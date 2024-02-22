Россия пытается оправдать долговременную войну в Украине в глазах своих граждан, - разведка Великобритании
Обвиняя "коллективный Запад", Россия пытается оправдать долговременную войну в Украине и масштабы своих потерь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
Отмечается, что 14 февраля 2024 года представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "специальная военная операция" началась как операция против Украины, но со временем она приняла форму войны против коллективного Запада, который возглавляют Соединенные Штаты.
"Это в целом отвечает тенденции в официальной риторике России, пытающейся оправдать продолжительность конфликта и масштабы потерь, изображая войну как прямой конфликт с Западом", - предполагают в разведке.
В то же время, Песков признал, что "специальная военная операция" может продолжаться немного дольше, но это не может изменить ход событий".
"Это часть российского официального нарратива, который, вероятно, направлен на то, чтобы настроить местное население на длительный конфликт и связанное с ним снижение внутреннего уровня жизни, одновременно обеспечивая уверенность в окончательной победе России", - говорится в сообщении.
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Британські вчені продовжують не розуміти русню.
Але своїх рейганів США зараз не мають, так що у русні є шанси.
пуцло відмовиться від капіталізму на користь комунізму?
земля крестьянам?
сечінські і мілеровськфі заводи - рабочім?
захопит чи не захопить рашка Україну
БЕЗ заходу рашці медлєнно но уверенно прийдет конец
Якби вони дізнались, що неодмінним атрибутом русского стіля управлєнія дєржавой є дерев'яний нужник...
далі сам
Федоров , шо ви там робите ?
Начебто робота в цьому напрямку вже йде.
На жаль, тільки за участі самої русні.
У Швеції кілька місяців тому 26-річний чоловік напав з ножем на колишню однокласницю і вбив її матір, бо вважав, що вони належать до російської шпигунської мережі. На місці трагедії він залишив закривавлену записку "Вона була російським агентом. Слава Україні!"
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Knq6o4/26-arig-man-atalas-for-knivdadet-i-orebro
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44402972 Вбивство Бузини скоїли колишні АТОшники.
рядовые до 45
- Это когда у меня украли бутылку водки.
А что такое добро:
- Это когда я украду бутылку водки.