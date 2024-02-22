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Германия (6724) ракеты (3468) Бундестаг (217)

Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине ракеты Taurus, - "слуга народа" Чернев

taurus

Только что Бундестаг одобрил решение рекомендовать предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщил нардеп, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть "Таурусов". Это - коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше.

Решение - за Шольцем. Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бундестаге рассмотрят два предложения относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в которой прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов.

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Топ комментарии
+30
Привет кримський міст
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22.02.2024 16:51
+29
Почекайте ще з подяками. Давайте подивимося, у що практичне виллється дана рекомендація.
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22.02.2024 16:56
+27
Моя мрія!! Щоб бл@дський кацапстан палав!!!!
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22.02.2024 16:57
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Шольца притисніть!
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22.02.2024 16:51 Ответить
Шольц не дасть. Він ссикло
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22.02.2024 17:22 Ответить
Долбанем по Ростову? Це було би чудово!!!!
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22.02.2024 16:51 Ответить
Моя мрія!! Щоб бл@дський кацапстан палав!!!!
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22.02.2024 16:57 Ответить
По ростову ніззя (щоб не нагнітати)! Тільки по горобцям.
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22.02.2024 19:39 Ответить
Привет кримський міст
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22.02.2024 16:51 Ответить
Якби "Нептун" створили б на нормальну дальність, а не тільки хвалилися і не переробляли потім, за повномасшабної, то цьому мосту вже давно привіт би настав.
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22.02.2024 16:59 Ответить
Не могли, отримали б санкції від Вестернів. І вони б були реальні, а не пекельні =)
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22.02.2024 17:06 Ответить
За що?
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22.02.2024 17:21 Ответить
З чого б? "Вестерни" проти, щоб їх зброєю лупили по теріторії рашки. Але!

По-перше, "Нептуни" - українська зброя, ніякого відношення до "вестернів" немає.

По-друге, Керченський (а не Кримський - той у москвабаді) міст до певної опори - це суто українська територія, що зараз знаходиться у окупації. І це "вестерни" давно признали та не відсвічують!

Так що давно пора лупити, було б чим!
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22.02.2024 19:58 Ответить
Дуже просто. По тій же причині, по якій ми відмовились від ядерки і від далекобійних носіїв ядерної зброї. Нам було заборонено виробляти, експортувати чи навіть розробляти ракети з дальністю більше 300км. При порушенні отримували реальні санкції.
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22.02.2024 20:45 Ответить
Наскільки я знаю, ядерна зброя була в нас вилучена зовсім по іншій причині: Захід вважав, що вся радянська ядерка мусить бути лише в єдиних руках, щоб про все домовлятися з єдиним урядом, а не з десяттю. Та й "чемоданчика" у нас ніколи не було - наша "ядерка" була така ж, як зараз в Білорусі, - шахти є, а кнопки немає.

І нам вже давно нічого не заборонено випускати. Тому були нормальні ракетні програми. Поки зелена пліснява не наповзла.

Я, звісно, не є воєним експертом, - вони вам краще за мене все розтлумачать. Але я багато слухаю та читаю, і у останні роки не чула про якісь заборони Україні у виробництві ракет. Навпроти, наші союзники прямо казали: "Нашими ніззя! Виробляйте свої, і тоді робіть з ними, що хочете!"

Можливо, я й помиляюсь.
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22.02.2024 21:05 Ответить
Тоді пропоную поглибити знання. Наприклад, раджу почитати чому розпиляли літаки Ту, ракети передані росії, а також таку зброю як «Ельбрус». При чому Точка-У залишилась, тому що мала менший радіус.
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22.02.2024 21:24 Ответить
Три "Нептуни" яки привезли до Одеси (завдяки Пашинському) 22.02.2022, зупинили морський десант кацапів 24.02.2022.
"Нептун" робили не "хвалитися", а захищатися від Мордору. У 2019 році ракетна програма була заморожена молодими ригами-миротворцями. Лише Залужний у грудні 2021 зміг заставити виконавчу владу те виробництво поновити, і до вторгнення зробили тих три ракети.
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22.02.2024 17:07 Ответить
Військові не виробляють зброю. Не несіть маячню. Генерал не може змусити купити зброю, торгувати нею чи по його наказу виробляти зброю.

