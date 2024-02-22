Если помощь от США будет меньше, то нам нужно будет мобилизовать больше людей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Украине придется мобилизовать в ряды Сил обороны больше людей, если помощь от США уменьшится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахмия.

"Если будет меньше помощь (от США. - Ред.), нам нужно будет больше мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет. Тогда нам нужно меньше людей. Потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием и вам не нужно столько людей", - отметил он.

Арахамия предположил, что для финансирования подготовки и экипировки этих людей будут изменены налоги.

"Я считаю, что вообще у нас нет выбора: надо мобилизовать, не надо. Потому что у нас большой некомплект в бригадах. Есть бригады, где комплект до 40%. То есть мы можем не делать вообще мобилизацию, тогда может прорваться фронт, и хоть миллион людей потом пошлите, уже будет поздно", - добавил парламентарий.

По словам главы фракции "Слуга народа", мобилизация нужна не потому, что "все эти люди погибли", а потому, что нужна ротация.

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