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Львовщина (2794) военкомат (457) Офис Генпрокурора (2380) военно-врачебная комиссия (139)

Во Львовской области двое экс-сотрудников ТЦК незаконно удерживали 4 мужчин и пытались их заставить пройти ВВК. Их будут судить, - Офис Генпрокурора

генпрокурора,офіс

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух бывших военнослужащих Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они пытались заставить 4 военнообязанных мужчин пройти военно-врачебную комиссию и мобилизоваться в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что обвиняемые в сентябре 2023 года несколько дней незаконно удерживали четырех военнообязанных, которых пытались заставить пройти военно-врачебную комиссию и мобилизоваться в Вооруженные Силы Украины. Они закрыли мужчин в комнате, угрожали, запугивали и избивали.

"Этих мужчин накануне задержали пограничники за попытку нелегально пересечь границу с Польшей. Их доставили в помещение военкомата для взятия на военный учет. Факт потенциального побега из Украины во время войны вызвал агрессию у военных", - говорится в сообщении.

Одному из них инкриминируют незаконное лишение свободы человека и пытки (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 127 УК Украины), а другому – бездействие военной власти (4 ст. 426 УК Украины). В настоящее время обвиняемые находятся под ночным домашним арестом.

Также читайте: Пробелы в действующих механизмах мобилизации, - Завитневич о насильственных действиях ТЦК на улицах
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Топ комментарии
+13
ТЦК помийні коти. Гондольєри.
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22.02.2024 13:44
+12
Додумались мобилизовать чувака, у которого два часа назад скачок через кордон не получился, и бабки пропали. Это все равно что маньяка притащить в хирургию и дать ему скальпель.
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22.02.2024 13:47
+12
Особовий склад помийного тцк на фронт. Бо вони на відміну від простих людей військові. Вони і є ухилянтами
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22.02.2024 14:02
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Правила форума Совет форумчан
интересно а почему приговор не написан с такой концовкой в связи с героической гибелью двух ТЦК ублюдков приговор считать отбытым..
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22.02.2024 13:44 Ответить
о Вже Приватні Кріпаки...
Це вже Европа???
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22.02.2024 13:44 Ответить
ТЦК помийні коти. Гондольєри.
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22.02.2024 13:44 Ответить
Тому якщо людина хоче стати опущенішим ніж тцкашники потрібно стати ухилянтом
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22.02.2024 13:46 Ответить
ТЦК хитрожопі ловці душ. Це не люди.
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22.02.2024 13:47 Ответить
Нафронтники такi самi ******.
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22.02.2024 13:51 Ответить
Це лише твоя думка, ухилянте. Чекаєш рускій мір?
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22.02.2024 15:27 Ответить
О, ТЦК срач ! Пагнали.
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22.02.2024 13:44 Ответить
Пагнали!
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22.02.2024 14:08 Ответить
ты иди застрелись кацап - как твой братишка в предыдущей новости...
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22.02.2024 14:22 Ответить
Ти це кому ?
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24.02.2024 18:22 Ответить
ты его не знаешь и тебе хорошо...!\а может и знаешь если раньше тут бывал...(\
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24.02.2024 19:39 Ответить
Додумались мобилизовать чувака, у которого два часа назад скачок через кордон не получился, и бабки пропали. Это все равно что маньяка притащить в хирургию и дать ему скальпель.
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22.02.2024 13:47 Ответить
Десь Малюська обіцяв 200тис своіх хлопців підігнати
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22.02.2024 13:49 Ответить
вертухаїв ?
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22.02.2024 13:54 Ответить
по логике и тех и тех!)
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22.02.2024 15:24 Ответить
А должности, звания и ФИО задержанных почему не назвали? А местный военком куда смотрел, деньги пересчитывал? А Львовский областной военком, который после этого вроде повышение получил, как быть с ним? Тайна покрытая мраком, ведь так порешать легче и концы в воду, а потом искренне удивляются: почему эти несознательные людишки в военкомат не идут на войну записываться, какие-то они все не такие...
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22.02.2024 13:51 Ответить
У гондол'єрів котів немає посад і піб. Це просто кондоми.
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22.02.2024 13:55 Ответить
давайте розберемось:
прикордонники затримують чотирьох чоловіків, не передають поліції, але привозять у тцк. навіщо? чи у прикордонників, є наказ виконувати обов'язки тцк? теж премія за полювання на чоловіків?
якимось чином, ці чотири затриманих, опиняються у двох експрацівників тцк. яким чином? як, взагалі, це трапилось?
ці двое "патріотів" зачиняють в якомусь приміщенні, тих чотирьох, та починають тортури. яке приміщення? в тцк? чи десь у себе в сарайчику? тортури, для чого? що б ті "добровільно" пройшли влк? так вони ж грошима, та життям ризикували, що б такого не робити.
ну, і головне, хто це все знайшов та зупинив? поліція?
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22.02.2024 13:55 Ответить
Бо вони не військові. Вони хитрожопі їбучі ловці душ.
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22.02.2024 13:56 Ответить
1. Зазвичай везуть у полiцiю, фiксують порушення кордону (за це адмiнка йде), тодi в ТЦК. Звiсно це все робиться з усного розпорядження голови ОВА, який у першу чергу вiповiда за моб-ю, i у якого всi цi силовики у розпорядженнi.

