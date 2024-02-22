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машиностроение (33) Минэкономразвития (648) разминирование (681)

В Украине представили отечественную машину для разминирования. Это уже третья подобная разработка. ФОТО

В Украине уже представили третью модель отечественной машины для разминирования. В Минэкономики говорят, что она не уступает западным аналогам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Машина создана на основе шасси трактора Т-156 и способна очищать в час 5 тысяч квадратных метров земли. Приблизительно столько же очищает хорватский DOK-ING MV-10.

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Машина для розмінування

При этом расстояние между полосами, обработанными рабочим механизмом машины, составит всего 2 сантиметра.

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"Сейчас впереди сертификация машины и запуск серийного производства. Техника разрабатывалась компанией efarm pro совместно с производителями, поэтому мощности для изготовления и, в случае необходимости, ремонта машин дополнительно искать не нужно. Учитывая потребности операторов в машинах для разминирования, спрос на технику будет", – сказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.
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22.02.2024 13:05 Ответить
Супер! Молодці!!! Чекаємо в роботі.
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22.02.2024 13:14 Ответить
а пару кацапів на ківш привязати
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22.02.2024 13:16 Ответить
З іншою насадкою можна буде вдавлювати в землю залишки кацапів
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22.02.2024 14:15 Ответить
згрібати їх у ями
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22.02.2024 14:29 Ответить
Раніше по колгоспах були скотомогильники. Тепер треба робити кацапомогильники...
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22.02.2024 15:41 Ответить
Непогана як на мене на вигляд пішли по аналогії західних розробок... плюс бюджетне і швидке рішення
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22.02.2024 14:40 Ответить
С обыском не придут?
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22.02.2024 15:32 Ответить
Ціна? Дивимось на ціну трактора що в основі бо вона мала і ця модернізація не повинна робити її в 10 раз більшою.

Об'єми виробництва принаймні в тисячах на місяць? Бо саме така потреба. Те що основою є цивільна техніка і цивільні товари це дуже ок так як дозволяє розгортати справді масові виробництва. Но це ж досі лиш прототип. Занадто довго. Так можна десятиліттями представляти прототипи. Треба діяти.
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22.02.2024 21:01 Ответить
 
 