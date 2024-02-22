Медведеву после заявлений о "российских городах" Киеве и Одессе стоит полечить психику, - спикер Еврокомиссии Стано

В Еврокомиссии отметили, что не видят причин комментировать заявления экс-президента России, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, и ему следовало бы полечить психику.

Так представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано ответил на просьбу отреагировать на слова Медведева, который снова заявил российские претензии на Киев и Одессу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Обычно мы не комментируем слова людей, которые вовсю пытаются привлекать внимание к себе, особенно если это внутренний "номер 2" для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья, единственное, что здесь можно сказать – это порекомендовать консультации и помощь специалиста", – ответил Петер Стано.

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Он добавил, что, имея те миллиарды долларов, которые Россия потратила на ведение войны против Украины, Москва могла бы что-то найти и на программы поддержки здоровья своих граждан.

"Думаю, министры иностранных дел стран-членов очень четко выразили свою позицию, когда встречались в понедельник: что мы продолжим поддерживать Украину, которая правомерно защищается от агрессии... Высокий представитель ЕС (Жозеп Боррель) и страны-члены делают то, что могут сделать, чтобы - как отметил высокий представитель - предоставлять Украине "больше и быстрее" (помощи), и не только "сколько будет необходимо", а "сколько бы это ни стоило", - добавил спикер.

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