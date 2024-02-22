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Новости Война
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Зеленский (19005) Ставка (110)

Зеленский провел заседание Ставки: Закрытый доклад по всему, что касается F-16. Ситуация на Авдеевском и Южном направлениях

ставка,зеленський

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставка. Заслушал последние изменения в оперативной обстановке от Главкома Александра Сырского. Ситуация на всех основных направлениях, оборонные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов. Заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова", - отметил президент.

По словам Зеленского, также на Ставке подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях.

"Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки - наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог лишь на дезинформационную операцию.

Отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Количество первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - подытожил глава государства.

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Топ комментарии
+10
Закрита для всіх крім ГУ ГШ РФ
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22.02.2024 14:04
+9
а секретарка від Гогілашвілі була?
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22.02.2024 14:07
+5
Краще б він сказав "я йду бо я нездара яку найняли ограбити Україну а до війни я не готовий". Але ж ні - далі буде всіх мучити
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22.02.2024 14:04
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Правила форума Совет форумчан
Закрита для всіх крім ГУ ГШ РФ
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22.02.2024 14:04 Ответить
Їм пряма трансляція
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22.02.2024 14:24 Ответить
Так-так, всю інформацію вже передали, 100500 літаків F-16 знищені ще минулого року.
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22.02.2024 15:33 Ответить
Краще б він сказав "я йду бо я нездара яку найняли ограбити Україну а до війни я не готовий". Але ж ні - далі буде всіх мучити
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22.02.2024 14:04 Ответить
а секретарка від Гогілашвілі була?
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22.02.2024 14:07 Ответить
пАтужно мовчав, а тому дЄрмак проводив роз'яснювальну роботу як заповідав його покійний брат та батько, що геть не кацап?
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22.02.2024 14:13 Ответить
Чим частіше найвеличніший проводить ставку тим більше погіршується ситуація. Напевне беруть приклад з кацапів літа 2022 року, вони тоді через день"совещалісь".
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22.02.2024 14:15 Ответить
Сирський зараз відправляє на передову спеціалістів ртв ,це як операторів дронів, хто після цього буде закривати повітряний простір?
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22.02.2024 14:16 Ответить
Закрита доповідь щодо всього, що стосується F-16
Воно що розуміється на F-16?
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22.02.2024 14:20 Ответить
Розуміеться. Йому фотку показували.
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22.02.2024 14:56 Ответить
дуже закритий евент.
ото як з журнашлюхами, після залужного.
а тепер, про ф16 говорили?
але, це дуже секретно, про це не можна казати, взагалі!
ввечері, буде секретний відосік?
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22.02.2024 14:20 Ответить
Яке може бути "закрите" засідання, коли там йєрмак присутній?!
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22.02.2024 14:22 Ответить
Шо, зовсім не потужно провів? Шо це таке це потужно провів? Дивись, поц неголений, Ставка може і образиться. До речі, а Ленка знає шо ти якусь Ставку провів с'дні, вчора та ше багато разів?
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22.02.2024 14:30 Ответить
"Закрита доповідь" - не смішить. Навіт кіт цю доповідь не чув завгосп, то йому роскажуть.
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22.02.2024 14:55 Ответить
Патужный мыслитель.
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22.02.2024 16:06 Ответить
при живій дєрьмачні, "закрита" - це оксюморон.
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22.02.2024 16:07 Ответить
наш великий! ставку провів... що воно може планувати, якщо мізків майже немає? коли ж воно зникне
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22.02.2024 16:22 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1760621156963426671 3 ч

Ворог окупував https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D1%83?src=hashtag_click #Побєду , просунувся біля Георгіївки та посилив тиск на https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Орлівку , - DeepState... https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F?src=hashtag_click #Сипется https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82?src=hashtag_click #фронт без https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Залужного
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22.02.2024 16:33 Ответить
Як можна командувати військовими, не прослуживши ні дня ?
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22.02.2024 17:02 Ответить
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1760625257923391712 5 ч

https://twitter.com/hashtag/%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #луценко "Все що сьогодні відбувається в ЗСУ - це прямі наслідки неконституційного втручання Єрмака не в своє собаче діло.."
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22.02.2024 18:45 Ответить
А секретарша кофе приносила?
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22.02.2024 21:18 Ответить
 
 