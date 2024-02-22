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В российском оружии почти все компоненты - иностранные, - директор НИИ судебных экспертиз Рувин

ракета,зброя,путін,ядерна

Почти вся компонентная база во всем российском оружии на сегодняшний день - иностранная.

Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Почти вся компонентная база во всем российском оружии на сегодня - иностранная. Это означает, что все ракеты и дроны, их основная высокотехнологичная составляющая, без которой они бы не могли существовать, произведены не в России, а в других странах. Речь идет о компонентах систем навигации, управления, наведения, микросхемах, разнообразных чипах, датчиках, платах и т.д.", - рассказал он.

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По словам Рувина, среди производителей таких деталей – компании из США, Германии, Австрии, Ирландии, Канады, Нидерландов, Тайваня, Китая и т.д.

"Собственных высоких технологий в контексте оборонно-промышленного комплекса у России нет. До сих пор вся микроэлектроника, наиболее важные детали - это все реализовано на базе компонентов иностранного производства", - сказал эксперт.

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Он подчеркнул, что оружие россиян напрямую зависит от иностранных компонентов.

"Без них они не смогли бы продолжать своего террора. По сути, российский оборонно-промышленный комплекс сейчас существует на базе иностранных составляющих", - отметил он.

Он добавил, что у большинства электронных компонентов нет исключительно военного назначения, то есть фактически россияне в своей военной технике могут использовать даже чипы из современной бытовой техники.

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По его словам, в настоящее время целенаправленных открытых поставок компонентов в Россию нет.

"Все, что поступает - это нелегальные методы, посредничество третьих стран, использование товаров двойного назначения и т.д. Собственно, по комплектации самих ракет мы видим, что одного заводского типа нет. В ряде одинаковых объектов исследований, в ракетах одного типа нет одинакового набора компонентов в конкретных системах. Каждый раз они исходят из имеющегося. На определенных критических элементах мы теперь видим, что происходит затирание маркировки разными способами. Вероятно, для того, чтобы сохранить производителей в тайне и помешать перекрытию имеющихся путей поставок", - рассказал Рувин.

Он также отметил, что с 24 февраля 2022 года и по сей день эксперты КНИИСЭ исследовали почти все типы российских ракет ("Искандер", "Кинжал", "Калибр", Х-101, Х-55, Х-59 и т.п.), которые Россия запускает по Украине. Кроме того, объектами исследования являются ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shahed-136", "Shahed-121", а также разведывательные беспилотники - "Картограф", "Орлан-10", "Supercam".
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Топ комментарии
+3
тут важливо не тільки що іноземні, а скільки китайських

тоді "от этой печки можно будет плясать" по посиленню санкцій
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22.02.2024 15:28
+2
санкціїї в дії,а з другого боку ми бачимо ціну світових та європейських демократичних цінностей які у військовий час прибавляють у прибутках більшу кількість нулів
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22.02.2024 15:37
+1
А хіба на нас накладені санкції, що ми не можемо напряму закупляти комплектуючі? Наш уряд дуже легко міг би повернути в Україну гроші з офшорів, добре знає чиї то гроші і скільки їх, але він цього не зробить ніколи, бо сам своїми "законами" забезпечив легальне і безперешкодне виведення в офшори баблосиків, зароблених баригами і бандосами на пограбуванні України.
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22.02.2024 16:04
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Правила форума Совет форумчан
тут важливо не тільки що іноземні, а скільки китайських

тоді "от этой печки можно будет плясать" по посиленню санкцій
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22.02.2024 15:28 Ответить
та могут кацапи делать електронику - могут
тут дело в другом
путин он же КВН-щик - одержимый насмехаться над западом
микросхемы запада в ракетах только с одной целью - насмехаться над импотентными санкциями запада
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22.02.2024 19:07 Ответить
санкціїї в дії,а з другого боку ми бачимо ціну світових та європейських демократичних цінностей які у військовий час прибавляють у прибутках більшу кількість нулів
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22.02.2024 15:37 Ответить
Совсем иначе должен ставится вопрос в этой теме. Кто нам мешает покупать в третьих странах все что нужно? Ответ. Бюджет пуст. Все в офшорах с 1992 г начиная.
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22.02.2024 15:45 Ответить
А хіба на нас накладені санкції, що ми не можемо напряму закупляти комплектуючі? Наш уряд дуже легко міг би повернути в Україну гроші з офшорів, добре знає чиї то гроші і скільки їх, але він цього не зробить ніколи, бо сам своїми "законами" забезпечив легальне і безперешкодне виведення в офшори баблосиків, зароблених баригами і бандосами на пограбуванні України.
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22.02.2024 16:04 Ответить
Просто цікаво, чого кацапня може робити ракетки з ніби нелегальних іноземних комплектуючих, а Україна не може їх робити, маючи можливість легально отримувати комлектуючі і маючи власні профільні підприємства?
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22.02.2024 15:58 Ответить
Я от собі думаю... Зараз кожний чіп має свій індивідуальний електронний ідентифікатор, який неможливо підробити. За допомоги цього електроного коду можна відсдідкувати щлях кожного елементу, дата випуску , фірму виробника, покупця, набувача прав.... То хто шиє з людей дурнів??? Якби виробник захотів, він з легкістю встановив би всю історію мандрів будь-якої мікросхеми.... То для кого це шоу? На пкрикладі верстата, який придбали в США. На підприємстві перевезли його в інше приміщення і він перестав робити, все. Оновлення не приходять. Крапка. З умовами договору він мав бути не там....
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22.02.2024 16:31 Ответить
Імпоротозамєщєніє? Нєт, нє слишалі.
Так тримати, русня.
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22.02.2024 16:48 Ответить
врете , кт315Б росийские
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22.02.2024 16:55 Ответить
🇬🇧 Велика Британія відправить 200 ракет Brimstone.

🇪🇪 Естонія надасть пакет допомоги на €113 млн, який складається із десятків 155-мм гаубиць FH-70 і 122-мм D-30, тисячі 155-мм артилерійських *********** та сотень протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M2.

🇱🇻 Латвія надасть десятки зенітно-ракетних комплексів Stinger, два вертольоти М-17, кулемети з ************, кілька десятків БПЛА та запчастини для гаубиці М109.

🇱🇹 Литва відправить зенітні установки L-70, два вертольоти Мі-8 та **********.

🇵🇱 Польща передасть зенітні установки С-60 і 70 тисяч ***********.

🇸🇪 Швеція надасть понад 50 БМП CV90, протитанкові гранатомети NLAW та колісні 155-мм гаубиці Archer.

🇩🇰 Данія обіцяє 19 французьких гаубиць "CAESAR".
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22.02.2024 17:02 Ответить
Дырмения реэкспортирует.
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22.02.2024 19:10 Ответить
 
 