2. Катували заступник голови ТЦК та його пiдлеглi у примiщеннi ТЦК. Били пiстолетом в обличчя, погрожували вивезти у лic i пристрелити. Чувак змiг нишком зняти вiдос з табличками ТЦК i процесом побиття та погроз, та викласти у iнет, пicля цього пiшов кiпiш.

Звiдки така завзятiсть ? Маю припущення, що чувак намагався втiкти з цього концтабору не з пустими руками, а мав з собою заначку, яку знайшли при обшуку, повернули, i повiдомили про це ТЦК.
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22.02.2024 14:55 Ответить
Ось це вiдео

https://www.youtube.com/watch?v=13QBQ1T0Apo На Львівщині працівники ТЦК з ПІСТОЛЕТОМ погрожують чоловікам (youtube.com)
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24.02.2024 18:26 Ответить
Тобто, організатори викрадення, незаконного позбавлення волі та катування на цей час отримали всього лише нічний домашній арешт, тобто, фактично на свободі... Такий стан речей в державі якось не дуже сприяє патріотичному піднесенню та бажанню захищати її ціною власного життя та здоров'я. Уявляю, як "самовіддано та мужньо" воюватимуть ось так викрадені люди які пройшли через полон у власній країні.
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22.02.2024 13:55 Ответить
Запропонуй як по іншому з ухилянтами боротися???
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22.02.2024 13:59 Ответить
Особовий склад помийного тцк на фронт. Бо вони на відміну від простих людей військові. Вони і є ухилянтами
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22.02.2024 14:02 Ответить
Ви реально вірите, що викрадена та побита людина яку силоміць кинули в окопи воюватиме та триматиме позиції? Вона так само тікатиме, тільки вже зі зброєю в руках, або здасться, самоскалічиться і т.п. Забули часи АТО, коли в одній з хвиль понабирали кого змогли, а вони потім цілими підрозділами кидали позиції чи здавалися в полон?
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22.02.2024 14:30 Ответить
хто ухилянт? якщо я йду зранку на роботу, я ухилянт?!
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22.02.2024 16:05 Ответить
А за шо їх судитимуть? За те що на фронті солдатів не вистачає, чи за те що мажорів від армії відмазують? А може за те що не дали пацанам до Польщі втекти? Бачив одного молодика який бронь має бо він науковець, він в аспірантурі готується захистити кандидатську з філософії. Я розумію науковців з наук які приносять фізичну користь, але філософія, політологія, соціологія, культурологія, філологія, юриспруденція, педагогіка та інша гуманітарія під час війни - не дуже жирно буде? Значить ви селюки і інші лохивоюйте а ми вас морально підтримувати будемо? Якось мʼяко кажучі несправедливо це панове!!! Слава ЗСУ!!!
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22.02.2024 13:58 Ответить
За тортури судитимуть. Тому що вони їбучі хитрожопі кондоми.
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22.02.2024 14:00 Ответить
А, хто винуватий в тому, що солдатів не вистачає? То можливо до людського життя потрібно відноситися як до цінності, а не як до одноразового виробу? Чи можливо людина це боеприпас який можна зробити на конвеєрі?
Конституція України найвищою соціальною цінністю визнає людину, її життя та здоров'я. Положеннями статей 3 та 27 Конституції України встановлено, що кожен має право захищати своє життя та здоров'я, життя та здоров'я інших людей від протиправних посягань.
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22.02.2024 14:12 Ответить
Винуватий ***** та його оточення. Задовільний відповіддю? Це твоя відмазка? Не прокатить!!! Може ти і правий, але тільки за мирних часів….
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22.02.2024 14:24 Ответить
Той дядько, що над ним збиткувався гівнотцкшник простий роботяга. Так, він порушив закон, бо нелегально переходив кордон. Накажіть, без питань. Але хто має бути на фронті - цей дядько чи оте тцкашне *******?
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22.02.2024 14:35 Ответить
А ти шо з тим тцкашником особисто знайом? Знаєш хто він і взагалі його біографію та послужний список? За тортури відповість, згодний. А дядько на фронт поїде чи далі косити буде
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22.02.2024 16:06 Ответить
Дядько,

