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граница (5141) Польша (8138) помощь (7418) Туск (675)

Препятствия на польской границе для военной и гуманитарной помощи Украине уберут в течение нескольких часов, - премьер Польши Туск

страйк,поляки,польща,блокування

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, это решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать украинской стороне без каких-либо задержек".

"Это вопрос следующих нескольких часов", - сообщил премьер-министр Польши.

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Он подчеркнул, что задача Польши - это полная пропускная способность на границе, когда речь идет о военном транспорте и гуманитарной помощи, маршруты которых проходят через Польшу.

Туск сказал, что "это также означает другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной".

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Польский премьер призвал отделить вопрос "прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной".

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной возможны проблемы с доставкой гуманитарных грузов.
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Топ комментарии
+19
Шо, дядя Джо пи..лей виписав ?
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22.02.2024 14:34
+16
Як би там не склалося, але гіркий осад від підлої поведінки поляків у найскрутніший для України час залишиться назавжди.
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22.02.2024 14:52
+15
А-ха.
Тобто можна прибрати за кілька годин?
Це явка з повинною, походу...
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22.02.2024 14:38
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Не думаю, що зверхнє відношення до поляків, краще того що їм приписують. Це ШТАМПИ пропаганди котрі, до речі, використовували завжди й нацисти. Тому якщо ви бажаєте бути кращім, то не приписуйте їм якісь "особливості" та ще й обов'язково погані!!! Давайте не забувати що деякі речі є наслідком пропаганди, виховання, а зовсім не національною ознакою, і серед представників будь якого народу та країни ви знайдете й добрих й злих, й розумних і тупих, пихатих і приязних, запроданців і чесних! Тож не варто себе принижувати принижуючи інших!!!
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22.02.2024 16:00 Ответить
Я не знаю що там "бачать" "професійні" нью-йоркці, але надаю посилання на видатних громадян США польського походження, аби наші мігранти у Штатах не казали дурниць!!! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Категорія:Поляки США
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22.02.2024 16:17 Ответить
А зробити це одразу, не доводячи до цього було "важко"?! До того ж подивимось як зараз слова будуть співпадати із реальністю! На щастя, у ОПі дослухались до порад перекинути потоки зерна що йшли транзитом через Польшу до українських портів на Чорному морі та Дунаї, тому питання - А ЧЕРЕЗ ЩО БЛОКУВАННЯ КОРДОНУ ДОСІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ???!!! Приводів не має, тож сміливо розженіть цих покидьків як порушників та злочинців, бо вони все роблять виключно через бажання зашкодити Україні і підіграти Кремлю під керуванням ультра правих та ультра лівих за московські гроші!!! І що це взагалі за хрінь, коли кажуть що не хочуть аби щось заходило З України ДО Польщі, а заважають протилежному - проходженню вантажів З Польщі ДО України?!!!
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22.02.2024 15:26 Ответить
"А осадочєк остался"©

