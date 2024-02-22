Бундестаг отклонил предложение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus

В Бундестаге после дебатов 22 февраля отклонили предложение относительно поставок крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в которой прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов.

Только 182 депутата проголосовали "за", 480 - "против" и 5 воздержались.

Ранее сообщалось, что сегодня в Бундестаге будет рассмотрено два предложения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

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