Це робить Міністерство Оборони.
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22.02.2024 20:47 Ответить
"Маячню" шукайте у власних галюцинаціях.
Де це ви знайшли в мене про: "військові виробляють зброю"?! Де в мене за якійсь "наказ"?
Генштаб замовляє в Міноборони, Міноборони - у ВПК (Укроборонпром наприклад).
Генштаб (Залужний) - це військові, Міноборони - це і є виконавча влада.
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22.02.2024 21:51 Ответить
Залужний не є частиною Міноборони, який і робить замовлення
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22.02.2024 22:14 Ответить
Де ви в мене побачили про те що Залужний є частиною Міноборони?

В мене так й написано: Залужний (Головком) вимагав від виконавчої влади зокрема й протикорабельні ракети. Міноборони - це і є виконавча влада.
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22.02.2024 22:31 Ответить
Ещё не факт .
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22.02.2024 17:09 Ответить
Факт. В Таурусів протибункерні кумулятивні заряди. Потріпають то точно.
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22.02.2024 18:56 Ответить
Дякуємо німцям.
А корисним ідіотам що три години назад проклинали всіх німців бажаю трішечки розуму, хоча б курячого
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22.02.2024 16:52 Ответить
Почекайте ще з подяками. Давайте подивимося, у що практичне виллється дана рекомендація.
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22.02.2024 16:56 Ответить
Не хочу чекати, дякувати необхідно і за слова підтримки.... А коли поставлять подякую ще раз.
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22.02.2024 17:01 Ответить
Дякувати необхідно за конкретні, поставлені речі. Tangible things. Пустопорожніх "слів підтримки" у цій війні було вже більш ніж досить.
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22.02.2024 17:18 Ответить
Вони ухвалили рішення рекомендувати надати обіцянку з поставки Тауруса. Якщо я не помиляюсь то ми радіємо з подібних обіцянок вже півтора року. Так що порадіємо ще стільки ж.
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22.02.2024 17:17 Ответить
Так, будемо радіти до Слов'янська, потім радіти до Дніпра, потім до Вінниці, потім... не дай Боже... Радіти за чергову обіцянку... маячня просто!
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22.02.2024 19:48 Ответить
Почекай. Значить за варіант де чорним по білому було написано надати не підтримали. А там де написано рекомендувати підтримали. Рекомендувати те ще не означає надати. Тоді Шольц може дати, а може й не дати. Тут як мєркєльша йому на вухо нашепче. Ця стара ***** його до сих пір за яйола тримає.
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22.02.2024 17:38 Ответить
Дякуємо, друзі.
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22.02.2024 16:53 Ответить
Соромлюсь запитати-так вони дадуть нам рекомендацію чи ракети?
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22.02.2024 16:57 Ответить
Они нам их порекомендуют, а давать или нет будет решать правительство т.е. Шольц
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22.02.2024 17:06 Ответить
Рекомендацію дали вже,про що нам радісно повідомив якийсь Чєрнєв.Нам залишилось тільки радісно чекати.Коли радість трохи зменшиться нам дадуть нову...рекомендацію.Сподіваємось що і тоді Чєрнєв того не прогавить і знову нам про все розповість...
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22.02.2024 17:09 Ответить
😁😂
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22.02.2024 17:47 Ответить
Щиру моральну підтримку дадуть.
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22.02.2024 19:51 Ответить
Альо, гараж! Німці провалили голосування де було конкретно про ''Таураси''. Німці проголосували за надання далекобійного озброєння де не було конкретно вказано ''Тауруси''.
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22.02.2024 16:57 Ответить
Які ще потрібно виробити до 2026 року наприклад
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22.02.2024 17:02 Ответить
"Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду" Джерело:
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22.02.2024 16:58 Ответить
Ну все. Шольца поймали за жабры.
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22.02.2024 16:59 Ответить
Не думаю, верткий гад, с танками как извивался, пока бидон не прижал.
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22.02.2024 17:08 Ответить
Так бідон, чи може все ж таки пуйло? Таурусів же досі НЕМАЄ.
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22.02.2024 19:54 Ответить
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22.02.2024 17:00 Ответить
РЕКОМЕНДАЦІЯ!!!Читать там дебіли зелені вміють?
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22.02.2024 17:00 Ответить
Bundestag lehnt Unions-Antrag zu Taurus ab - Strack-Zimmermann "bedauert das sehr"

