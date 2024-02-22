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Новости Война
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НАТО (8632) поддержка (608) Евросоюз (16683) Бринк (174)

Украина должна победить. Это означает возвращение своих территорий и приближение к ЕС и НАТО, - посол Бринк

брінк

В Конгрессе США - двухпартийная поддержка Украины. Джо Байден и его администрация делают все возможное, чтобы донести, почему так важно помогать Украине. Победа Украины - это возвращение территорий и приближение к НАТО и Евросоюзу.

Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк заявила в интервью VOA, передает Цензор.НЕТ.

"Украина должна победить. Это означает возвращение своих территорий, приближение к Европе, к ЕС и, наконец, к НАТО; движение к тому, к чему стремятся украинцы - суверенной, независимой, преуспевающей стране, интегрированной в евроатлантические институты, которая будет сильным и важным партнером для Соединенных Штатов. И это то, что мы поддерживаем", - подчеркнула она.

Она также отметила, что украинская экономика, несмотря на войну и значительный спад, выжила.

"Это на самом деле, возможно, один из самых больших успехов, которых достигла Украина вне военной сферы. Это феноменально", - отметила Бринк, добавив, что в значительной степени это стало возможным благодаря способности Украины продолжать экспорт, в частности, зерна.

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Рассказывая о проверках американскими инспекторами в Киеве того, как используется помощь США, Бринк сказала, что посольство внимательно следит за этим процессом.

"Около трети моей команды занимается наблюдением. У нас также есть три генеральных инспектора, которые также работают в посольстве. И у них есть штат из 400 человек по всему миру. Следовательно, надзор происходит как за украинцами, так и за нами в посольстве", – объяснила посол.

По ее словам, инспекторы имеют доступ к объектам, где хранится оружие, но в местах, куда они не могут попасть, например, на линии фронта, американцы разработали некоторые альтернативные средства для учета.

"Я, пожалуй, не могу сказать конкретно (какие это средства – ред.), но мы нашли способы, как придерживаться политики и закона, не подвергая людей опасности", - добавила Бринк.

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Топ комментарии
+7
Була підтримка, нормально так була, навіть з Херсона русню вибили.
Але сплила.
Русняві спецслужби не сиділи склавши руки.
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22.02.2024 12:10
+6
Сейчас ваши пожелания и обещания ВСУ в пушку как зарядят, да как стрельнут по врагам, те и разбегутся, за 2 года столько всякой поддержки и обещаний, но в основном - на словах.
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22.02.2024 12:04
+4
грошей не дамо, зброї не дамо, али ви перемагайте.....
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22.02.2024 12:14
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Правила форума Совет форумчан
Сейчас ваши пожелания и обещания ВСУ в пушку как зарядят, да как стрельнут по врагам, те и разбегутся, за 2 года столько всякой поддержки и обещаний, но в основном - на словах.
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22.02.2024 12:04 Ответить
Була підтримка, нормально так була, навіть з Херсона русню вибили.
Але сплила.
Русняві спецслужби не сиділи склавши руки.
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22.02.2024 12:10 Ответить
У русні досвід імперський - вони над своїми інтресами у світі працюють. А в Україні депутати, влада, спецслужби розбірки під ковдрою усі роки роблять. І українці все прощають І ЛЮБІМ ДРУЗЯМ, І РИГАМ, І НАЙЕМАМ З ЛЕЩЕНКАМИ, і Балогам і мертветчукам , і Юлею з кучмою , і слуга
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22.02.2024 12:40 Ответить
в першу чергу посприяла зелена мерзота, яка сцяла і сцить в очі союзникам
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22.02.2024 15:59 Ответить
Не без заохочення з боку моськви.
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22.02.2024 16:58 Ответить
Боже, які вони нікчемні................
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22.02.2024 12:07 Ответить
Баиден шось роби - об"яви форс - мажор - даи зброю в обхід Конгресу - бо рашковани лізуть
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22.02.2024 12:10 Ответить
Байден назвав путіна схибленим сучим сином і до чогось там закликав Конгрес США. Хіба це вже не потужна підтримка?
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22.02.2024 12:17 Ответить
грошей не дамо, зброї не дамо, али ви перемагайте.....
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22.02.2024 12:14 Ответить
Ми неодмінно переможемо. В складі совєтской арміі.
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22.02.2024 12:21 Ответить
Да ну нах
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22.02.2024 12:33 Ответить
Зауважте, він мені навіть не намагався заперечити, тільки мовчки лайкнув.
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22.02.2024 12:36 Ответить
"Таков путь" мудрого наріда, ****.
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22.02.2024 14:18 Ответить
Покришки луснуть по дорозі.
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22.02.2024 17:03 Ответить
Слова, слова, слова ...
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22.02.2024 12:16 Ответить
Да с такими союзничками.... Мало того что оружия пол года не дают пол года так еще запрещают по рашке им бить. Как можно победить находясь со связанными руками?
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22.02.2024 12:18 Ответить
А навіщо було обирати кацапську буратінку в презіденти і повну раду мутних "слуг",кацапський проект ОПЖЗ та карманні алігархічні партейкі "За майбутне", "довіра","батьківщина".
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22.02.2024 12:25 Ответить
Нікчеми і куколди.

Літаки потрібні були рік тому, як і далекобійні ракети.
По факту немає нічого.
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22.02.2024 12:19 Ответить
"Перемога України - це повернення територій та наближення до НАТО і Євросоюзу..."
-----
В перемогу вірю, що вона обов'язково буде. У НАТО та ЄС теж вірю, років через 100.
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22.02.2024 12:28 Ответить
Ну так вона говорить "наближення", а не вступ.
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22.02.2024 21:59 Ответить
Вступити до ЕС и НАТО ш
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22.02.2024 12:35 Ответить
При всій повазі -- Пані Посол не бажає розповісти, що робитиме її московська колєга після 17.03.2024?

х_йуло то son of a bitch, а як щодо дипломатичних стосунків?
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22.02.2024 12:44 Ответить
❗️БЕРЕЗА: Це жах! Зеленський відверто БРЕШЕ. Нас знову РОЗВЕЛИ з ЄС. ПОСЛИ G7 надіслали ПОПЕРЕДЖЕННЯ
https://www.youtube.com/watch?v=-N0xjRu5QS0
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22.02.2024 12:47 Ответить
Україна ні чого не повинна. США винні нам ядерну зброю або повну ,невідкладну військову допомогу без обмеження її використання. Тож робіть те що ви повинні.
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22.02.2024 13:31 Ответить
судячи з усього, це "наближення" буде тривати вічно. Схоже що без відновлення ядерного статусу нам на цій планеті не вижити як нації
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22.02.2024 13:57 Ответить
Та заваліться вже, ******* лицемірні.
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22.02.2024 14:16 Ответить
 
 