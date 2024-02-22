РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6988 посетителей онлайн
Новости
2 874 21
граница (5141) Польша (8138) Туск (675) блокирование (459)

Встреча Украины и Польши по решению вопроса блокады границы состоится 28 февраля в Варшаве, - Туск

туск

Правительства Украины и Польши встретятся для решения вопроса блокады границы польскими протестующими. Она состоится 28 февраля в Варшаве.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskieradio24.

Он отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского о правительственной встрече на границе для разрешения ситуации, которая сложилась из-за протестов польских фермеров.

"28 февраля в Варшаве состоится встреча с украинским правительством", – отметил он.

По его словам, польское правительство будет "искать защитные решения для польских фермеров", при этом как внутренними методами, так и путем использования национальных фондов, а также путем дальнейших переговоров с Украиной и ЕС.

Читайте также: Дуда поддерживает идею встречи правительств Украины и Польши для проведения переговоров на границе, - госсекретарь канцелярии Дера

"Здесь на меня могут рассчитывать польские фермеры", - подчеркнул глава польского правительства.

Туск отметил, что правительство Польши хочет установить линию компромисса и договоренности с вышедшими на протест фермерами, которая бы их устраивала и позволила бы им остановить протесты.

"Мы не можем позволить тем, кто открыто и активно служит путинской пропаганде, воспользоваться протестом фермеров на границе с Украиной. Любая подобная поддержка нарратива Путина является государственной изменой, мы этого не потерпим", - подчеркнул премьер Польши.

Туск также призвал разделить оба вопроса во внутреннем и международном обсуждении, то есть безоговорочную поддержку Украины и защиту польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.

Читайте также: Препятствия на польской границе для военной и гуманитарной помощи Украине уберут в течение нескольких часов, - премьер Польши Туск
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
А чого не на кордоні! Не бажає побачити яку вакханалію роблять його громадяни?! І чому так тягти? Треба вигадати чим виправдовувати своїх злочинців?!
показать весь комментарий
22.02.2024 13:59
+3
Ця проблема штучно зроблена ху&лом.

Вирішувать її мае виключно укпяд Польщі, а не уряд України.
показать весь комментарий
22.02.2024 14:17
+2
Ех! Не дав найвеличнішому пропіаритись (з нульовим результатом)!
Логічно: спочатку треба узгодити технічні питання на рівні міністрів та Прем'єрів, можливі політичні питання між міністрами закордонних справ чи радниками Президентів, а вже потім зустрічатися особисто і затверджувати домовленності. Тоді може бути хоч якийсь результат, а без цього - такі ж папірці без зобов'язань, які ОПа розганяє під назвою "гарантії безпеки" чи "безпекові гарантії"...
показать весь комментарий
22.02.2024 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так березня или лютого?
показать весь комментарий
22.02.2024 13:59 Ответить
Туск буде намагатися викручувати руки Україні.

Україна нічого не порушувала. Ніяких вимог ЕС.

Тому ЕС мае приборкати Польский уряд. Не Україна повинна йдти на поступки Польщі.
показать весь комментарий
22.02.2024 14:15 Ответить
Все ЗЕкина на границе не будет ! Пан Дональд на бую вертел дешевые спектакли нашего клована

показать весь комментарий
22.02.2024 16:38 Ответить
А чого не на кордоні! Не бажає побачити яку вакханалію роблять його громадяни?! І чому так тягти? Треба вигадати чим виправдовувати своїх злочинців?!
показать весь комментарий
22.02.2024 13:59 Ответить
Треба нашому уряду їхати до Варшави у фурі.
показать весь комментарий
22.02.2024 15:28 Ответить
Ну хоч зустріч а шось порішати ім не вдасця бо вибори
показать весь комментарий
22.02.2024 14:02 Ответить
Очкует Туск. Треба було ехать в Львів. Пострілів боітся, ні годітся в прикордонники.
показать весь комментарий
22.02.2024 14:05 Ответить
вам дела делать или шашечки на границе расставлять ?
показать весь комментарий
22.02.2024 16:39 Ответить
Ех! Не дав найвеличнішому пропіаритись (з нульовим результатом)!
Логічно: спочатку треба узгодити технічні питання на рівні міністрів та Прем'єрів, можливі політичні питання між міністрами закордонних справ чи радниками Президентів, а вже потім зустрічатися особисто і затверджувати домовленності. Тоді може бути хоч якийсь результат, а без цього - такі ж папірці без зобов'язань, які ОПа розганяє під назвою "гарантії безпеки" чи "безпекові гарантії"...
показать весь комментарий
22.02.2024 14:06 Ответить
На кордоні в будці не вирішуються серйозні питання,вони вирішуються в високих кабінетах,то була *зельопропоганда*.
показать весь комментарий
22.02.2024 14:06 Ответить
Ця проблема штучно зроблена ху&лом.

Вирішувать її мае виключно укпяд Польщі, а не уряд України.
показать весь комментарий
22.02.2024 14:17 Ответить
Давным-давно надо было собраться и всё решить. Зачем было так долго тянуть?
показать весь комментарий
22.02.2024 14:08 Ответить
Упс , а могут и вообще не принять.
Пиар не работает в вопросах дипломатии, сначала нужно отправить было собаковода Кулебу и обсудить детали, а уже потом делать видосик.
Учитывая что встреча пройдёт в Варшаве-поляки естественно проснут .
показать весь комментарий
22.02.2024 14:18 Ответить
молодці поляки, хоч ви давіть цей режим зеленського/ермака, бо в Україні тільки безвольні кріпаки залишилися.
показать весь комментарий
22.02.2024 14:27 Ответить
> Він відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні

"стадіон так стадіон" не прокатив, вова не пропіариться .

Проблеми вирішують серйозні дяді у кабінетах, а не на кордонах, залізницях, стадіонах, тамбурах. Але раз зеля досі юзає старий трюк "на стадіон", то шанси на продуктивну зустріч 28 лютого прямують до нуля.
показать весь комментарий
22.02.2024 14:29 Ответить
Так казали ж шо на кордоні? Шо вже все пАрішалі? Шукайте кацапсячі лапті. Там без них не обійшлось.
показать весь комментарий
22.02.2024 15:33 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Туск відмовився зустрічатись з Зеленським на кордоні по питанню проходження вантажів. Зеленський заявив, що приїде в Варшаву. Туск заявив, що поїде в Берлін до фон дер Ляйен. Цікаво, куди Туск з фон дер Ляйен поїдуть, якщо Вова рушить на Берлін ?
Пропонуємо їхати на батьківщину Байдена - в Делавер. Вова туди точно не поїде
показать весь комментарий
22.02.2024 16:57 Ответить
це шо світло у кінці тунеля? ну хоч би домовились вже, скількі можна то
показать весь комментарий
22.02.2024 17:30 Ответить
 
 