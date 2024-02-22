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Еврокомиссия (1409) Медведев (3977) Стано (92)

Медведеву после заявлений о "российских городах" Киеве и Одессе стоит полечить психику, - спикер Еврокомиссии Стано

стано

В Еврокомиссии отметили, что не видят причин комментировать заявления экс-президента России, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, и ему следовало бы полечить психику.

Так представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано ответил на просьбу отреагировать на слова Медведева, который снова заявил российские претензии на Киев и Одессу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Обычно мы не комментируем слова людей, которые вовсю пытаются привлекать внимание к себе, особенно если это внутренний "номер 2" для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья, единственное, что здесь можно сказать – это порекомендовать консультации и помощь специалиста", – ответил Петер Стано.

Смотрите также: Киев и Одесса – это российские города. Армии РФ придется дойти до столицы "через какое-то время", - Медведев. ВИДЕО

Он добавил, что, имея те миллиарды долларов, которые Россия потратила на ведение войны против Украины, Москва могла бы что-то найти и на программы поддержки здоровья своих граждан.

"Думаю, министры иностранных дел стран-членов очень четко выразили свою позицию, когда встречались в понедельник: что мы продолжим поддерживать Украину, которая правомерно защищается от агрессии... Высокий представитель ЕС (Жозеп Боррель) и страны-члены делают то, что могут сделать, чтобы - как отметил высокий представитель - предоставлять Украине "больше и быстрее" (помощи), и не только "сколько будет необходимо", а "сколько бы это ни стоило", - добавил спикер.

Читайте также: Спикер ЕС Стано об интервью Карлсона с президентом РФ: Путин хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей захватнической войне против Украины
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Топ комментарии
+14
Он просто раньше времени начал праздновать в Раше их 23 февраля Алкозаплыв
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22.02.2024 15:56
+8
Правильно сказал. Не стоит вникать в доводы сумасшедших - их проще утилизировать чем понять.
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22.02.2024 15:57
+6
Це голос *****
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22.02.2024 16:07
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8 сентября 1999 года в Ялте было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Россией по обмену 8 Ту-160, 3 Ту-95МС, 575 крылатых ракет и аэродромного оборудования в уплату за поставленный Россией природный газ на сумму 285 млн долларовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160#cite_note-88 [88] . Передача была завершена 21 февраля 2000 года, когда два последних Ту-160 вылетели на авиабазу «Энгельс-2».
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22.02.2024 15:56 Ответить
А тепер з них розвалили половину Харкова і інші важливі об'єкти України. США повинно тепер надати такі самі літаки Україні тому що з їх подачі українську державу зробили беззахисною у цьому плані.
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22.02.2024 16:03 Ответить
чого в рижого таракана не питаєте, який в Манако сидить з виплодками ?
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22.02.2024 16:09 Ответить
Чорноморський Флот Україна передала росіі теж з подачі Америки?
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22.02.2024 16:11 Ответить
ЧФ поділили, хоча й це несправедливо.
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22.02.2024 16:14 Ответить
Після розпаду Радянського Союзу у 1992 році радянський Чорноморський флот перейшов під контроль України на основі територіальної належності.
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22.02.2024 16:16 Ответить
А потім 1-2 роки тяглися перемовини.
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22.02.2024 16:17 Ответить
Більша частина Флоту була захоплена росією силовими методами, що рівнозначно бойовим діям.
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22.02.2024 16:23 Ответить
У період 1992-1993 Крим був на межі відокремлення, тоді якось втримали.
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22.02.2024 16:31 Ответить
Он просто раньше времени начал праздновать в Раше их 23 февраля Алкозаплыв
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22.02.2024 15:56 Ответить
ага...років зо 10 тому. як почав, так і не перестає святкувати.
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22.02.2024 16:37 Ответить
Байден попу вутіна сьогодні назвав дебілом,цей мітьку,день супер!!!
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22.02.2024 16:42 Ответить
просто його розбудили.а прокапати забули)))
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23.02.2024 02:32 Ответить
Вас теж треба полікувати бо ви не знаєте що для московії це звичайний стан душі (ви до сих пір не розумвєте що вони фашисти **********), а для вас навальний вияаився Нельсоном Манделою..
їх треба знищити з планети а от вас лікувати толерантів ситих 🫵
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22.02.2024 15:57 Ответить
Правильно сказал. Не стоит вникать в доводы сумасшедших - их проще утилизировать чем понять.
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22.02.2024 15:57 Ответить
Ізоляція і лоботомія!
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22.02.2024 15:59 Ответить
А еще с 10к распили это нужно было бы напомнить трампушке и кучме с юлькой.
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22.02.2024 15:58 Ответить
налейте димке стакан, он забыл опохмелиться и закусить
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22.02.2024 15:59 Ответить
а МЗС України або Зе щось мовчать, чи я щось пропустив?
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22.02.2024 16:00 Ответить
Воно **********,не звертайте уваги.
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22.02.2024 16:00 Ответить
А це лікуванню не піддається. Якщо ідіот - то надовго.
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22.02.2024 18:20 Ответить
алкогному,не дають спокою лаври придворного "шута" жиріка,але не тягне,не той масштаб)))
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23.02.2024 02:34 Ответить
Ведро "бояри" йому, щоб удар по печінці був смертельним
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22.02.2024 16:00 Ответить
Мєдвєдєв це блазень у царя Путіна 1 (надіюся останнього), який говорить те, що у його господарів на умі.
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22.02.2024 16:01 Ответить
АлкоДим, что с ним поделать... Пожизненное и без водки. Сам повесится на резинке от своих трусов.
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22.02.2024 16:03 Ответить
Це голос *****
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22.02.2024 16:07 Ответить
Закодировать!
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22.02.2024 16:04 Ответить
НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ ОДЕССЫ. НОВОРОССИЯ - ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ Лекция историка и политолога Александра Палия

