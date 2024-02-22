В Украине представили отечественную машину для разминирования. Это уже третья подобная разработка. ФОТО

В Украине уже представили третью модель отечественной машины для разминирования. В Минэкономики говорят, что она не уступает западным аналогам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Машина создана на основе шасси трактора Т-156 и способна очищать в час 5 тысяч квадратных метров земли. Приблизительно столько же очищает хорватский DOK-ING MV-10.

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При этом расстояние между полосами, обработанными рабочим механизмом машины, составит всего 2 сантиметра.

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"Сейчас впереди сертификация машины и запуск серийного производства. Техника разрабатывалась компанией efarm pro совместно с производителями, поэтому мощности для изготовления и, в случае необходимости, ремонта машин дополнительно искать не нужно. Учитывая потребности операторов в машинах для разминирования, спрос на технику будет", – сказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.