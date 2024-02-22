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Портнов (577) НАПК (1214) ЧЕСНО (99)

Портнов подал в суд на НАПК и "ЧЕСНО" и требует, чтобы его убрали из Реестра предателей

портнов

Экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и движение "Чесно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чесно".

"Истец требует признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию следующего содержания: совершение государственной измены, "Советник страны", "Руководство российских властьимущих, взявшихся за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ". Также признать недостоверной информацию - "уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственная измена)". Истец требует удалить профиль Андрея Портнова из Реестра предателей", - говорится в сообщении.

Так, от движения ЧЕСНО Портнов хочет 250 тыс. грн, в то же время к НАПК финансовых претензий он не имеет, отметили в движении.

Портнов находится за пределами Украины и хочет, чтобы дело рассматривалось по упрощенной процедуре без присутствия сторон.

"Движение ЧЕСНО считает это дело общественно-важным и настаивает на общем рассмотрении с вызовом сторон", - отметили там.

Андрей Портнов является фигурантом Реестра предателей, который ведет Движение "ЧЕСНО". Также он попал в санкционный список США.

Также читайте: Портнов, вероятно, был куратором оккупации Крыма, - СМИ. ВIДЕО
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Топ комментарии
+38
"Портнов вимагає, щоб його прибрали "- отак буде правильно.
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22.02.2024 15:14
+34
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22.02.2024 15:21
+33
В мене - нема. Бо друзяка виродка портнова - виродок Татаров - це один из "ефективних" менеджерів Зеленського, яких той ніколи не звільнить
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22.02.2024 15:17
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і виграє цей суд.

у когось є сумніви ?
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22.02.2024 15:13 Ответить
В мене - нема. Бо друзяка виродка портнова - виродок Татаров - це один из "ефективних" менеджерів Зеленського, яких той ніколи не звільнить
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22.02.2024 15:17 Ответить
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22.02.2024 15:21 Ответить
хай краще частіше оглядається назад .... "может и свезет"

більше, чем ківі.
а ви про що подумали, знову про бузину ?
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22.02.2024 15:25 Ответить
Андрій, давай приїзди до України!

Тебе вже чекають

І це не тілько силові державні органи але і « небайдужи громадяни».
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22.02.2024 15:35 Ответить
Ха ха ха ха ха ха ха
Квазі держава блазнів
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22.02.2024 15:13 Ответить
Я сподіваюсь, що це про нацистську парашу?
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22.02.2024 15:36 Ответить
Це про омєріку
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22.02.2024 17:05 Ответить
"Портнов вимагає, щоб його прибрали "- отак буде правильно.
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22.02.2024 15:14 Ответить
й довимагається
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22.02.2024 15:22 Ответить
Під@р хоче повертатись під нові вибори, нова консерва від орди
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22.02.2024 15:14 Ответить
Многих интересует вопрос: когда Портнова уже посадят и этот многолетний цирк закончится?
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22.02.2024 15:15 Ответить
таких, як він, посадити нереально, тільки ліквідація
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22.02.2024 16:21 Ответить
Наступний позов пОрнова- відмінити вирок суду по януковочу!
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22.02.2024 15:15 Ответить
"За што? Крістальнай вєдь чістати чілавєк.."

