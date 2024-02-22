Украина должна победить. Это означает возвращение своих территорий и приближение к ЕС и НАТО, - посол Бринк

В Конгрессе США - двухпартийная поддержка Украины. Джо Байден и его администрация делают все возможное, чтобы донести, почему так важно помогать Украине. Победа Украины - это возвращение территорий и приближение к НАТО и Евросоюзу.

Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк заявила в интервью VOA, передает Цензор.НЕТ.

"Украина должна победить. Это означает возвращение своих территорий, приближение к Европе, к ЕС и, наконец, к НАТО; движение к тому, к чему стремятся украинцы - суверенной, независимой, преуспевающей стране, интегрированной в евроатлантические институты, которая будет сильным и важным партнером для Соединенных Штатов. И это то, что мы поддерживаем", - подчеркнула она.

Она также отметила, что украинская экономика, несмотря на войну и значительный спад, выжила.

"Это на самом деле, возможно, один из самых больших успехов, которых достигла Украина вне военной сферы. Это феноменально", - отметила Бринк, добавив, что в значительной степени это стало возможным благодаря способности Украины продолжать экспорт, в частности, зерна.

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Рассказывая о проверках американскими инспекторами в Киеве того, как используется помощь США, Бринк сказала, что посольство внимательно следит за этим процессом.

"Около трети моей команды занимается наблюдением. У нас также есть три генеральных инспектора, которые также работают в посольстве. И у них есть штат из 400 человек по всему миру. Следовательно, надзор происходит как за украинцами, так и за нами в посольстве", – объяснила посол.

По ее словам, инспекторы имеют доступ к объектам, где хранится оружие, но в местах, куда они не могут попасть, например, на линии фронта, американцы разработали некоторые альтернативные средства для учета.

"Я, пожалуй, не могу сказать конкретно (какие это средства – ред.), но мы нашли способы, как придерживаться политики и закона, не подвергая людей опасности", - добавила Бринк.

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