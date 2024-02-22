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Германия (6724) ракеты (3468) Бундестаг (217)

Бундестаг отклонил предложение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus

taurus

В Бундестаге после дебатов 22 февраля отклонили предложение относительно поставок крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в которой прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов.

Только 182 депутата проголосовали "за", 480 - "против" и 5 воздержались.

Ранее сообщалось, что сегодня в Бундестаге будет рассмотрено два предложения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

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Топ комментарии
+30
Зате гарантії підписали, можна тепер цей папірець скрутити і пускати замість "таурусів".
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22.02.2024 15:08
+23
Немецкий цирк не хуже нашего
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22.02.2024 15:06
+23
Це напевно є той сюрприз від союзників,що нам обіцяли нещодавно.
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22.02.2024 15:10
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Эх б.
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22.02.2024 15:05 Ответить
Вже проголосували "За", справа за Шольцем
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22.02.2024 16:33 Ответить
Немецкий цирк не хуже нашего
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22.02.2024 15:06 Ответить
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22.02.2024 15:20 Ответить
Ну Шольц конечно надежный союзник, Германия нам много чего дает. Но вот в вопросе ракет какая то аномалия у него Может это как то ментально связано с восполминаниями про ФАУ-1
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22.02.2024 15:23 Ответить
Може ці ракети і не такі вже якісні тому і зволікають. Наши вже мали змогу протестувати немецьки артсістеми, в яких не витримують стволи в бойових умовах. Тож не хочуть ще з ракетами в калюжу сісти.
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22.02.2024 15:36 Ответить
А может ждут когда начнут F-16 у нас летать, потому что таурус ракета воздух-земля
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22.02.2024 16:00 Ответить
Теж можливо.
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22.02.2024 16:43 Ответить
Можливо, вашингтонський обком демпартії Обами-Байдена забороняє Шольцу передати Тауруси Україні.
Це схоже і є стратегією нашого головного партнера: нехай армія путіна завʼязне у війні з Україною якомога надовше. Послаблення РФ силами і за рахунок України при дозованій допомозі США в межах обраної стратегії затягування війни.
Звідсі і "крапельно-конденсатне" надання допомоги США, аж до повного її припинення.
Не надавати допомогу Україні зовсім ,з початку вторгнення рашистів в Україну, було б недоцільним для обраної командою Байдена стратегії, бо тоді рашисти швидко захопили б владу в Україні і зайнялися впритул країнами НАТО з відповідними наслідками для США.
Поразка, вІдступ військ путіна з території України, також не в інтересах стратегії США.
Продовження війни рашистів в Україні якомога довше, - схоже саме цього і прагнуть наші партнери з вашингтонського обкому демпартії. Це краще помітно по їх діям, які протирічать словам про підримку.
Деякі наївні політичні лідери країн НАТО сподіваються, мабуть, що "зголоднілий удав" Кремля, заковтнувши Україну, буде "перетравлювати" її десяток років, втратить інтерес до мирної Західної Європи зовсім поруч...
Дарма сподіваються, вони не уявляють з яким монстром мають справу.
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22.02.2024 16:54 Ответить
Демократи перед WW2 теж гралися в політичні ігри, зволікали з допомогою Британії, - до тих пір, поки японці з носака не дали попід сраку в Перл-Харборі. Аж тоді заворушилися...

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22.02.2024 17:37 Ответить
Я тихо перднул, нах...
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22.02.2024 15:21 Ответить
Нічого , вода камінь точить , кацап ще буде гинути від таурусів просто пізніше
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22.02.2024 15:06 Ответить
Коли Зелі піде !
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22.02.2024 15:49 Ответить
азохенвей... випускайте Мєльніка!
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22.02.2024 15:06 Ответить
Европі наступив 1939 рік.
Німетчина окупувала Польщу.

Аналогія не дуже складна.

Попереду була ціла війна…
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22.02.2024 15:21 Ответить
Ну трохи не така ситуація,Польща,чи то пак,Україна,не окупована повністю,вісь зла не сформована як в ті часи,трохи все інакше.Але контури якісь проглядаються
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22.02.2024 15:19 Ответить
Ось зла сформирована давно. Действовать стала недавно и успешно. Иран, С. Корея. РФ, и мудрый Китай. Они союзники. У нас союзников не оказалось. Литва и Эстония --- Друзья! Но их потенциал слаб. И главная наша историческая беда--- 5 колона! Немеряно таких.
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22.02.2024 15:37 Ответить
Ну,як мінімум їхніх солдатів на фронті ще нема.Вялікіє поки що різних найманців набирають де можуть.Поставки зброї є,і то,невелика номенклатура.Але,все може різко змінитись...
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22.02.2024 16:48 Ответить
то таке, язІком пистіти то мешкі ворочать!,(
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22.02.2024 15:07 Ответить
Зате гарантії підписали, можна тепер цей папірець скрутити і пускати замість "таурусів".
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22.02.2024 15:08 Ответить
П.С. І так чинить уряд який надав ці гарантії, а уявіть що буде коли зміниться кілька разів влада.
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22.02.2024 15:13 Ответить
Гансик до тями прийде лише тоді,коли бурят вася після гвалтування його Гертруди,насере йому на голову.
... і то не факт!
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22.02.2024 15:09 Ответить
Скорiше тiльки пiсля того як насере в рот.
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22.02.2024 15:30 Ответить
Не факт.

