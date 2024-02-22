Портнов подал в суд на НАПК и "ЧЕСНО" и требует, чтобы его убрали из Реестра предателей
Экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и движение "Чесно".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чесно".
"Истец требует признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию следующего содержания: совершение государственной измены, "Советник страны", "Руководство российских властьимущих, взявшихся за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ". Также признать недостоверной информацию - "уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственная измена)". Истец требует удалить профиль Андрея Портнова из Реестра предателей", - говорится в сообщении.
Так, от движения ЧЕСНО Портнов хочет 250 тыс. грн, в то же время к НАПК финансовых претензий он не имеет, отметили в движении.
Портнов находится за пределами Украины и хочет, чтобы дело рассматривалось по упрощенной процедуре без присутствия сторон.
"Движение ЧЕСНО считает это дело общественно-важным и настаивает на общем рассмотрении с вызовом сторон", - отметили там.
Андрей Портнов является фигурантом Реестра предателей, который ведет Движение "ЧЕСНО". Также он попал в санкционный список США.
Пожалуйста, подождите...
у когось є сумніви ?
більше, чем ківі.
а ви про що подумали, знову про бузину ?
Тебе вже чекають
І це не тілько силові державні органи але і « небайдужи громадяни».
Квазі держава блазнів
Такого гівна ще пошукати...
Але Зеленський чи Єрмак, все ж таки, формально високопосадовці. Тут, які вони не гидотні, хоч не хоч - треба дотримуватися рамок. А цей недоносок - він же ніхто. Ні охорони, нічого.
Він має остерігатися - може випадково послизнутися, чи цеглина впаде....
І це ж не погроза. Так, спостереження за життям.
Портнов може спитати Чечетова, коли зустрінуться, як той переплутав вікно із дверима.
Свої ж приберуть...
Татаров і суддя Вовк все порішають...
(не захищаю виродка, те що він не сидить, це або недопрацювання, або саботаж)
а придурка, ну от реально маленького гвІнтіка", Ківу чомусь прибрали "на раз два".. - для чийогось рейтингу?...
мабуть, портной йаника таки цінний кадр для ОПи