Stand: 13:25 Uhr

Це "lehnt ab" аж ніяк не схоже на погодив.
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22.02.2024 17:00 Ответить
Нужно спросить Шольца, хочет он чтобы Украина закончила войну быстро или Шольцу больше хочется чтобы война длилась еще десятилетиями опустошая бюджет Германии
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22.02.2024 17:01 Ответить
Шольц непопулярний у Німеччині навіть не через війну. Тому він надіється спокійно допрацювати свій строк і піти у відставку.
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22.02.2024 17:03 Ответить
Політики дбають про гроші та короткострокову вигоду під час своєї каденції. Це те, що є спільним для всіх політиків у всьому світі. Якщо ви думаєте, що Шольц чи будь-хто інший в німецькому уряді дбає про можливі довгострокові наслідки, то ні, їм насправді байдуже.
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22.02.2024 17:13 Ответить
Цей трускавецький ноунейм член Бундестагу?
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22.02.2024 17:02 Ответить
Він ще й Betruger und Lüger.
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22.02.2024 17:07 Ответить
Голосование за поставку Украине "Таурусов" - сегодня снова провалили.

Зато проголосовали за поставку неких "дальнобойных оружейных систем" - под которые вполне подходят поставляемые немцами сейчас "MARS II" (аналог "хаймерса"):
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22.02.2024 17:08 Ответить
Зачекайте... а як же

Пропозиція, внесена парламентською групою ХДС/ХСС, у якій прямо згадувалася німецька система озброєння, не отримала більшості голосів.

Лише 182 депутати проголосували "за", 480 - "проти" і 5 утрималися. Джерело:

Я шось не так поняв чи "слуга уроду" як завжди скизвів?
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22.02.2024 17:08 Ответить
Хіба вперше зелені брешуть
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22.02.2024 17:11 Ответить
Перший варіант був від опозиції,його провалили,другий-від правлячої коаліції,його прийняли.
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22.02.2024 17:16 Ответить
Ох,як ввалимо рекомендаціями по мосту!
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22.02.2024 17:15 Ответить
Хуцпа! Не дадуть нам Тауруси.
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22.02.2024 17:16 Ответить
Депутаты Бундестага проголосовали против резолюции оппозиции Германии с требованием о поставках немецких ракет Taurus Украине, сообщает Deutsche Welle.

За резолюцию выступили 182 депутата, против - 480. Еще пять парламентариев воздержались.

Які ракети?
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22.02.2024 17:17 Ответить
Немцам просто стыдно за позорную зелёную краску.
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22.02.2024 17:18 Ответить
«Deutschland, Deutschland über alles»
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22.02.2024 17:20 Ответить
Німецький парламент (Бундестаг) відхилив у четвер, 22 лютого, пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо надання Збройним силам України (ЗСУ) далекобійних крилатих ракет https://www.dw.com/uk/taurus/t-67020175 Taurus . Як повідомляє агенція dpa, "за" неї проголосували 182 депутати, проти - 480.

У січні німецький парламент вже відхиляв пропозицію ХДС/ХСС https://www.dw.com/uk/bundestag-ne-pidtrimav-propoziciu-pro-raketi-taurus-dla-zsu/a-68016529 просити уряд ФРН надати Україні Taurus .