Може ще деякий час по інерції казати "А чи не порушено тут права LGBTQ++??"
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22.02.2024 15:31 Ответить
Це напевно є той сюрприз від союзників,що нам обіцяли нещодавно.
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22.02.2024 15:10 Ответить
Там не тільки Шольц шольцить. Там таких основна масса населення.
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22.02.2024 15:10 Ответить
це була пропозиція опозиції, тому і провал. треба дивитися, що буде з пропозицією від коаліції, де мова йде про постачання далекобійної зброї, без прямого згадування "таурусів"
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22.02.2024 15:14 Ответить
❗️Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні ракети Taurus

"Це - коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", - заявив голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

https://t.me/+SDx89SkAkAc2ZTRi https://t.me/SlavniyUkraine_bot
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22.02.2024 16:38 Ответить
А чому не дали?

усе просто =А то Путлер нападе.

А ми боемося…. та не хочемо, як останні 16 років панування муттер Меркель…

Ми собі намірилися ще 5 років до нападу. Ми захищени кордонами України та Польщи…

А там або ішак, або падішах…

Підвійті стандарти Меркель / Шольцяпрацюють.
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22.02.2024 15:15 Ответить
Російське бабло рулить! Що наші ЗЕ-депутати готові продатись кому завгодно, то відомо всім.
Але що стільки запроданців в Бундестазі, то не очікував.
P.S. Кацапня ( буцім біженці ) в Німеччині відчуває лояльність влади і борзіє де тільки можливо - Совпаденіє-не думаю.
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22.02.2024 15:16 Ответить
Іран - 400 балістичних ракет.
Німеччина - договір про сприяння гарантіям запевнення підтримки.
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22.02.2024 15:16 Ответить
Так тремтять за ті свої ракети - що аж дивно. Навіть реклама не потрібна..може вони не тей во?!! Соромно показати бо вскриється афера у оборонці?
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22.02.2024 15:17 Ответить
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22.02.2024 15:18 Ответить
Госдумстаг плескає ї волає "данкє щон камераде"
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22.02.2024 15:17 Ответить
вагенкнехти наступають.
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22.02.2024 15:18 Ответить
ех бляха...
поки ці жують соплі, Іран продає рашці 400 ракет...

