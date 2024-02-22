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Авдеевка (2441) Лыховий Дмитрий (70)

На Авдеевском направлении россияне хотят добиться определенных успехов к "красным датам", - спикер ОСГВ "Таврія" Лыховий

авдіївка

Российские захватчики усиливают свои резервы дополнительными подразделениями. В то же время Силы обороны Украины также усиливают свои линии обороны.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"По линии фронта всегда происходит перебрасывание. Россияне усиливают свои резервы в рабочем порядке. Некоторые подразделения отводят на восстановление. В частности, это наблюдалось в Авдеевке, где у них произошла перегруппировка. Некоторые позиции они усиливают, но и мы также усиливаем свои линии обороны. Усиливаем дополнительными подразделениями. Создаются новые позиции, это процесс двусторонний", - отметил он.

"Сейчас основные события в нашей операционной зоне происходят на Авдеевском направлении и конкретно - на Донетчине. Потому что на Авдеевке враг провел перегруппировку и подключает некоторые новые подразделения на усиление. С нашей стороны также есть усиление.

За вчера там отразили 19 атак около сел Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское, где враг хочет получить определенные успехи, возможно, к их "красным датам календаря", связанными с 23 февраля и трагической для всех нас датой 24 февраля. Они там развивают активность", - добавил спикер.

Также читайте: Количество пропавших без вести во время отступления из Авдеевки не называют, потому что еще не завершена верификация, - спикер ОСГВ "Таврия" Лыховий
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А Сирський чому не посилює, робить подарунок?
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22.02.2024 15:00 Ответить
Так сьогодні наче писали, що кцпи там зупитились і не наступають, в них сил немає.
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22.02.2024 15:02 Ответить
На Авдіївському напрямку росіяни хочуть здобути певні успіхи до "червоних дат", реальний успіх рашистів на Авдіївскому напрямку- окупована ними Авдіївка. Всі решту слова і фантазії .до одного місця...
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22.02.2024 15:06 Ответить
Авдіївка була дужо зручною для оборони. Дякуючи Зеленському ми її втратили, тепер кас@пи мають можливість йти далі, що вони і роблять.
А людям замилюють очі якимись червоними датами.
Кас@пам до одного місця їх втрати, вони навчилися користуватися своїми одноразовими чмобіками, щоб виснажувати наших хлопців. Верховний головнокомандувач нічого в противагу цьому не робе.
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22.02.2024 16:23 Ответить
що , яку мету переслудувала 3,14дерація окупацією Авдіївки .котрої не досягала за 10 років війни в Україні .починаючи з 2014 року. і для чого їм це було робити саме зараз?
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22.02.2024 16:30 Ответить
вони начебто досягли
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22.02.2024 16:06 Ответить
Чтоб к ихним красным датам были красные поля от ихней крови
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22.02.2024 16:37 Ответить
Я бы на месте командования РФ не тупил, а поворачивал от Авдеевки на Угледар - это, в принципе, самое перспективное в данной ситуации (захват Угледара меняет всю оперативную обстановку на южном направлении).
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22.02.2024 18:50 Ответить
 
 