Встреча Украины и Польши по решению вопроса блокады границы состоится 28 февраля в Варшаве, - Туск
Правительства Украины и Польши встретятся для решения вопроса блокады границы польскими протестующими. Она состоится 28 февраля в Варшаве.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskieradio24.
Он отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского о правительственной встрече на границе для разрешения ситуации, которая сложилась из-за протестов польских фермеров.
"28 февраля в Варшаве состоится встреча с украинским правительством", – отметил он.
По его словам, польское правительство будет "искать защитные решения для польских фермеров", при этом как внутренними методами, так и путем использования национальных фондов, а также путем дальнейших переговоров с Украиной и ЕС.
"Здесь на меня могут рассчитывать польские фермеры", - подчеркнул глава польского правительства.
Туск отметил, что правительство Польши хочет установить линию компромисса и договоренности с вышедшими на протест фермерами, которая бы их устраивала и позволила бы им остановить протесты.
"Мы не можем позволить тем, кто открыто и активно служит путинской пропаганде, воспользоваться протестом фермеров на границе с Украиной. Любая подобная поддержка нарратива Путина является государственной изменой, мы этого не потерпим", - подчеркнул премьер Польши.
Туск также призвал разделить оба вопроса во внутреннем и международном обсуждении, то есть безоговорочную поддержку Украины и защиту польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.
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Україна нічого не порушувала. Ніяких вимог ЕС.
Тому ЕС мае приборкати Польский уряд. Не Україна повинна йдти на поступки Польщі.
Логічно: спочатку треба узгодити технічні питання на рівні міністрів та Прем'єрів, можливі політичні питання між міністрами закордонних справ чи радниками Президентів, а вже потім зустрічатися особисто і затверджувати домовленності. Тоді може бути хоч якийсь результат, а без цього - такі ж папірці без зобов'язань, які ОПа розганяє під назвою "гарантії безпеки" чи "безпекові гарантії"...
Вирішувать її мае виключно укпяд Польщі, а не уряд України.
Пиар не работает в вопросах дипломатии, сначала нужно отправить было собаковода Кулебу и обсудить детали, а уже потом делать видосик.
Учитывая что встреча пройдёт в Варшаве-поляки естественно проснут .
"стадіон так стадіон" не прокатив, вова не пропіариться .
Проблеми вирішують серйозні дяді у кабінетах, а не на кордонах, залізницях, стадіонах, тамбурах. Але раз зеля досі юзає старий трюк "на стадіон", то шанси на продуктивну зустріч 28 лютого прямують до нуля.
@tZEinform
Туск відмовився зустрічатись з Зеленським на кордоні по питанню проходження вантажів. Зеленський заявив, що приїде в Варшаву. Туск заявив, що поїде в Берлін до фон дер Ляйен. Цікаво, куди Туск з фон дер Ляйен поїдуть, якщо Вова рушить на Берлін ?
Пропонуємо їхати на батьківщину Байдена - в Делавер. Вова туди точно не поїде