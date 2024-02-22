Портнов подал в суд на НАПК и "ЧЕСНО" и требует, чтобы его убрали из Реестра предателей

Экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и движение "Чесно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чесно".

"Истец требует признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию следующего содержания: совершение государственной измены, "Советник страны", "Руководство российских властьимущих, взявшихся за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ". Также признать недостоверной информацию - "уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственная измена)". Истец требует удалить профиль Андрея Портнова из Реестра предателей", - говорится в сообщении.

Так, от движения ЧЕСНО Портнов хочет 250 тыс. грн, в то же время к НАПК финансовых претензий он не имеет, отметили в движении.

Портнов находится за пределами Украины и хочет, чтобы дело рассматривалось по упрощенной процедуре без присутствия сторон.

"Движение ЧЕСНО считает это дело общественно-важным и настаивает на общем рассмотрении с вызовом сторон", - отметили там.

Андрей Портнов является фигурантом Реестра предателей, который ведет Движение "ЧЕСНО". Также он попал в санкционный список США.

Также читайте: Портнов, вероятно, был куратором оккупации Крыма, - СМИ. ВIДЕО