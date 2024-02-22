Фицо выступает за сохранение запрета на импорт агропродукции из Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо выступает за сохранение запрета на поставку сельскохозяйственных товаров из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейская Комиссия демонстрирует отсутствие заинтересованности в защите и словацких, и европейских фермеров. Она слепа и глуха. Мы должны ответить на это суверенной внешней политикой Словакии и запретом на импорт ряда сельхозтоваров из Украины", - подчеркнул Фицо, выступая перед фермерами-протестующими.

"На рынок ЕС без каких-либо пошлин и квот можно импортировать из Украины сельскохозяйственную продукцию - от зерна до мяса птицы, яиц и меда. Конечно, это наносит ущерб словацким фермерам", - добавил премьер.

Массовые протесты сельхозпроизводителей проходят в четверг в столице страны Братиславе и многих других городах Словакии.

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