поки що диктатура виграє у демократії
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22.02.2024 15:18 Ответить
Парадокс истории .Демократии всегда или почти всегда проигрывают в войнах диктатурам .Но диктатуры всегда или почти всегда пасуют перед внутренними,почти что безоружнимыми демократическими протестами и выступлениями и сдаются Пример тому почти безкровный развал совка или революция достоинства против Януковича
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22.02.2024 15:28 Ответить
Совок делили между собой руководители КПСС, а не "безоружный" народ.
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22.02.2024 16:50 Ответить
все ,що потрібно знати українському народові, про німецьких американських, натівських друзів куйла, котрі "закидають" український народ патріотичним , брехливим , лицемірним лайном(обіцянками), про допомогу Україні, про майбутнє в ЄС І В НАТО ,не даючи потрібного ЗСУ,щоб прогнати рашиста .Нехай Вас рашист винищить до останнього УКРАЇНЦЯ , але маєте вірити НАМ , що ми з ВАМИ в той самий час ,коли ВАС РАШИСТ ВБИВАЄ ,МИ втішаємося, єхидно Вашими жертвами,не надаючи Вам нашої зброї,щоб Ви могли захиститися від скаженого рашистського кровопивці .Іжте українці наші обіцянки, що Ваші могили,можливо колись будуть на територіїї окупованій рашистом, а ми не даючи Вам допомоги.голосуємо і вітаємо в такий спосіб рашистського вбивцю...
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22.02.2024 15:18 Ответить
Де б був кардон України ( якщо був?) без західної допомоги Україні ?
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22.02.2024 15:28 Ответить
не правильне запитання...Не надаючи війскової допомоги Україні , де буде кордон рашистської України,або де вони його бачуть західні лицемірні брехуни ???
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22.02.2024 15:33 Ответить
Десь під Парижем - така відповідь влаштовує? Чи Ви вважаєте що путін неодмінно зупинеться в Україні, але як показує історія агресор сам ніколи не зупиняється.
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22.02.2024 16:11 Ответить
Якби захiд вже багато рокiв не був би таким слабким та сскливим, ***** б взагалi не полiзло навiть у Крим.
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22.02.2024 16:24 Ответить
Вы рассмотрели только одну сторону. Рассмотрите и вторую: как можно давать натовское оружие людям, которые 30 лет с умным видом рассуждали о многовекторности? которые 30 лет строили комунизм в ущерб эффективности госслужб?
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22.02.2024 17:59 Ответить
РІВНО ТАК САМО ДАВАТИ ЗБРОЮ,ЯК В РОКИ ВІТЧИЗНЯННОЇ ВІЙНИ ДАВАЛИ ЛЕНД-ЛІЗ СОВКУ, КОТРИЙ БУДУВАВ СОЦІЯЛІЗМ...
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22.02.2024 20:48 Ответить
А по второму предложению от коалиции зелёных ,демократов и сдпн что.Есть какая-нибудь инфа по голосованию
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22.02.2024 15:22 Ответить
щойно прийняли))
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22.02.2024 16:15 Ответить
А який хайп стояв у ЗМІ. Ой, можуть надати.... Ой, опозиція вимагає... Ой, депутат висловився... Ой, вже голосуватимуть.... Проголосували.
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22.02.2024 15:24 Ответить
Там вроде было два предложения от оппозиционных партий ,предложивших передать таурусы и от коалиционных ,предложивших передать другие ракеты дальнего радиуса поражения .отклонили как тут написано пока предложение по таурусам от оппозиции по второму видимо ещё не голосовали
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22.02.2024 15:31 Ответить
Я не про пропозиції. Я про формування необґрунтовано завищених очікувань.
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22.02.2024 15:52 Ответить
Ракеты конечно хорошо. Но чем несколько десятков ракет, лучше бы несколько сот тысяч снарядов.
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22.02.2024 15:28 Ответить
Як ця новина такої "підтримки" виглядає на фоні з новинами про те що 😡:


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22.02.2024 15:34 Ответить
А чому наші біженці не діють активно?

Де протести?
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22.02.2024 15:40 Ответить
Пфф, вони там сидять, як миші під віником та будують плани на майбутнє у Німеччині.
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22.02.2024 16:01 Ответить
От коли ви мобілізовуватися краще будете тоді і Тауруси. А так чого це німці вигрібати за вас повинні?
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22.02.2024 15:43 Ответить
Зате Іран та корея не відхилили. Ми постійно на другому місці. За касапами. Закрийте небо ! Дайте ракети малої дальності ! СЬОГОДНІ - дайте снаряди і дайте ракети середньої дальності ! Дайте літаки ! Все що ми просимо є у касапів, і багато. А наші партнери просто знущаються !
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22.02.2024 15:46 Ответить
Жмоти!

Дайте нам гроші і ми будемо купувати ракети у підсанкційних Ірану та Північної Кореї.
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22.02.2024 16:04 Ответить
жлобы уроды !
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22.02.2024 16:19 Ответить
❗️Бундестаг тільки що проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети "TAURUS" для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора» - Єгор Чернев )
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22.02.2024 16:18 Ответить
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22.02.2024 16:20 Ответить
Идите, получите свои 30 сребррубленников
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22.02.2024 16:20 Ответить
Для себе зоставили для самогубства.
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22.02.2024 16:28 Ответить
$yкu ĭ6y4i.
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22.02.2024 16:40 Ответить
то проголосував чи ні? а як проголосував то коли ми отримаемо ракети?
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22.02.2024 16:42 Ответить
Головне ******* про "вічну" підтримку...
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22.02.2024 16:49 Ответить


777ua

@777AFU

·

https://twitter.com/777AFU/status/1760644313120194789 2 ч

Иран передал оркам ракеты на 700км, их может сбивать только Патриот и Израильский ПВО Хец, Иран будет проверять свои ракеты в боевых условиях, что бы потом бить по Израилю, Израиль нам свое ПВО не передаёт, что бы проверить его в боевых условиях. А Запад не дает нам длиные ракеты
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22.02.2024 17:00 Ответить
це вам не Іран та його 400 балістичних ракет

Але німці і так добре допомагають, тож і на том дяка.
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22.02.2024 17:32 Ответить
Уже давно ясно, что не дадут немцы ракет.
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22.02.2024 18:05 Ответить
 
 