Позоріще сране.
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22.02.2024 15:29 Ответить
Ну, подібне, на жаль, можливо у будь якій країні і люди будь якої нації мають багато тих хто за гроші йде проти моралі та навіть власної країни! Тож давайте не розтягувати це лайно на усю країну!!!
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22.02.2024 15:35 Ответить
До чого тут "вся країна"? Мій пост стосується виключно польської влади і конкретно пана Туска. Хоча отой гандон, який нюхав наш цукор і носа кривив, це теж знакова "персона". Нормальна влада розігнала б мітинг в той момент, коли вперше було порушено закон - а саме заблоковано трасу. итрожопа влада - в той момент, коли кацапи-"рольники" вскрили фуру і розсипали зерно. Ну а гандон чекав до останнього, поки вже суспільний гнів не вилився через край і поки ситуацію не довели до абсурду закликами до ***** і витяганням пасажирів з автобуса (до речі, цікаво, шо з тим пасажиром, якого "рольники" вивели з автобуса і вивезли невідомо куди?).
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22.02.2024 15:43 Ответить
Тут важко не погодитись, але останніми роками вплив ультра правих та лівих сил там надто великий, через що і інші партії побоюючись стали радикальнішими та дуже побоюються втратити популярність через силові дії проти акцій від котрих тхне націоналістичними ідеями. Тож маємо що маємо і із тим на що самі не можемо вплинути повинні рахуватись, як би це не було неприємно. Як кажуть - Умний на гору не піде, він її омине!
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22.02.2024 15:54 Ответить
До того, як псевдорольники почали майно псувати і людей викрадати, я з вами був абсолютно згодний, і не розумів, чого б просто не возити зерно іншим шляхом.
Але вони перейшли межу, і не реагувати на таке не можливо. Але це показово, що реагує польська влада тільки після зашквару. До речі, політичних балів це не додасть, а навпаки, бо показує слабкість та імпотентність.
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22.02.2024 16:17 Ответить
Повторюсь, межу переходять злочинці усіх народів, у т.ч. на масових акціях. Достатнь згадати що коїться на т.з. "акціях протесту" у Франції, США, Німеччині..... після футбольних матчів по всьому світу. Це жахливо і є наслідком впливу натовпу, коли в людей просто виключаються моральні обмеження. Тому як би це жахливо не виглядало і які б емоції не викликало все ж таки треба відволіктись та заспокоїтись, бо якщо ми будемо у відповідь на провокації діяти так само імпульсивно то дійде лише до протистояння котрого нам з головою вистачає через війну і ми станемо слабше, а цього нам точно не треба!!!
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22.02.2024 16:26 Ответить
від того, що ми терпимо наругу тепер ще й від проклятих ляхів, нам краще не стане. Тільки гідний удар у відповідь приведе посполитих до тями. В мене лишень один план - домовитися з москалями та разом прийти сюди вже не в якості пригноблених бєшєнців та прохачів, шоб ця скотина отримала по заслугам. Бо більшої підлоти аніж пшеки я не бачив.. хіба що бульбаші можуть з ними зрівнятися в ницості
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22.02.2024 18:46 Ответить
домовитися з москалями?? это тоже самое что домовитися з пшеками
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23.02.2024 00:16 Ответить
Задача ботів і корисних ідіотів стоїть у тому щоб посварити українців і поляків. А так як в Україні не сильно розумних як мінімум 73 відсотки - в них все вийде
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22.02.2024 15:46 Ответить
Тьфу, тьфу, не дай Боже!
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22.02.2024 15:55 Ответить
Та Ви оптиміст....
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22.02.2024 16:01 Ответить
Намагаюсь з усіх сил котрих вже не так багато залишилось, але інакше ніяк!
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22.02.2024 16:27 Ответить
не знаю як українців, а от поляки вже "посварані" - такої ненависті як в ці дні не спостерігалося в кресах вже років ошємдєшят
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22.02.2024 18:33 Ответить
Невже неможна було зробити це раніше?
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22.02.2024 16:17 Ответить
теж мені друзі.
жалію, що ми їх захищаємо від кацапських їбланів а не вони самі морда до морди
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22.02.2024 16:24 Ответить
Ми насамперед захищаємо себе, а їм нагадуємо про можливі наслідки для них якщо не допоможуть і це треба враховувати бо як казали козаки - І союзом із бісом не гидую коли треба ворога знищіти!!!
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22.02.2024 16:29 Ответить