Такого гівна ще пошукати...
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22.02.2024 15:16 Ответить
На мою думку, варто було б організувати всеукраїнський флешмоб з гаслом "Портнов - штопаний г@ндон!"
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22.02.2024 15:17 Ответить
краще зібрати на кілера
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22.02.2024 15:23 Ответить
У Стерненка от збори гарно залітають До речі, а чому це Ткач ще досі не розвідав, де воно ховається? Ну от ніби усіх з батальйону Монаку вже найшов, крім нього...
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22.02.2024 15:32 Ответить
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22.02.2024 15:19 Ответить
Країною керує не Зе, а його секретарша дєрьмак з татаровим,а всі судові та правохоронні органи мовчать,бо вже від них залежні, необхідні пару патріотів, щоб відправити цих тварюк до бузини та кобздона,а інакше буде біда(((
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22.02.2024 15:19 Ответить
Міг би відразу звернутися до ОПи, там один мен-мент порішає без суду.
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22.02.2024 15:20 Ответить
Звертайся в "Лигу сексуальних меншин", портянка
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22.02.2024 15:20 Ответить
він саме туди і звернувся
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22.02.2024 15:53 Ответить
Пропоную військовим ліквідувати цю чмоню фізично
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22.02.2024 15:21 Ответить
він за кордоном. Тобі буде спідручніше
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22.02.2024 15:54 Ответить
Чому на цього колоборанта не подано позов в міжнародний розшук ,хоч цю паскуду треба фізично знищувати ніякі суди не допоможуть тому що ця мерзота до ціє пори контролює суди і його люди в ОП.
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22.02.2024 15:21 Ответить
"Казбек" хочет получить компенсацию за "моральные страдания".
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22.02.2024 15:26 Ответить
Це щось наркотичне ! Або ще потужнiше - жага до влади та грошей .....
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22.02.2024 15:27 Ответить
він просто знущається
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22.02.2024 15:37 Ответить
В США цей покидьок під санкціями з 2021 року, а в нас ні, бо як сказав в РНБО Данілов "на нього нема документів".
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22.02.2024 15:28 Ответить
Та відправте його до Ківи тай все.
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22.02.2024 15:29 Ответить
Любая революция всегда сработает, если сразу работает Конвент. И гильотина работает не менее 3 месяцев, и не считают головы при этом. 5 колона всегда должна погибнуть. Или контрреволюция все вернёт. Смешно? Ну посмейтесь. Мы никогда не доводили дело до конца. И Майдан тоже. Саше Музычко надо было хотя бы 6 месяцев поработать. Победителей не судят!
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22.02.2024 15:30 Ответить
Французькі революції, коли включали гільйотину, закінчувались нічим. Крім одного. Вбивали всіх доти, поки вбивць не вбили.
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22.02.2024 15:39 Ответить
Да, конечно и Бастилию снесли зря, вроде 6 уголовников там оказалось. Но сухой остаток выглядит так. Уже очень давно лучшее вино у мире, сыр тоже, свое Яо, демократия и просто красивая страна. И вишенка на тортик. Франция абсолютный чемпион мира по посещению туристов. 80-86 мил в год. Кто на день, кто на месяц. Умножте потраченные туристом пусть 100 евро в день на 80 мил. Ну как довесок к бюджету!? На 2 месте Испания, потом Греция --- это так, для контрасту.
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22.02.2024 22:19 Ответить
Не ту киву треба було в першу чергу ліквідувати
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22.02.2024 15:31 Ответить
Потвора тихенько при Пороху бзділо щами у мацквабаді, а в 19 році вже ходило до офісу препіздента))
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22.02.2024 15:36 Ответить
Людинка, яка після Майдану здриснула в москву і появилася в Україні тільки з приходом Зеленського і його шайки. І ця людинка має на меті довести, що воно не зрадник. Ну, наші судді бувають ще ті хвойди - можуть і задовольнити.
Але Зеленський чи Єрмак, все ж таки, формально високопосадовці. Тут, які вони не гидотні, хоч не хоч - треба дотримуватися рамок. А цей недоносок - він же ніхто. Ні охорони, нічого.
Він має остерігатися - може випадково послизнутися, чи цеглина впаде....
І це ж не погроза. Так, спостереження за життям.
Портнов може спитати Чечетова, коли зустрінуться, як той переплутав вікно із дверима.
Свої ж приберуть...
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22.02.2024 15:37 Ответить
Вже скоро радником Єрьмака буде.
Татаров і суддя Вовк все порішають...
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22.02.2024 15:40 Ответить
Наступний - шапкокрад зі своєю легітимністю? 🤔
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22.02.2024 15:40 Ответить
Ну так проти нього хіба є відкриті кримінальні провадження? Наприклад, за державну зраду. Немає? Тоді в чому він неправий?
(не захищаю виродка, те що він не сидить, це або недопрацювання, або саботаж)
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22.02.2024 15:44 Ответить
..воно ще живе і навіть бикує..?
а придурка, ну от реально маленького гвІнтіка", Ківу чомусь прибрали "на раз два".. - для чийогось рейтингу?...
мабуть, портной йаника таки цінний кадр для ОПи
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22.02.2024 15:45 Ответить
Патріотів ображають!
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22.02.2024 15:49 Ответить
ахах. портновських повій повні оп та суди. колаборанти свого не видадуть
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22.02.2024 16:14 Ответить
Включіть його в реєстр на ліквідацію
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22.02.2024 16:32 Ответить
Так хай приїжджає особисто в суд !
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22.02.2024 16:34 Ответить
сидить кива на концерти у кабиздона та й каже ой партнов я вже ********** . то й ти **********
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22.02.2024 19:46 Ответить
Чувакі та чувіхі з його суддівської київської роти вже прозвітувалися ?
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22.02.2024 19:59 Ответить
Так приберіть цього недоорка...
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22.02.2024 20:17 Ответить
...це і є самий чесний кадр яника, звичайно татаров і єрмак це підтвердить разом із усією судовою системою.
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22.02.2024 20:46 Ответить
В московський суд подав?
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22.02.2024 21:26 Ответить
 
 