бо якщо всі з ТЦК поїдуть на фронт, то тоді нікому буде проводити мобілізацію. А це означає поразку України. Ось чого ти і інші вороги хочуть.
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22.02.2024 21:07 Ответить
Я розумію науковців з наук які приносять фізичну користь, але філософія, політологія, соціологія, культурологія, філологія, юриспруденція, педагогіка та інша гуманітарія під час війни - не дуже жирно буде?
************

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22.02.2024 14:38 Ответить
А шо у 1952 році в СРСР війна була? Мабуть кляті натовці нападали? Куйню ти запустив чупокабра…
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22.02.2024 16:02 Ответить
Ну, а як же? Холодна війна була в самому розпалі, Корейська війна продовжувалася вже другий рік.
А виснажливі битви за урожай? Постійні ар'єргардні бої на трудовому фронті?
Ба більше, - війну з довгоносиками і колорадськими жуками ледь не програли! )))

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22.02.2024 16:24 Ответить
Ну скажи хіба зараз час захищати наукову дисертацію
************
А як ви ставитеся до Залужного? І до того, що він став доктором філософії під час війни, захистивши дисертацію?
І опіумні війни, до речі, були у XIX столітті, а не у XVIII.

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22.02.2024 17:15 Ответить
Ви праві, я не фахівець з історії імператорського Китаю, помилився, визнаю. Залужного поважаю. Бачив його декілька разів У Залужного мабуть тема була про військове будівництво або про мобілізацію, тому й навіть назва закрита. А слабо і воювати і кандидатську про історію Китаю писати, як Залужний???
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22.02.2024 18:56 Ответить
Ви правда не розумієте чи придурюєтесь? За тортури. За викрадення людей і незаконне утримання їх в полоні. Якщо такою ціною здобуваються - ні, не солдати - м'ясо, чмобікі, - то чим тоді Україна відрізняється від мразії? За що воює? За іншого пана в кріселку? Чи все таки за свободи і права?
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22.02.2024 15:18 Ответить
а те що, у нас поліції 3 млн чоловік по країні вже навчені поводитися зі збройою,,, нахер ти того філософа на фронт хочешь запровторити? багато з нього толку буде?
чи поліція під час воєнного стану здатна тіке бабок біляметро ганять????!!!!
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22.02.2024 16:09 Ответить
Як що у хфілософа чи історика в універі або інституті воєнка була то толку буде багато. Бо він офіцер запасу і потенційний командир взводу. Якщо він відслужив сорочку то в нього теж є військо -облікова спеціальність (ВоС) . І не треба мені пургу нести. І останнє що перші що другі -давали присягу народові України і повинні у воєнний час стати зі зброєю у руках на захист Батьківщини. Все інше то від лукавого. Слава ЗСУ!
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22.02.2024 16:22 Ответить
не згоден.
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22.02.2024 16:36 Ответить
То твоє право. А є Конституція країни та є присяга. Це все
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22.02.2024 16:39 Ответить
ти під яким прапором країни пишишь ти діванний екзперд? чи ти прямо з окопа друкуєшь?
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22.02.2024 16:41 Ответить
зараз не совок
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22.02.2024 16:37 Ответить
хто хоче з молоді ідти то йдуть
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22.02.2024 16:38 Ответить
ти сам напевно поліціянт? в поліцію пішов відсідітися?
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22.02.2024 16:39 Ответить
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22.02.2024 14:00 Ответить
Я дивлюсь що тут прокляттями сиплять ті хто поблизу армії і близько не стояв. А хто Неню захищатиме? Га пацани???
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22.02.2024 14:05 Ответить
До військових виключно з величезною пошаною. Бо це ГЕРОЇ. Але це не відміняє того що тцк їбучі ухилянти, які рятують свою сраку за рахунок інших.
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22.02.2024 14:09 Ответить
Пацани в тамбові лошака доїдають. Тцк гімно.
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22.02.2024 14:27 Ответить
Правильно, неню захищати поїдуть трактористи, баристи і айтішники. А професійні військові, які давали присягу, займатимуться кіднепінгом і тортурами в тилу. ******* логіка, заносьте ще.
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22.02.2024 15:20 Ответить
Якщо всі з ТЦК поїдуть на фронт, то тоді нікому буде проводити мобілізацію. А це означає поразку України. Ось чого ти і інші вороги хочуть.
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22.02.2024 21:10 Ответить
В нас у сусідньому смт ТЦКшники зупинили на станції електричку, витягнули пацанів и почали роздавати повістки. Так жінки повибігали з вагонів, вломили ТЦКшникам п**ди і відбили пацанів. Кажуть, всучували повістки вже й студентам. Таке от.
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22.02.2024 14:12 Ответить
А вище люди пишуть солдат не вистачає.... Вистачає їх скрізь. Полковники, підполковники тцкашні, які простих людей замість себе женуть на загибель! Хотіли в 45 на пенсію? З автоматами по містам лазять, бусики, все інше... Зате на причепи люди збирають! Тцк гівно смердюче.
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22.02.2024 14:22 Ответить
Як ти собі це уявляєш? Полковник повинен полком командувати а не з тобою в окопі простим стрільцем сидіти. А де на всіх полків знайти? Та і не так багато як вас ухилянтов тіх пресловутих полковників. Мій командир батальйону в АТО зараз райвоєнком, так в нього ноги не має,на протезі людина ходить. Шо тебе не влаштовує?
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22.02.2024 14:29 Ответить
То нехай ті барбершопні полковники тцкашні наберуть собі полк з таких самих хитрозроблених рядових, які простим людям коліна збираються прострелювати на блокпостах за 500 км від фронту і ******** доводити свою хоробрість.
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22.02.2024 14:39 Ответить
А ти в Неньку повернешся воювати чи так і будеш ********* закордоном?
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22.02.2024 16:28 Ответить
Це той Червоний хрест, який не відреагував на вбивство кацапами українських військовополонених у Оленівці?

