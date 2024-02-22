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Россия угрожала сбивать французские патрульные самолеты над Черным морем, - министр обороны Лекорня

лекорню

Российские силы в прошлом месяце угрожали сбивать самолеты Франции, патрулирующие международное авиапространство над Черным морем.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Он не предоставил деталей этих угроз. Но сказал, что Россия возвращается к "особо агрессивной" позиции, напоминающей поведение бывшего СССР во время Холодной войны.

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"Месяц тому, приведу вам очень конкретный пример, российская система управления воздушным движением угрожала сбить французские самолеты в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем", - сказал Лекорню.

"Поведение России в 2024 году не имеет ничего общего с тем, что мы видели в 2022 году и очевидно к агрессии в Украине", - отметил он.

Министр считает, что это можно объяснить тем, что Россия находится в затруднительном положении на поле боя в Украине.

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Французские самолеты регулярно патрулируют восточный фланг НАТО. Эти полеты включают в себя дальнее патрулирование самолетами наблюдения AWACS. При полетах над Черным морем они используют средства наблюдения, чтобы заглянуть на оккупированный Россией Крымский полуостров. Эти полеты могут зафиксировать запуск ракет, воздушные бомбардировки и другую военную активность в Украине.
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Топ комментарии
+7
Навіть якщо зіб'ють, то окрім занепокоєння нічого не буде.
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22.02.2024 13:17
+6
То хаи збиває а збиваите іхні - турки ж збили і ***** -- шо ви всі по вуглах жметися
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22.02.2024 13:18
+3
Коли вони вже зрозуміють, що параша розуміє тільки силу. Якщо не хочете воювати самі, то треба надавати Україні всю необхідну зброю і допомогу і не слухати кац@пські погрози.
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22.02.2024 14:25
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Навіть якщо зіб'ють, то окрім занепокоєння нічого не буде.
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22.02.2024 13:17 Ответить
Чим ? Треба Франції сказати чесно. Літаки не збивають як горобців з рогатки.
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22.02.2024 13:17 Ответить
То хаи збиває а збиваите іхні - турки ж збили і ***** -- шо ви всі по вуглах жметися
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22.02.2024 13:18 Ответить
Туркам це згодом коштувало спроби військового заколоту.
Після якого Ердоган якось дуже різко, попри помідори, розвернувся в бік росії.
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22.02.2024 13:28 Ответить
Тобто ти зараз на голбому глазу заявив, що та армійська турецька еліта керувалася крємлядями? А ти ще глупіше ніж здаєсся! ***** якраз завадило тоді скинути Пєрдогана, після чього цей урюк повністю узурпував владу в Туреччині!
І військовий "переворот" в них конституції прописаний, поцікався!
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22.02.2024 13:33 Ответить
Отже слова "коштувало спроби військового заколоту" можна розуміти як "русня допомогла Ердогану утриматись у владі, тому жертви заколоту виявились безглуздими".
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22.02.2024 13:37 Ответить
Деніс, а це той перерозвинутий поліграф, що тут колись був чи обмежена копія:" на голбому глазу та ще глупіше ніж здаєсся?"
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22.02.2024 13:48 Ответить
То вони літати тепер не будеть. Французи - ще ті воюваки, здаються моментально.
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22.02.2024 13:22 Ответить
Шкода що не збили!
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22.02.2024 13:24 Ответить
Et?

Quelles mesures ont été prises?
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22.02.2024 13:25 Ответить
А вони можуть. Вже гібридно збивали американські "Ріпери".
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22.02.2024 13:27 Ответить
Як неочікувано. А ви що?..
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22.02.2024 13:28 Ответить
Що ви сците тих орків,Ердоган он збивав,і що?На хер солі насипали?
Аби взялися дружненько,давно б уже раші песець був.
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22.02.2024 13:28 Ответить
я би хотів, щоби збили, от чесно. хоча б один, але краще - більше.
щоби вже остаточно розставилися нарешті всі крапки над всіма "і".
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22.02.2024 13:36 Ответить
Коли вони вже зрозуміють, що параша розуміє тільки силу. Якщо не хочете воювати самі, то треба надавати Україні всю необхідну зброю і допомогу і не слухати кац@пські погрози.
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22.02.2024 14:25 Ответить
І шо Франція обісралась?
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22.02.2024 15:06 Ответить
Кацапи бажають розпочати третю світову
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22.02.2024 15:42 Ответить
і шо? куди побіжишь плактись? мікрону? чи маню?
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22.02.2024 16:27 Ответить
 
 