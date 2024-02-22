В российском оружии почти все компоненты - иностранные, - директор НИИ судебных экспертиз Рувин

Почти вся компонентная база во всем российском оружии на сегодняшний день - иностранная.

Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Почти вся компонентная база во всем российском оружии на сегодня - иностранная. Это означает, что все ракеты и дроны, их основная высокотехнологичная составляющая, без которой они бы не могли существовать, произведены не в России, а в других странах. Речь идет о компонентах систем навигации, управления, наведения, микросхемах, разнообразных чипах, датчиках, платах и т.д.", - рассказал он.

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По словам Рувина, среди производителей таких деталей – компании из США, Германии, Австрии, Ирландии, Канады, Нидерландов, Тайваня, Китая и т.д.

"Собственных высоких технологий в контексте оборонно-промышленного комплекса у России нет. До сих пор вся микроэлектроника, наиболее важные детали - это все реализовано на базе компонентов иностранного производства", - сказал эксперт.

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Он подчеркнул, что оружие россиян напрямую зависит от иностранных компонентов.

"Без них они не смогли бы продолжать своего террора. По сути, российский оборонно-промышленный комплекс сейчас существует на базе иностранных составляющих", - отметил он.

Он добавил, что у большинства электронных компонентов нет исключительно военного назначения, то есть фактически россияне в своей военной технике могут использовать даже чипы из современной бытовой техники.

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По его словам, в настоящее время целенаправленных открытых поставок компонентов в Россию нет.

"Все, что поступает - это нелегальные методы, посредничество третьих стран, использование товаров двойного назначения и т.д. Собственно, по комплектации самих ракет мы видим, что одного заводского типа нет. В ряде одинаковых объектов исследований, в ракетах одного типа нет одинакового набора компонентов в конкретных системах. Каждый раз они исходят из имеющегося. На определенных критических элементах мы теперь видим, что происходит затирание маркировки разными способами. Вероятно, для того, чтобы сохранить производителей в тайне и помешать перекрытию имеющихся путей поставок", - рассказал Рувин.

Он также отметил, что с 24 февраля 2022 года и по сей день эксперты КНИИСЭ исследовали почти все типы российских ракет ("Искандер", "Кинжал", "Калибр", Х-101, Х-55, Х-59 и т.п.), которые Россия запускает по Украине. Кроме того, объектами исследования являются ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shahed-136", "Shahed-121", а также разведывательные беспилотники - "Картограф", "Орлан-10", "Supercam".