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22.02.2024 17:26 Ответить
Може пора послухати хлопців з передової? https://www.youtube.com/watch?v=HQ-_m92SOBQ&t=3s
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22.02.2024 14:15 Ответить
https://youtu.be/MF5XMIEI_3w?si=Abmeagdr4rxod3HV
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22.02.2024 14:28 Ответить
І що? Такі ж самі, як той, хто збирався коліна прострілювати.
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22.02.2024 15:22 Ответить
Якщо хтось порушує закон це не надає права уповноваженим з боку держави займатись бандитизмом до порушників
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22.02.2024 14:40 Ответить
А коли будуть карати ухилянтів? Не умовними термінами (ще один вид відстрочки), а примусовою мобілізацією?
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22.02.2024 14:43 Ответить
по тексту незрозуміло, на кордоні з польщею ті чотири, чи ці двоє з тцк затримані? безумна статтю рисала?
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22.02.2024 15:19 Ответить
схоже, статтю писали ви. неясно. думки не читаю.
А що це ви по цій темі так розбігалися?
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22.02.2024 16:46 Ответить
а какие предложения? как наполнять ЗСУ? понятно начнется гамнометание типа депутаты, менты, военкомы... но я о реальной ситуации.
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22.02.2024 15:29 Ответить
Не порушуючи закон, як мінімум.
Що за дичину ви несете, я з вас худію.
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22.02.2024 15:36 Ответить
прислали повестку, ты забил болт. жаловаться на тебя в ООН? не путай мирное время и особый режим. военное положение - каждый военнообязаный должен прийти в военкомат. если нарушения здоровья дообследования.
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22.02.2024 16:14 Ответить
І чим ви тоді відрізняєтесь від орків? Наступна стадія після цього - лізьте в хати свіжевикрадених і виносьте унітази.
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22.02.2024 16:32 Ответить
ты вася не сканируй меня, ты не доктор. какие предложения? понятно ты под уксусом орешь про "душу и тело мы положим", а кто воевать должен реально? ремонтировать техзнику, быть в резерве, на северной границе? кто? я про передок не пишу, там 10%.
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22.02.2024 16:52 Ответить
Він кацапське ІПСО, яке хоче поразки України.
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22.02.2024 21:15 Ответить
Просто зелені говноїди роблять все, щоб мобілізація не відбувалася.
Рішення максимально просте і тупо лежить на поверхні. Дайте можливість тим, хто бажає легально відкупитися, зробити це. А немаленькі кошти, які в процесі зайдуть в державу, використати як бюджет для найму людей, які професійно бажають воювати і готові до цього. От вам і поповнення складу армії, причому не чмобіками, а добре вмотивованими людьми. От вам і вирішення проблем з мобілізацією.
Правда, є деталь - начальники тецека і митники не зможуть будувати вілли по іспаніях і купувати своїм шлюхам лєксуси, а їх підлеглі не зможуть тішити своє вялічіє тим, що знущатимуться з людей. Але чи потрібно нам боротися за сумнівне "щастя" оцих організмів, от в чому питання.
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22.02.2024 15:49 Ответить
Slidstvo

@Slidstvo_info

Команда «Слідства.Інфо» отримала документи перевірки одного зі столичних військкоматів. Перевірка виявила, що під час повномасштабної війни Печерський ТЦК списав офіцерів запасу з порушеннями. Кого і скільки визнали непридатними до війни, що про це думають у самому військкоматі та у Сухопутних військах, а також кому наша журналістка Настя Горпінченко причинила «емоційні незручності» - дивіться у розслідуванні

https://www.youtube.com/watch?v=63BrZV8z5Sg
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22.02.2024 16:28 Ответить
 
 