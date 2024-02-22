Два российских Ту-22М3 в акватории Черного моря: Воздушные силы предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 (обновлено)
Российские бомбардировщики Ту-22М3 находятся в акватории Черного моря. Есть угроза запуска ракет X-22.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"2 Ту-22м3 – в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22!" – говорится в сообщении.
Объявлена тревога в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
По состоянию на 13:10 в Воздушных силах заявили, что дальние стратегические бомбардировщики отходят от пусковых рубежей.
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+3 Luk Viktor
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+3 Bobcat 614fad29
показать весь комментарий22.02.2024 13:36
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Але ж там вже реально дістати цього ворожого літака нашим винищувачем.
Або ж на крайній випадок, запустити в цей очікуваний район пуску ракет із півдюжини реактивних , щоби рашистська ППО "дружнім вогнем" завалила б хоча би одну свою стратегічну ТУшку.