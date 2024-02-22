Россия угрожала сбивать французские патрульные самолеты над Черным морем, - министр обороны Лекорня

Российские силы в прошлом месяце угрожали сбивать самолеты Франции, патрулирующие международное авиапространство над Черным морем.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Он не предоставил деталей этих угроз. Но сказал, что Россия возвращается к "особо агрессивной" позиции, напоминающей поведение бывшего СССР во время Холодной войны.

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"Месяц тому, приведу вам очень конкретный пример, российская система управления воздушным движением угрожала сбить французские самолеты в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем", - сказал Лекорню.

"Поведение России в 2024 году не имеет ничего общего с тем, что мы видели в 2022 году и очевидно к агрессии в Украине", - отметил он.

Министр считает, что это можно объяснить тем, что Россия находится в затруднительном положении на поле боя в Украине.

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Французские самолеты регулярно патрулируют восточный фланг НАТО. Эти полеты включают в себя дальнее патрулирование самолетами наблюдения AWACS. При полетах над Черным морем они используют средства наблюдения, чтобы заглянуть на оккупированный Россией Крымский полуостров. Эти полеты могут зафиксировать запуск ракет, воздушные бомбардировки и другую военную активность в Украине.