https://www.youtube.com/watch?v=uU_IM5OfrlU
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22.02.2024 16:04 Ответить
Очманілий від крові вихрест, хоче ще.
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22.02.2024 16:05 Ответить
а наш великий поц притих і ні пари з вуст ....
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22.02.2024 16:07 Ответить
Но-но! От як зараз наш Боневтік Відважний я-а-а-ак нюхне доріжку, та я-а-а-ак запиляє чергового гундосика, то Алко-Мєдвєду ніц не залишиться, як з переляку піти закодуватися і вшити "торпеду".
Точно Вам кажу!
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22.02.2024 18:08 Ответить
Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію дати Україні TAURUS для «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора»
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22.02.2024 16:08 Ответить
Можна посилання на новину - я бачу прямо протилежне.
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22.02.2024 16:16 Ответить
⚡️Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію дати Україні TAURUS для «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора», - нардеп СН Чернєв https://www.facebook.com/share/p/gEdEmJg1gG3m5pz6/?mibextid=WC7FNe
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22.02.2024 16:20 Ответить
Дякую, офіційні новини трохи запізнюються. Але це ще не остаточне рішення, треба схвалення від Шольца. Може, тепер погодиться.
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22.02.2024 16:35 Ответить
Ще раз: це не дімон висрав! Ці висери ніби від Дімона - це так ***** вважає! Давайте зважати на те, що ці висери - це так держана політика лаптєстану! Тому що ці висери в соцмережах йому шкрабають спічратери в погонах касапської спецухи! Тому що медвед - це настільки неосвічена деградована особа, яка нездатна звязати раз і два в одному реченні! Згадайте, 2008/12роки, його "пряму мову" - тоді в нас були навіть в кабелі і на Т2 касапські анали!
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22.02.2024 16:10 Ответить
"пить меньше надо!" (С)
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22.02.2024 16:11 Ответить
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22.02.2024 16:12 Ответить
Пахва у алiка - знатнi.
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22.02.2024 18:29 Ответить
крім нього є ще один долбо,,,оп із цього великого "ращистського дурдому" котрий "3,14хнув " історію про те,що Україна створена зрадником і терористом расєї фурациліново- сифілісним члєніном...
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22.02.2024 16:20 Ответить
Там вже лікувати нема що. Тільки ''сиктим башка'' допоможе!
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22.02.2024 16:20 Ответить
Хельсинки у него тоже "русский город", и водка там хорошая- за пару часов литру нараз.
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22.02.2024 16:23 Ответить
...краще нарколога,або Кашпіровського.
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22.02.2024 16:26 Ответить
Так то воно так, синдром надвеличності, але ж апетити ого як ростуть!
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22.02.2024 16:31 Ответить
Димон вместо Жириновского теперь главный придворный шут. Хотя после недавних лекций по истории от ***** не факт
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22.02.2024 16:32 Ответить

