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Новости мобилизации
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США (24807) мобилизация (2601) Арахамия (984)

Если помощь от США будет меньше, то нам нужно будет мобилизовать больше людей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Украине придется мобилизовать в ряды Сил обороны больше людей, если помощь от США уменьшится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахмия.

"Если будет меньше помощь (от США. - Ред.), нам нужно будет больше мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет. Тогда нам нужно меньше людей. Потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием и вам не нужно столько людей", - отметил он.

Арахамия предположил, что для финансирования подготовки и экипировки этих людей будут изменены налоги.

"Я считаю, что вообще у нас нет выбора: надо мобилизовать, не надо. Потому что у нас большой некомплект в бригадах. Есть бригады, где комплект до 40%. То есть мы можем не делать вообще мобилизацию, тогда может прорваться фронт, и хоть миллион людей потом пошлите, уже будет поздно", - добавил парламентарий.

По словам главы фракции "Слуга народа", мобилизация нужна не потому, что "все эти люди погибли", а потому, что нужна ротация.

Также читайте: Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" завершилась, - Арахамия
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Топ комментарии
+72
Тобто зробити з народу гарматне м'ясо....
Замість того щоб за 2 рокі налагодити випуск зброї.
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22.02.2024 13:32
+66
Взагалі це позорище - біженець з Абхазії керує головною фракцією в воюючій Україні
ЦЕ ПРОЕКТ ФСБ

можна ще згадати перемовини в Стамбулі, у Білорусі і помочі Абрамовичу
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22.02.2024 13:34
+52
Сильная логика. Если нам нечем будет стрелять - будем стрелять людьми. Снарядов мало - но люди то у нас бесконечные.
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22.02.2024 13:30
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Або він під 'допінгом', або його зеленський навчив говорити в ніс...
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22.02.2024 22:42 Ответить
Може своїх друзів китайців привезеш? Їх багато.
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22.02.2024 23:52 Ответить
Вони ж пiдписали якийсь "закон' , що нi за що не мають нести вiдповiдальнiсть.💩 Це тому, що УКРАiНА ( написано капслогом паспортi ) це не держава , а корпорацiя , а ви не громадяне , а фiзичнi особи👈
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23.02.2024 00:27 Ответить
І коли воно отой хач все встигає і біткоїни майнити, і в медичній маріхуані шарити і в військовій стратегії тямити?
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23.02.2024 00:48 Ответить
А давайте мобілізуємо мавпу...
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23.02.2024 04:23 Ответить
А чого ти , говнюк , не сказав : як що Допомога від США буде меншою , то 80 відсотків депутатів вр , чиновників тощо прийдеться мобілізувати. Чого *** простий народ повинен вас , сук та козлів , захищати ?
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23.02.2024 07:06 Ответить
Чому від "слуг народу" - велика армія зрадників, а "потужно воюють" лише Юзік і Зеленський?
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23.02.2024 08:00 Ответить
Себе спочатку мобілІзуй' а ротацію роби з тих що стоять на західній Україні ,З ТЦКашників та інших,які гроші отримують ,а досі на передку не побували
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24.02.2024 09:21 Ответить
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