РФ остается наибольшей угрозой для Европы, Путин нацелен на все демократические общества, - Писториус

Россия будет оставаться наибольшей угрозой в сфере безопасности для Европы в обозримом будущем. Она пытается своей пропагандой, кибератаками и дезинформационными кампаниями дестабилизировать демократические общества во всех странах Запада.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус с трибуны Бундестага 22 февраля во время обсуждения представления трех партий правительственной коалиции по случаю второй годовщины полномасштабной войны России против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он привел слова украинских солдат, с которыми общался, о том, что они воюют за то, чтобы их дети не были вынуждены потом продолжать эту войну.

"Для Украины в этой войне - обо всем… Речь идет о свободе и безопасности более 40 млн украинцев, о суверенитете государства", - констатировал министр и напомнил, что российские солдаты совершают насилие в Украине уже 10 лет. Война идет только потому, что так захотел один "имперец в Москве", - подчеркнул министр обороны Германии.

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"Путинская Россия будет оставаться в обозримом будущем наибольшей угрозой в сфере безопасности для Европы", - подчеркнул министр.

По его словам, планы Путина заключаются не только в том, чтобы стереть Украину с карты Европы, российский диктатор нацелен на все демократические общества.

В Германии и других странах Запада Россия пытается дестабилизировать демократические общества своей пропагандой, кибератаками и дезинформационными кампаниями, отметил Писториус.

"Для Путина речь идет больше, чем об Украине. Он боится не угрозы со стороны НАТО или боеспособности Украины, он боится того, что свободный демократический мир будет угрожать его власти", - подчеркнул глава Минобороны Германии.

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Он подчеркивает, что то, как свободный мир ответит на войну России против Украины, повлияет на следующие поколения, в том числе и в Германии, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы противостоять этой угрозе.

Писториус заметил, что Германия передает Украине большое количество вооружений, но за последние два года сделала также для собственной безопасности больше, чем за предыдущие 50 лет.

"Речь идет не только о поддержке Украины, но и о нашей безопасности. Это стоит денег", - резюмировал глава Минобороны Германии.

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