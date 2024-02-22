"Украина сосредоточила ударную группировку войск у границы с Беларусью", - министр обороны Хренин

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы разместила у границы ударную группировку численностью "112-114 тысяч человек". Также в Минобороны Беларуси пообещали сбивать самолеты НАТО, если они продолжат нарушать воздушное пространство страны.

Об этом Хренин сообщил в эфире российского пропагандистского канала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день - около 112-114 тысяч (человек - ред.) это группировка", - заявил белорусский министр.

По его словам, непосредственно для охраны границы ВСУ используют только около 17 тысяч.

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Министр обороны Беларуси Хренин отметил, что по состоянию на данный момент наращивание сил на границе с Украиной с белорусской стороны "не нужно".

В настоящее время якобы наибольшую угрозу представляют "диверсионные группы, идущие со стороны Украины".

Кроме того, по его словам, Запад якобы готовится к военным действиям и ведет разведку объектов на территории Беларуси.

"Мы понимаем, против кого эти военные действия направлены. Постоянно ведется разведка против Беларуси всех видов. И радиотехническая, и самолеты пилотируемые, и беспилотная авиация. Ежесуточно от пяти до девяти вылетов. Космическая разведка. Запад проявляет активный интерес к нашим военным городкам, базам", - сказал он.

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Беларусь будет сбивать самолеты НАТО, если они вроде бы продолжат нарушать воздушные границы страны, подчеркнул Хренин, и добавил, что "церемониться не будут".

"Если потеряны тормоза с их стороны – конечно, мы будем сбивать", – резюмировал министр обороны Беларуси.