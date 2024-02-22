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Россия пытается оправдать долговременную войну в Украине в глазах своих граждан, - разведка Великобритании

москва,кремль

Обвиняя "коллективный Запад", Россия пытается оправдать долговременную войну в Украине и масштабы своих потерь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Отмечается, что 14 февраля 2024 года представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "специальная военная операция" началась как операция против Украины, но со временем она приняла форму войны против коллективного Запада, который возглавляют Соединенные Штаты.

"Это в целом отвечает тенденции в официальной риторике России, пытающейся оправдать продолжительность конфликта и масштабы потерь, изображая войну как прямой конфликт с Западом", - предполагают в разведке.

В то же время, Песков признал, что "специальная военная операция" может продолжаться немного дольше, но это не может изменить ход событий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран G20 осудили Россию за агрессию против Украины

"Это часть российского официального нарратива, который, вероятно, направлен на то, чтобы настроить местное население на длительный конфликт и связанное с ним снижение внутреннего уровня жизни, одновременно обеспечивая уверенность в окончательной победе России", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+2
налаштувати місцеве населення на тривалий конфлікт і пов'язане з ним зниження внутрішнього рівня життя
Британські вчені продовжують не розуміти русню.
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22.02.2024 12:47
+2
Треба так зробити, щоб вони самі собі перекрили Ютуб. Наглухо.
Начебто робота в цьому напрямку вже йде.
На жаль, тільки за участі самої русні.
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22.02.2024 12:54
+2
Пока рубль не превратится в фантики лапотной быдломассе ничего не дойдет.Но с такими гнилыми санкциями придется этого еще долго ждать.
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22.02.2024 12:57
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налаштувати місцеве населення на тривалий конфлікт і пов'язане з ним зниження внутрішнього рівня життя
Британські вчені продовжують не розуміти русню.
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22.02.2024 12:47 Ответить
Мовою оригіналу: "Путин назвал приоритетом повышение доходов и качества жизни россиян".
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22.02.2024 12:59 Ответить
Мовою оригіналу: "Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!".
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22.02.2024 13:00 Ответить
Вмєсто обєщаного ранєє камунізма в 1980 г. в Маскве састаялісь алімпійскіє ігри.
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22.02.2024 13:05 Ответить
І совєтскіє люді схавали. Через одинадцять років, правда, виблювали назад.
Але своїх рейганів США зараз не мають, так що у русні є шанси.
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22.02.2024 13:09 Ответить
є шанси на що?
пуцло відмовиться від капіталізму на користь комунізму?
земля крестьянам?
сечінські і мілеровськфі заводи - рабочім?
захопит чи не захопить рашка Україну
БЕЗ заходу рашці медлєнно но уверенно прийдет конец
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22.02.2024 13:41 Ответить
Русня повільно і впевнено переконує населення демократій, що йому треба переходити до автократичної моделі керування: ефективніша у захисті від зовнішніх загроз.
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22.02.2024 13:44 Ответить
Деніс, а коли на росії була інша система чим автократична?
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22.02.2024 14:50 Ответить
Ніколи. Але світу, здається, стало нудно жити за демократичними принципами, при цьому блага цивілізації сприймаються як щось за замовчанням.
Якби вони дізнались, що неодмінним атрибутом русского стіля управлєнія дєржавой є дерев'яний нужник...
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22.02.2024 17:02 Ответить
людина - пішла від тварин мавп а не від агелоподібних херувимів
далі сам
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22.02.2024 18:46 Ответить
подсудимый--поясните причину и мотив вашего преступления.. понимаете гражданин судья уж больно мне захотелось секса давно не было и подружки у меня не т а тут идет красава в юбчонке.... а я и подумал девушка тоже хочет интима... а когда она напала на меня не уважив мою просьбу пройти с ней в кустики рядом аллеей парка.. я ее и изнасиловал взял силой.. а потом со злости и обиды что она мне расцарапала зараза такая лицо своими ногтями... задушил ее же капроновыми чулками... больше не буду гражданин судья и прокурор.. она сама спровоцировала меня... это НЕ АНЕКДОТ ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАННЫЕ ПРЕСТУПНИКОМ В СУДЕ ПОД ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ я присутствовал в зале суда как зритель.. ждал очереди на свое уголовное дело... суд первой инстанции впаял ему ВЫШАК И ПОДЕЛОМ.. приговор ему отменили на 20 лет крытой тюрьмы ..но бедняга не дожил до смягчения меры наказания лопнуло сердечко от страху...и поделом... аналогично делает сегодня Россия с Украиной.. совершает злочин -- а обвиняет в этом все как провокации Украину..
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22.02.2024 13:22 Ответить
На ютубі повно россійських блогерів- садівників , лікарів, психологів і т п . Невже ніззя перекрити цих поганців ?

Федоров , шо ви там робите ?
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22.02.2024 12:50 Ответить
Треба так зробити, щоб вони самі собі перекрили Ютуб. Наглухо.
Начебто робота в цьому напрямку вже йде.
На жаль, тільки за участі самої русні.
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22.02.2024 12:54 Ответить
Через ********* кацапів люди вже подекуди втрачають глузд.
У Швеції кілька місяців тому 26-річний чоловік напав з ножем на колишню однокласницю і вбив її матір, бо вважав, що вони належать до російської шпигунської мережі. На місці трагедії він залишив закривавлену записку "Вона була російським агентом. Слава Україні!"

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Knq6o4/26-arig-man-atalas-for-knivdadet-i-orebro

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22.02.2024 12:56 Ответить
І таке русня вміє робити.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44402972 Вбивство Бузини скоїли колишні АТОшники.
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22.02.2024 13:04 Ответить
Пока рубль не превратится в фантики лапотной быдломассе ничего не дойдет.Но с такими гнилыми санкциями придется этого еще долго ждать.
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22.02.2024 12:57 Ответить
більшості фіолетово, вона на них ніяк не вплинула
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22.02.2024 12:58 Ответить
кремлядь будь-як намагається дистанціювати "сво" від цивільного життя. вербуючи зеків, іноземців, закріпачили контрактників, забороновши розривати контракт, увівши автопродовження до кінця війни, нещодавно там була лазівка законно звалити за віком, але й те прикрили подовживши службу до 65-70 років.
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22.02.2024 12:59 Ответить
65-70 старшие офицеры...
рядовые до 45
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22.02.2024 13:11 Ответить
Понимание добра и зла в русскихОднажды русского спросили что такое зло:
- Это когда у меня украли бутылку водки.
А что такое добро:
- Это когда я украду бутылку водки.

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22.02.2024 13:24 Ответить
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСЧИТАЛА БЫ ЛУЧШЕ СКОЛЬКО РОССИЯН, АРАБОВ, КИТАЙЦЕВ, АФРОАМЕРИКАНЦЕВ... И ИХ ДРУЗЕЙ В ИХ СТРАНЕ И ЧТО ОНИ МОГУТ УСТРОИТЬ В ЛОНДОНЕ КАК МИНИМУМ !!! ЧТО ЛУЧШЕ СВОЕВРЕМЕННО ЗАГАСИТЬ ЭТО ПОЖАР ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И РФ ЧЕМ ГАСИТЬ ЕГО В ЛОНДОНЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ !!!
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22.02.2024 23:26 Ответить
 
 