью- хренін несе хрень....повну.
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22.02.2024 12:01 Ответить
От би поляки на цих виродків з заходу атакували .... просто мрія
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22.02.2024 12:02 Ответить
чим ? тракторами ?
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22.02.2024 12:27 Ответить
ага, ****, ми чекаємо як ви бульбу посадите, прийдемо і всю виберемо!
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22.02.2024 12:03 Ответить
Бульбаші, поки ваш тарган не вступив в статевий зв'язок з ****** кому ваша бульбондія взагалі потрібна була. А зараз як ви надали свою територію кацапам для вторгнення в Україну ходіть ссуки і озирайтесь!
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22.02.2024 12:04 Ответить
Бачу що Лукашенко вирішив вже безпосередньо прийняти участь у війні проти України йдучи на допомогу )(уйлу (він же путін), і тому зараз почали брехливі "обгрунтування" їх нападу на Україну. Мета зрозуміла - розтягти фронт і сили ЗСУ ще на кілька сотен км та напряму долучити до рашистів мобілізаційний ресурс Білорусі! Чесно кажучи це дуже погані новини котрі свідчать що кремлівський карлик вирішив йти Ва-банк а бульбо-фюрер явно зрозумів що при поразці Москви програє і він а тому діватися вже немає куди!!!! Ох щось дуже не спокійно на душі!!!!!!!!!!!!!
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22.02.2024 12:04 Ответить
Тільки не подумайте що я вбачаю у цьому реальну загрозу програшу України, але те, що це може призвести до додаткових зусиль і втрат, це точно. З іншого боку це може спровокувати білорусів до реального скидання Лукашенко з крісла, бо як би там не було а вони більш спроможні на протести ніж московити (т.з. "роССіяни") та й помирати за ЧУЖУ країну якось не комільфо, а втрачати їм буде вже нічого. Тож отримати )(уйло (він же путін) дуже може протилежне тому що бажає - замість двох фронтів проти України, два фронти проти нього, до того ж подібна помилка для нього буде вже далеко не першою!
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22.02.2024 12:29 Ответить
Не будуть вони ікого з крісла скидати. Марні сподівання.
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22.02.2024 12:42 Ответить
Я, на протязі усього часу з 2014-го до 2022-го чув що "не буде ніякого супротиву українців" стосовно наслідків можливого на той час повномасштабного нападу Московії (т.з. "роССії") на Україну з боку прибічників "руССкого мира" і самих рашистів, а сталося те що сталося. От тому і тобі даю раду - Не кажи ГОП поки не перескочиш!
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22.02.2024 12:49 Ответить
Будєм бамбіть Бабруйск .
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22.02.2024 12:04 Ответить
Билли, где карта?
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22.02.2024 12:10 Ответить
"А бил лі срєді ніх одноногій??" 😂
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22.02.2024 12:53 Ответить
Тільки рипніться, мозерський нпз і мінськ зразу буде знищено!
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22.02.2024 12:11 Ответить
а чому карту не показав, звідки готується наступ ??
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22.02.2024 12:11 Ответить
А ми "зосередили"?! Підкажеш ДЕ?! А "забирають міста" то з якими втратами і якою швидкістю, мої пра-правнуки дочекаються "звільнення" Донбасу такими темпами?! Тобі "Piter Kats" треба зробити щось одне з двох - або Кац залишити позбавившись Пітер, або навпаки, бо разом це якось безглуздо, тобі куратори з Кремля на це не вказували?!
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22.02.2024 12:22 Ответить
мозкова маячня
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22.02.2024 12:24 Ответить
Переклади, бо твоя рашистська не дивлячись на намагання викладати українською сенсу не додає. Це що, з розряду кулінарії, якась страва з мозку?! А він що, більш ні на що не здатен окрім як бути інгредієнтом?!
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22.02.2024 12:32 Ответить
Які міста? Зруйноване передмістя Донецька, яка кацапська армія брала 10 років, поклавши 40т. голів кацапського скота?
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22.02.2024 12:24 Ответить
https://www.deepstatemap.live

все наочно
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22.02.2024 12:26 Ответить
Що ти суєш, розповіси які міста окрім того що було станом на 19.02.2024 ЗСУ "втратили", чмоня ти наша рашистська?!
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22.02.2024 12:34 Ответить
і де там зосереджено більше 100тис україців на кордоні з Білоруссю? кацапським гнидам нема спокою, яку вже тільки фігню не несуть
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22.02.2024 12:37 Ответить
іди звільняй, якщо так сильно хвилюєшся за розвалений кацапами Бахмут чи Авдіївку.
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22.02.2024 12:39 Ответить
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22.02.2024 12:33 Ответить
Нормальну людину "хрєніним" не назвуть.
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22.02.2024 12:13 Ответить
А ще бульбаші свої авіаносці разом з космічними крейсерами перевели у стан боєвої готовності
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22.02.2024 12:21 Ответить
.
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22.02.2024 12:22 Ответить
Ху..йло знову почав смикати бацьку за яйка?!
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22.02.2024 12:24 Ответить
От воно й верещить як свиня!
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22.02.2024 12:36 Ответить
эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать.
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22.02.2024 12:30 Ответить
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22.02.2024 12:45 Ответить
Русня про Киев тоже так говорила. Нельзя недооценивать врага!
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22.02.2024 13:21 Ответить
"Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать.
Лукашенко заявил, что война с Украиной продлилась бы "максимум 3-4 дня"

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ 2022, 20:58https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/5/7322977/
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22.02.2024 13:34 Ответить
Теперь понял.
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22.02.2024 19:59 Ответить
Вічна ганьба бульбокацапам!
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22.02.2024 12:40 Ответить
Самі *******-самі вірять. Бидло треба тримати в тонусі.
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22.02.2024 12:53 Ответить
Ціну собі наганяє. Яку орду на кордоні одним суворим поглядом тримає.
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22.02.2024 12:56 Ответить
Без карти з трох сторон ,не рахується))))))
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22.02.2024 13:00 Ответить
якійсь хріновий Хренін, схренівся, наступного давайте
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22.02.2024 13:07 Ответить
Ну добре. Не хочете визнавати рашу країною- терористом. А чому хочаби Беларусь не визнати країною спонсором тероризму? Закрити всі кордони та припинити будь яку торгівлю, вислати дипломатів .
Може тому що вони вже мають Я/З
а Україна вже не має?
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22.02.2024 13:13 Ответить
Хрень вылазит из Хренина.
Физиология, врачи ничего не сделают...
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22.02.2024 13:15 Ответить
да кому вы ***** нужны ************ вместе со своим недопрезидентом-*************** колхозником.....................................
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22.02.2024 15:50 Ответить
бульбофюрер вже виїхав на ростов?
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22.02.2024 21:33 Ответить
 
 