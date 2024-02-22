Фицо выступает за сохранение запрета на импорт агропродукции из Украины
Премьер Словакии Роберт Фицо выступает за сохранение запрета на поставку сельскохозяйственных товаров из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Европейская Комиссия демонстрирует отсутствие заинтересованности в защите и словацких, и европейских фермеров. Она слепа и глуха. Мы должны ответить на это суверенной внешней политикой Словакии и запретом на импорт ряда сельхозтоваров из Украины", - подчеркнул Фицо, выступая перед фермерами-протестующими.
"На рынок ЕС без каких-либо пошлин и квот можно импортировать из Украины сельскохозяйственную продукцию - от зерна до мяса птицы, яиц и меда. Конечно, это наносит ущерб словацким фермерам", - добавил премьер.
Массовые протесты сельхозпроизводителей проходят в четверг в столице страны Братиславе и многих других городах Словакии.
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ни корбан ни фицо НЕ блокируют кордон, как поляки
что бы это значило?
Раджу вам в одну жменю взяти наше зерно, а в іншу польське і понюхати одне і інше.
Я пишу це не як українка, а як людина яка здатна відрізнити один запах від іншого.
Наше зерно не віддає ніякою хімією і має свіжий природній запах, особливо коли його потерти в руці. Якщо те саме зробите з зерном польським то почуєте солодкуватопарфюмерний запах, як на мене не природній.
Багато хто пояснює це якістю землі на який хліб вирощено, але не зовсім так.
І ще, в нас, особливо зараз, фермери економлять на хімії і точно не заливають нею землю, а скоріше використовують по мінімуму і то на прикінці осіні.