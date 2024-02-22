Зеленский провел заседание Ставки: Закрытый доклад по всему, что касается F-16. Ситуация на Авдеевском и Южном направлениях
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Ставка. Заслушал последние изменения в оперативной обстановке от Главкома Александра Сырского. Ситуация на всех основных направлениях, оборонные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов. Заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова", - отметил президент.
По словам Зеленского, также на Ставке подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях.
"Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки - наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог лишь на дезинформационную операцию.
Отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Количество первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - подытожил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Воно що розуміється на F-16?
ото як з журнашлюхами, після залужного.
а тепер, про ф16 говорили?
але, це дуже секретно, про це не можна казати, взагалі!
ввечері, буде секретний відосік?
@JaWernulsa
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1760621156963426671 3 ч
Ворог окупував https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D1%83?src=hashtag_click #Побєду , просунувся біля Георгіївки та посилив тиск на https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Орлівку , - DeepState... https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F?src=hashtag_click #Сипется https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82?src=hashtag_click #фронт без https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Залужного
@ukrainiansfirst
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https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1760625257923391712 5 ч
https://twitter.com/hashtag/%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #луценко "Все що сьогодні відбувається в ЗСУ - це прямі наслідки неконституційного втручання Єрмака не в своє собаче діло.."