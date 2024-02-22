Бундестаг отклонил предложение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus
В Бундестаге после дебатов 22 февраля отклонили предложение относительно поставок крылатых ракет Taurus в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.
Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в которой прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов.
Только 182 депутата проголосовали "за", 480 - "против" и 5 воздержались.
Ранее сообщалось, что сегодня в Бундестаге будет рассмотрено два предложения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.
Топ комментарии
+30 Олег Квиташ
показать весь комментарий22.02.2024 15:08
+23 Vlad Hof
показать весь комментарий22.02.2024 15:06
+23 Taras 51a56e55
показать весь комментарий22.02.2024 15:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Це схоже і є стратегією нашого головного партнера: нехай армія путіна завʼязне у війні з Україною якомога надовше. Послаблення РФ силами і за рахунок України при дозованій допомозі США в межах обраної стратегії затягування війни.
Звідсі і "крапельно-конденсатне" надання допомоги США, аж до повного її припинення.
Не надавати допомогу Україні зовсім ,з початку вторгнення рашистів в Україну, було б недоцільним для обраної командою Байдена стратегії, бо тоді рашисти швидко захопили б владу в Україні і зайнялися впритул країнами НАТО з відповідними наслідками для США.
Поразка, вІдступ військ путіна з території України, також не в інтересах стратегії США.
Продовження війни рашистів в Україні якомога довше, - схоже саме цього і прагнуть наші партнери з вашингтонського обкому демпартії. Це краще помітно по їх діям, які протирічать словам про підримку.
Деякі наївні політичні лідери країн НАТО сподіваються, мабуть, що "зголоднілий удав" Кремля, заковтнувши Україну, буде "перетравлювати" її десяток років, втратить інтерес до мирної Західної Європи зовсім поруч...
Дарма сподіваються, вони не уявляють з яким монстром мають справу.
Німетчина окупувала Польщу.
Аналогія не дуже складна.
Попереду була ціла війна…
... і то не факт!
Може ще деякий час по інерції казати "А чи не порушено тут права LGBTQ++??"
"Це - коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", - заявив голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.
https://t.me/+SDx89SkAkAc2ZTRi https://t.me/SlavniyUkraine_bot
усе просто =А то Путлер нападе.
А ми боемося…. та не хочемо, як останні 16 років панування муттер Меркель…
Ми собі намірилися ще 5 років до нападу. Ми захищени кордонами України та Польщи…
А там або ішак, або падішах…
Підвійті стандарти Меркель / Шольцяпрацюють.
Але що стільки запроданців в Бундестазі, то не очікував.
P.S. Кацапня ( буцім біженці ) в Німеччині відчуває лояльність влади і борзіє де тільки можливо - Совпаденіє-не думаю.
Німеччина - договір про сприяння гарантіям запевнення підтримки.
поки ці жують соплі, Іран продає рашці 400 ракет...
поки що диктатура виграє у демократії
Де протести?
Дайте нам гроші і ми будемо купувати ракети у підсанкційних Ірану та Північної Кореї.
сребррубленников
777ua
@777AFU
·
https://twitter.com/777AFU/status/1760644313120194789 2 ч
Иран передал оркам ракеты на 700км, их может сбивать только Патриот и Израильский ПВО Хец, Иран будет проверять свои ракеты в боевых условиях, что бы потом бить по Израилю, Израиль нам свое ПВО не передаёт, что бы проверить его в боевых условиях. А Запад не дает нам длиные ракеты
Але німці і так добре допомагають, тож і на том дяка.