Я в таких случаях отвечаю, шо давайте представим , гипотетически, мол, нет Западной Европы, наши земли граничат с Атлантическим океаном. В этом случае нападает орда и шо, нам не стоит защищаться, бо за нами некого защищать?
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22.02.2024 16:36 Ответить
А гайдамаки що казали?)
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22.02.2024 17:54 Ответить
Великий Кобзар заповів нам формулу щастя ".. ні жида, ні ляха.." і ".. кохайтеся, та не з москалями.."
Виходить, союзник у нас один - туреччина
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22.02.2024 18:31 Ответить
І православні румуни)
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22.02.2024 18:45 Ответить
так.. ми з ними нащадки великої культури Кукутені (Трипілля)
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22.02.2024 18:47 Ответить
Я завжди казав, треба розвивати південний напрямок, економичні і культурні зв'язки, південний шлях: Румунія, Турція, Греція. Ці народи до нас ближче ментально, і вони будуть більш надійними, чим поляки ,як це не дивно.
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22.02.2024 18:54 Ответить
Греки - хитро сделанные. Турки - ментально антипод. Румыны за всю историю тоже убивали украинцев... С. Бандера не зря завещал нам положиться только на свои силы. Самое главное непослушание Бандеры- мы отдали кацапам третий ядерный потенциал мира.
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22.02.2024 20:22 Ответить
Про Бандеру и ЯО согласен. Остальное субьективное мнение.) Украинцы тоже посередине между западом и востоком ,как турки и тоже любим котиков). Украинцы тоже хитро сделанные, как греки. Румыны убивали, но у них почему-то меньше гонор в разы, чем у польских панов. И они православные, у нас православных больше в Украине.
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22.02.2024 20:29 Ответить
Це все добре. Але не факт, що на тій границі разом з поляками не мітінгують і руськи шпигуни, які і відслідкують всю ту гуманітарку та військові перевезення. Головне і ховатися не треба. Все як на долоні.
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22.02.2024 16:50 Ответить
Ще і "жучка " причеплять до тої колони.
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22.02.2024 16:56 Ответить
це шо світло у кінці тунеля? ну хоч би домовились вже, скількі можна то
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22.02.2024 17:29 Ответить
Це протяг у посполитій дупі що стала тунелем .
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22.02.2024 20:13 Ответить
Меньше звертайте увангу.на гомін навколо зерна. Ще не зрозуміло яка криса на тому зерні наживається і чому поляки так лютують...
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22.02.2024 17:59 Ответить
яке ще зерно? почали блокаду кордону подьські перевізники, що блокували українські фури, буцім, українські далекобійники відбирають у них роботу по еуропам. Згодом підтянулися фермери, вимоги яких широкі, великі та надто загальні - аж до "путін, ввєді!" Тепер до блокади приєдналися ще й польські ... мисливці, які вимагають заборону нічного полювання на кабана. Ну, а винні їм українці та Україна.
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22.02.2024 18:25 Ответить
на підході польські гомосєки... вимагатимуть легалізації одностатевих шлюбів. А поки польська влада під гнітом католицької церкви буде пручатися, то польські гомосєки навіки заблокують кордон
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22.02.2024 18:27 Ответить
100500 годин
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22.02.2024 18:19 Ответить
щоб полегшити роботу кацапським шпигунам поляцькі митарі ставитимуть мітки на військовий та гуманітарний вантаж, що раніше розчинявся в потоці різноманітних перевезень, а тепер все як на долоні - нажав кніпочку і бада-бум! снаряди детонували в дорозі, знищивши ще й дорогу
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22.02.2024 18:38 Ответить
Если можно убрать препятствия за несколько часов, значит так же быстро всё по новой устроят.
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22.02.2024 18:49 Ответить
Збишек взяв у Байдена дорота, а Дорота Збишека взяла у кацапа .
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22.02.2024 20:02 Ответить
А ВОТ И ДЛЯ СИКОРСКОГО РАБОТА !)
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22.02.2024 20:05 Ответить
Така велика допомога поляків затьмарена бойкотом кордону симпатиками мордору,
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22.02.2024 20:52 Ответить
пацани нам везуть патрони, ракет снарядів не буде, але добре що хоть так, а то дехто лопатами мав захищатись
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22.02.2024 21:24 Ответить
штрих код польщі 590, користуйтесь
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22.02.2024 22:49 Ответить
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