Натякаєте, що Мєдвєд з ****** затіяли батл за "жовту майку лідера"?
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22.02.2024 18:11 Ответить
Саме так ) Я вже за Дімона турбуюсь аби його не спіткала доля Навального
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22.02.2024 19:01 Ответить
Цироз печінки трапляється через тривале зловживання спиртним. Тому навряд чи Алкогольєвіча спіткатиме доля Навального.
А з ****** ще кумедніше. Одне ***** здохне, дістануть іншого. Там "дублерів" ще вистачає. Тому можна сказати, що ***** безсмертне (про щось таке, до речі, писав В. Войнович в антиутопії "Москва 2042").
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22.02.2024 19:14 Ответить
Людина медвєдінка хворий на свою пʼяну башку і взяти з нього

нічого ,суцільна пустота
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22.02.2024 16:47 Ответить
Так гарно та пафосно "полікувати психіку"... та алкаш він безнадійний.
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22.02.2024 16:51 Ответить
Та ніт! Алко-Мєдвєд уже теє... зовсім зле з Алко-Мєдвєдом. Схоже, його можна лише приспати.
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22.02.2024 16:59 Ответить
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22.02.2024 18:18 Ответить
и зависимость....
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22.02.2024 17:02 Ответить
В алкогнома голова непропорційно велика до його малого тільця, скоріш за все,він-гідроцефал.
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22.02.2024 17:12 Ответить
Що ця пяна рашиська мерзота може сказати ? хоч шовінізм це хвороба всього російського суспільства від царів ,генсеків до теперішніх нацистів їм все землі мало хватить медведю і путі метр на два ,а може хай монголські правителі згадають що триста років територія ******** росії і більша частина китаю і іран були в складі "Золотої орди" .
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22.02.2024 17:17 Ответить
Біла гарячка. Ось, що алкоголь з ведмедя робить.
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22.02.2024 18:06 Ответить
То уже прицепом к циррозу печени и крантам поджелудочной.
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22.02.2024 18:24 Ответить
Зашморг на шиї полікує
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22.02.2024 18:06 Ответить
Влучна карикатура на "усунення" від влади Медведєва...

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22.02.2024 18:27 Ответить
Медведеву подобається тролити Захід та Україну у стилі аля-жирік. Він несе пургу, бо знає йому в кацапії вже крім Театра Абсурду вже нічого не світить.
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22.02.2024 18:46 Ответить
цианистым калием полечить
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22.02.2024 19:20 Ответить
Он себя браво , до цирроза, лечит своим алкоголем. АМИНЬ !!!
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22.02.2024 20:27 Ответить
"рюзькая водка, что ж ти натворіла, рюзькая водка ти мєня сгубіла..")) Про алкаша медведева це точно))
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22.02.2024 20:45 Ответить
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23.02.2024 22:15 Ответить
ЕСТЬ НЕИЗЛЕЧИМЫЕ БОЛЕЗНИ !!!
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23.02.2024 22:16 Ответить
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23.02.2024 22:19 Ответить
 
 