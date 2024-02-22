На Авдеевском направлении россияне хотят добиться определенных успехов к "красным датам", - спикер ОСГВ "Таврія" Лыховий
Российские захватчики усиливают свои резервы дополнительными подразделениями. В то же время Силы обороны Украины также усиливают свои линии обороны.
Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"По линии фронта всегда происходит перебрасывание. Россияне усиливают свои резервы в рабочем порядке. Некоторые подразделения отводят на восстановление. В частности, это наблюдалось в Авдеевке, где у них произошла перегруппировка. Некоторые позиции они усиливают, но и мы также усиливаем свои линии обороны. Усиливаем дополнительными подразделениями. Создаются новые позиции, это процесс двусторонний", - отметил он.
"Сейчас основные события в нашей операционной зоне происходят на Авдеевском направлении и конкретно - на Донетчине. Потому что на Авдеевке враг провел перегруппировку и подключает некоторые новые подразделения на усиление. С нашей стороны также есть усиление.
За вчера там отразили 19 атак около сел Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское, где враг хочет получить определенные успехи, возможно, к их "красным датам календаря", связанными с 23 февраля и трагической для всех нас датой 24 февраля. Они там развивают активность", - добавил спикер.
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А людям замилюють очі якимись червоними датами.
Кас@пам до одного місця їх втрати, вони навчилися користуватися своїми одноразовими чмобіками, щоб виснажувати наших хлопців. Верховний головнокомандувач нічого в противагу цьому не робе.