"Украина сосредоточила ударную группировку войск у границы с Беларусью", - министр обороны Хренин
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы разместила у границы ударную группировку численностью "112-114 тысяч человек". Также в Минобороны Беларуси пообещали сбивать самолеты НАТО, если они продолжат нарушать воздушное пространство страны.
Об этом Хренин сообщил в эфире российского пропагандистского канала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день - около 112-114 тысяч (человек - ред.) это группировка", - заявил белорусский министр.
По его словам, непосредственно для охраны границы ВСУ используют только около 17 тысяч.
Министр обороны Беларуси Хренин отметил, что по состоянию на данный момент наращивание сил на границе с Украиной с белорусской стороны "не нужно".
В настоящее время якобы наибольшую угрозу представляют "диверсионные группы, идущие со стороны Украины".
Кроме того, по его словам, Запад якобы готовится к военным действиям и ведет разведку объектов на территории Беларуси.
"Мы понимаем, против кого эти военные действия направлены. Постоянно ведется разведка против Беларуси всех видов. И радиотехническая, и самолеты пилотируемые, и беспилотная авиация. Ежесуточно от пяти до девяти вылетов. Космическая разведка. Запад проявляет активный интерес к нашим военным городкам, базам", - сказал он.
Беларусь будет сбивать самолеты НАТО, если они вроде бы продолжат нарушать воздушные границы страны, подчеркнул Хренин, и добавил, что "церемониться не будут".
"Если потеряны тормоза с их стороны – конечно, мы будем сбивать", – резюмировал министр обороны Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
58-ма бригада їх бачила, яка відступала з Сумської на Чернігів.
Потім, коли "Кієв за трі дня" не склався, білокацапи відповзли тишком.
Їх ще за той випадок виіпати треба...
Це ж ученія мацковскія, впродовж 10 років в Україні! Не лякайте інвесторів з Оману… Аброхамії з Даниловим, мають скоро, ї відповісти, як у 2022 році….
ГУР нічого не хоче уточнити?
О! Перевірте поля з соняшниками - то стопудово укроДРГ маскується!
Кремлівський сказ прогресує. Чекаю, коли усі оці бульбофюрери і хрєніни почнуть лазити з валізками для збереження власного лайна
все наочно
Лукашенко заявил, что война с Украиной продлилась бы "максимум 3-4 дня"
СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ 2022, 20:58https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/5/7322977/
Може тому що вони вже мають Я/З
а Україна вже не має?
Физиология, врачи ничего не сделают...