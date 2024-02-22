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импорт (552) Словакия (907) фермер (185) Фицо (126)

Фицо выступает за сохранение запрета на импорт агропродукции из Украины

роберт,фіцо

Премьер Словакии Роберт Фицо выступает за сохранение запрета на поставку сельскохозяйственных товаров из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейская Комиссия демонстрирует отсутствие заинтересованности в защите и словацких, и европейских фермеров. Она слепа и глуха. Мы должны ответить на это суверенной внешней политикой Словакии и запретом на импорт ряда сельхозтоваров из Украины", - подчеркнул Фицо, выступая перед фермерами-протестующими.

"На рынок ЕС без каких-либо пошлин и квот можно импортировать из Украины сельскохозяйственную продукцию - от зерна до мяса птицы, яиц и меда. Конечно, это наносит ущерб словацким фермерам", - добавил премьер.

Массовые протесты сельхозпроизводителей проходят в четверг в столице страны Братиславе и многих других городах Словакии.

Также смотрите: В Словакии десятки тысяч человек вышли на протест против политики правительства Фицо. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+10
Кто бы сомневался что бы путинская шестерка как и Орбан хрюкнули против кремлевских интересов.
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22.02.2024 15:53
+6
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22.02.2024 16:53
+5
Ваші виробники сільгоп продукції не можуть забезпечити свою країну. Сидять на дотаціях. Все одно прийде час і в ЄС перестануть кормити захребетників. Тоді все стане на свої місця.
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22.02.2024 16:01
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Кто бы сомневался что бы путинская шестерка как и Орбан хрюкнули против кремлевских интересов.
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22.02.2024 15:53 Ответить
ат чертяки - че вытворяют
ни корбан ни фицо НЕ блокируют кордон, как поляки
что бы это значило?
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22.02.2024 19:03 Ответить
И это говорит о провале внешнеполитической деятельности Украины. Реально клован думает что он бессмертный?
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22.02.2024 15:58 Ответить
Ваші виробники сільгоп продукції не можуть забезпечити свою країну. Сидять на дотаціях. Все одно прийде час і в ЄС перестануть кормити захребетників. Тоді все стане на свої місця.
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22.02.2024 16:01 Ответить
Підар, це все що можна сказати про цю мразоту.
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22.02.2024 16:05 Ответить
Я на рахунок всієї цієї агрокатавасії не надто обізнана, але в мене є питання. Бачу в магазинах повно різних закордонних макаронних виробів та всього іншого, то чому ми не можемо з нашого зерна виготовляти такі ж, та продавати в своїх магазинах? Так же і на рахунок інших товарів, які їздять сюди-туди. Я не бачу ніякої логіки. Інша справа завозити те, чого немає в країні.
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22.02.2024 16:10 Ответить
Ви бачили скільки хімії вливають при вирощуванні того зерна?! Його навіть кури не їдять.
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22.02.2024 16:19 Ответить
Наші? То це ж виходить на тобі небоже, що мені не гоже. Цікава політика. Краще не влазити в ці джунглі. Але влада мала б якось дипломатично розрулити ситуацію на польському кордоні. Тим більше, що там вже вилізли рашистські роги.
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22.02.2024 16:26 Ответить
Якщо ви про польське зерно або словацьке, то то є так.
Раджу вам в одну жменю взяти наше зерно, а в іншу польське і понюхати одне і інше.
Я пишу це не як українка, а як людина яка здатна відрізнити один запах від іншого.
Наше зерно не віддає ніякою хімією і має свіжий природній запах, особливо коли його потерти в руці. Якщо те саме зробите з зерном польським то почуєте солодкуватопарфюмерний запах, як на мене не природній.
Багато хто пояснює це якістю землі на який хліб вирощено, але не зовсім так.
І ще, в нас, особливо зараз, фермери економлять на хімії і точно не заливають нею землю, а скоріше використовують по мінімуму і то на прикінці осіні.
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22.02.2024 17:31 Ответить
Словаки і поляки лідирують в прояві дружби, кому ще дуже хочеться вірить, що в Європі нас чекають і скоро візьмуть. Не візьмуть ніколи.
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22.02.2024 16:17 Ответить
рашистсько-польсько- словацькі та інші європейські холуї,Вашу,засрану мать,коли перестанете купляти потвори,в куйла його агропродукцію дешевше від української,що саме і є причиною Вашої ***** блокади ???
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22.02.2024 16:35 Ответить
Пішов нах...
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22.02.2024 16:40 Ответить
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22.02.2024 16:53 Ответить
Вышел Орбан на крыльцо почесать свое Фицо
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22.02.2024 18:42 Ответить
Баба Фицо против!
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22.02.2024 19:09 Ответить
 
 