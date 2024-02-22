Во Львовской области двое экс-сотрудников ТЦК незаконно удерживали 4 мужчин и пытались их заставить пройти ВВК. Их будут судить, - Офис Генпрокурора
В суд направлен обвинительный акт в отношении двух бывших военнослужащих Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они пытались заставить 4 военнообязанных мужчин пройти военно-врачебную комиссию и мобилизоваться в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Следствие установило, что обвиняемые в сентябре 2023 года несколько дней незаконно удерживали четырех военнообязанных, которых пытались заставить пройти военно-врачебную комиссию и мобилизоваться в Вооруженные Силы Украины. Они закрыли мужчин в комнате, угрожали, запугивали и избивали.
"Этих мужчин накануне задержали пограничники за попытку нелегально пересечь границу с Польшей. Их доставили в помещение военкомата для взятия на военный учет. Факт потенциального побега из Украины во время войны вызвал агрессию у военных", - говорится в сообщении.
Одному из них инкриминируют незаконное лишение свободы человека и пытки (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 127 УК Украины), а другому – бездействие военной власти (4 ст. 426 УК Украины). В настоящее время обвиняемые находятся под ночным домашним арестом.
Пожалуйста, подождите...
Це вже Европа???
прикордонники затримують чотирьох чоловіків, не передають поліції, але привозять у тцк. навіщо? чи у прикордонників, є наказ виконувати обов'язки тцк? теж премія за полювання на чоловіків?
якимось чином, ці чотири затриманих, опиняються у двох експрацівників тцк. яким чином? як, взагалі, це трапилось?
ці двое "патріотів" зачиняють в якомусь приміщенні, тих чотирьох, та починають тортури. яке приміщення? в тцк? чи десь у себе в сарайчику? тортури, для чого? що б ті "добровільно" пройшли влк? так вони ж грошима, та життям ризикували, що б такого не робити.
ну, і головне, хто це все знайшов та зупинив? поліція?
2. Катували заступник голови ТЦК та його пiдлеглi у примiщеннi ТЦК. Били пiстолетом в обличчя, погрожували вивезти у лic i пристрелити. Чувак змiг нишком зняти вiдос з табличками ТЦК i процесом побиття та погроз, та викласти у iнет, пicля цього пiшов кiпiш.
Звiдки така завзятiсть ? Маю припущення, що чувак намагався втiкти з цього концтабору не з пустими руками, а мав з собою заначку, яку знайшли при обшуку, повернули, i повiдомили про це ТЦК.
https://www.youtube.com/watch?v=13QBQ1T0Apo На Львівщині працівники ТЦК з ПІСТОЛЕТОМ погрожують чоловікам (youtube.com)
Конституція України найвищою соціальною цінністю визнає людину, її життя та здоров'я. Положеннями статей 3 та 27 Конституції України встановлено, що кожен має право захищати своє життя та здоров'я, життя та здоров'я інших людей від протиправних посягань.
бо якщо всі з ТЦК поїдуть на фронт, то тоді нікому буде проводити мобілізацію. А це означає поразку України. Ось чого ти і інші вороги хочуть.
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А виснажливі битви за урожай? Постійні ар'єргардні бої на трудовому фронті?
Ба більше, - війну з довгоносиками і колорадськими жуками ледь не програли! )))
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А як ви ставитеся до Залужного? І до того, що він став доктором філософії під час війни, захистивши дисертацію?
І опіумні війни, до речі, були у XIX столітті, а не у XVIII.
чи поліція під час воєнного стану здатна тіке бабок біляметро ганять????!!!!
А що це ви по цій темі так розбігалися?
Що за дичину ви несете, я з вас худію.
Рішення максимально просте і тупо лежить на поверхні. Дайте можливість тим, хто бажає легально відкупитися, зробити це. А немаленькі кошти, які в процесі зайдуть в державу, використати як бюджет для найму людей, які професійно бажають воювати і готові до цього. От вам і поповнення складу армії, причому не чмобіками, а добре вмотивованими людьми. От вам і вирішення проблем з мобілізацією.
Правда, є деталь - начальники тецека і митники не зможуть будувати вілли по іспаніях і купувати своїм шлюхам лєксуси, а їх підлеглі не зможуть тішити своє вялічіє тим, що знущатимуться з людей. Але чи потрібно нам боротися за сумнівне "щастя" оцих організмів, от в чому питання.
@Slidstvo_info
Команда «Слідства.Інфо» отримала документи перевірки одного зі столичних військкоматів. Перевірка виявила, що під час повномасштабної війни Печерський ТЦК списав офіцерів запасу з порушеннями. Кого і скільки визнали непридатними до війни, що про це думають у самому військкоматі та у Сухопутних військах, а також кому наша журналістка Настя Горпінченко причинила «емоційні незручності» - дивіться у розслідуванні
https://www.youtube.com/watch?v=63BrZV8z5Sg