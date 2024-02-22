РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6843 посетителя онлайн
Новости
1 127 17
Германия (6724) Европа (1614) россия (92987) Писториус (166)

РФ остается наибольшей угрозой для Европы, Путин нацелен на все демократические общества, - Писториус

борис,пісторіус

Россия будет оставаться наибольшей угрозой в сфере безопасности для Европы в обозримом будущем. Она пытается своей пропагандой, кибератаками и дезинформационными кампаниями дестабилизировать демократические общества во всех странах Запада.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус с трибуны Бундестага 22 февраля во время обсуждения представления трех партий правительственной коалиции по случаю второй годовщины полномасштабной войны России против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он привел слова украинских солдат, с которыми общался, о том, что они воюют за то, чтобы их дети не были вынуждены потом продолжать эту войну.

"Для Украины в этой войне - обо всем… Речь идет о свободе и безопасности более 40 млн украинцев, о суверенитете государства", - констатировал министр и напомнил, что российские солдаты совершают насилие в Украине уже 10 лет. Война идет только потому, что так захотел один "имперец в Москве", - подчеркнул министр обороны Германии.

Также читайте: Бундестаг отклонил предложение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus

"Путинская Россия будет оставаться в обозримом будущем наибольшей угрозой в сфере безопасности для Европы", - подчеркнул министр.

По его словам, планы Путина заключаются не только в том, чтобы стереть Украину с карты Европы, российский диктатор нацелен на все демократические общества.

В Германии и других странах Запада Россия пытается дестабилизировать демократические общества своей пропагандой, кибератаками и дезинформационными кампаниями, отметил Писториус.

"Для Путина речь идет больше, чем об Украине. Он боится не угрозы со стороны НАТО или боеспособности Украины, он боится того, что свободный демократический мир будет угрожать его власти", - подчеркнул глава Минобороны Германии.

Также читайте: Германия и партнеры будут стоять на стороне Украины, как бы долго Путин не продолжал войну, - Писториус

Он подчеркивает, что то, как свободный мир ответит на войну России против Украины, повлияет на следующие поколения, в том числе и в Германии, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы противостоять этой угрозе.

Писториус заметил, что Германия передает Украине большое количество вооружений, но за последние два года сделала также для собственной безопасности больше, чем за предыдущие 50 лет.

"Речь идет не только о поддержке Украины, но и о нашей безопасности. Это стоит денег", - резюмировал глава Минобороны Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германию ожидают десятилетия противостояния с РФ, Берлин должен быстро восстанавливать армию, - Писториус
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Ти це своїм депутатам Бундестагу розповідай!
показать весь комментарий
22.02.2024 15:30
+2
Und?
показать весь комментарий
22.02.2024 15:33
+1
Не бойтесь рашистов. Русские любят кричать что их 140 миллионов но забывают уточнять что - 40 миллионов женщин, 40 миллионов детей, 20 миллионов пенсионеров, около 30 миллионов против Путина и его ОПГ в числе которых те кто себя и русскими не считают и в любой момент могут устроить резню во благо независимости своих республик.

Воинственных запутинцев не более 10-ти миллионов большая половина из которых силовики которые защищают Путина от народа. Вот и вся сущность РФ
показать весь комментарий
22.02.2024 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти це своїм депутатам Бундестагу розповідай!
показать весь комментарий
22.02.2024 15:30 Ответить
Und?
показать весь комментарий
22.02.2024 15:33 Ответить
Und -- Taurus ДЕ???, а пистіти вибачьте, можно що завгодно і кому завгодно,!,(
показать весь комментарий
22.02.2024 15:36 Ответить
Не бойтесь рашистов. Русские любят кричать что их 140 миллионов но забывают уточнять что - 40 миллионов женщин, 40 миллионов детей, 20 миллионов пенсионеров, около 30 миллионов против Путина и его ОПГ в числе которых те кто себя и русскими не считают и в любой момент могут устроить резню во благо независимости своих республик.

Воинственных запутинцев не более 10-ти миллионов большая половина из которых силовики которые защищают Путина от народа. Вот и вся сущность РФ
показать весь комментарий
22.02.2024 15:34 Ответить
а у нас не так само?
показать весь комментарий
22.02.2024 15:36 Ответить
коли таке запитуєте, то вважайте що Це, сказали вам кацапе,
показать весь комментарий
22.02.2024 15:38 Ответить
Пісторіус один із цих багатьох 3,14здунів,котрий проти надання Україні ракет,але "гаслами" стріляє по рашисту
показать весь комментарий
22.02.2024 15:36 Ответить
Судячи з його ріторіки, він як кацапський опозиціонер. Десь у хмарах літає. І війна у нього виключно тому що так захотілося *****, а не тому що це суть росії як країни та як суспільства.
показать весь комментарий
22.02.2024 17:26 Ответить
Провидець, від баби Ванги "лайк"
показать весь комментарий
22.02.2024 15:38 Ответить
Полет продлится до 40 минут. Маршрут полета главы РФ на Ту-160М - военная тайна, сообщил Песков.
показать весь комментарий
22.02.2024 15:39 Ответить
писториус пистит...
показать весь комментарий
22.02.2024 15:40 Ответить
Те, що німці прозріли, не є підставою жертвувати українцями заради ляхів чи словаків
показать весь комментарий
22.02.2024 15:40 Ответить
Це що .Черговий акт безсилия? Так там вже черга на місяць...
показать весь комментарий
22.02.2024 16:01 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2024 16:22 Ответить
Війна точиться лише тому, що так захотів один "імперець у Москві"

****** маяня! Війна буде доки європейці нарешті не зрозуміють, що війна почалась не через одну людину, бо росія це країна з'їхавших з глузду імперіалістів, а ***** лише фасад цього (російського) суспільства мразотних наволочей.
показать весь комментарий
22.02.2024 17:23 Ответить
Їх ще не зає***ало кожен день киздіти,одне і теж ?
показать весь комментарий
22.02.2024 19:54 Ответить
 
 