Цього тижня партії Бундестагу, які входять до урядової коаліції, підготували проєкт резолюції щодо https://www.dw.com/uk/nimecka-koalicia-pidgotuvala-proekt-pro-dalekobijnu-zbrou-dla-zsu/a-68309774 надання ЗСУ "додаткових далекобійних систем і ***********" . Утім прямої згадки про Taurus у ньому немає, тож опозиція внесла свій проєкт, у якому прямо йдеться про ці ракети.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "цілком" підтримав пропозицію коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, https://www.dw.com/uk/solc-prodovzue-vistupati-proti-nadanna-ukraini-raket-taurus/a-68332291 відкинув ідею про передачу Taurus . Голосування за коаліційний проєкт заплановане на четвер - після пропозиції ХДС/ХСС.
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22.02.2024 17:21 Ответить
Не путайте людей. Не проголосували за *тауруси*.
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22.02.2024 17:25 Ответить
це тільки----рекомендувати надати а не передача
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22.02.2024 17:34 Ответить
Было два голосования - один про Таурусы, другой про неопределённые дальнобойные ракеты, он прошёл.
А вообще, зачем вываливать всю эту инфу в сеть? Нельзя решить конфиденциально?
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22.02.2024 17:36 Ответить
600 stuk u nemcev jest takix,kakix 50-100 mogut dat.Dlia Taurus takze byla reklama,unictozila krymski most ili stabi pod Rostovom.
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22.02.2024 17:37 Ответить
Оце так: У Бундестазі не підтримали пропозицію розширити допомогу Україні і надати ракети Taurus
https://patrioty.org.ua/politic/otse-tak-u-bundestazi-ne-pidtrymaly-propozytsiiu-rozshyryty-dopomohu-ukraini-i-nadaty-rakety-taurus-503991.html
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22.02.2024 17:38 Ответить
Не думаю, что эти ракеты будут использованы для уничтожения крымского моста. Это слишком очевидный шаг, ему можно элементарно противодействовать, а Украина очень любит неожиданные для противника ходы. Чем и сильна.
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22.02.2024 17:39 Ответить
Тільки Таурус здатен зруйнувати незаконно збудований кримський міст. Тому застосовувати ми їх будемо саме по цьому мосту.
Україна любить несподіванки, але знищення мосту буде винятком.
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22.02.2024 17:47 Ответить
Трайдент теж згодиться, але ж хто його дасть?..
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22.02.2024 19:05 Ответить
Мінітмен- саме те, що треба!
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22.02.2024 20:03 Ответить
таурус тоже не дадут. Чего все возбудились?
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22.02.2024 23:59 Ответить
Конкретно за Таурус не було проголосовано, а от за далекобійну зброю так. Можна розуміти це двояко, але скоріше цих ракет поки не буде, а "слуга" Чєрнєв популіст.
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22.02.2024 17:50 Ответить
Не популіст а просто *******. Бо зелена скотина.
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22.02.2024 17:53 Ответить
лише трохи сквіртанув у обличчя зелених лохів-виборців, та й усе
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22.02.2024 18:18 Ответить
та не поставять вони не радуйтесь як діти не іхні діти та жінки гинуть вони такі сцикливі
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22.02.2024 17:56 Ответить
тут не рекомендации нужны ,а приказ
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22.02.2024 18:10 Ответить
А Пупс дає кацапам ракети, навіть, без рекомендацій...
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22.02.2024 18:42 Ответить
А Чернєв вже у бундестазі працює ? Трясця, куди тільки ПОслуги народу не пролізуть. Чи це наш голова Ставки знову порядок у німців навів й звітує ?
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22.02.2024 18:43 Ответить
Відхилили Тауруси. А далекобійна зброя можливо зовсім інше і не 500 км а на 50 км.
Почекаємо.
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22.02.2024 18:57 Ответить
Нужен Адольф, а имеем шуле Шольц.
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22.02.2024 19:06 Ответить
Ще тільки у заголовку прочитав : "слуга народу" Чернєв, стало ясно, що далі буде бздура.
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22.02.2024 19:21 Ответить
не такие уж они и дальние, но пока, что лучше, в плане дальности, нам ничего не предлагали. Действия какие-то будут со стороны Премьер министра страны. Раз федеральный парламент проголосовал за закон поданный коалицией и оппозицией, значит, правящая коалиция: СПД, Зелёные и ФДП, в лице своих лидеров (включая Шольца) уже приняли решение
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22.02.2024 19:29 Ответить
А де "глибоке занепокоєння" бонусом до "рекомендації"?
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22.02.2024 19:36 Ответить
******* тянуть ******!!!
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22.02.2024 19:41 Ответить
Тянут чтобы рашисты успели подготовиться. Китайские хозяева помогут им.
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22.02.2024 19:50 Ответить
Так по трохи і щось та й вийде у нас.
Головне забетонуватись у залізобетон щоб не розтратити потенціал (людей та інші ресурси) до того моменту як ми витрясемо з партнерів все що треба для встановлення справедливості.
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22.02.2024 21:04 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZVe9qCL0YDuq3XNFMi2x5Eh3DHHiEOwwd1BOCmH8r7jyYun9SwNmXcPG3PiH4IfTl90OiN9QR4OixsZnjr3sgL3V9vRNC4KgSDlGG5bzQHHOY00KqB9a5Y1s8GIzHJzQqzLHag2g4_UbG1uGfYRWCFFozyjiJ1yFuSLinmQRfQOBqkQ97i8rNGAuouN_1aZjXg&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

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Іран відправив заліссянам близько 400 балістичних ракет і надалі поставок буде більше, - Reuters.

Сотні ракет відправляє КНДР.

А Німеччина кожен день вигадує нові відмазки аби не відправляти нам Тауруси. А Штати - АТАКАМСИ. Мда...
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22.02.2024 22:24 Ответить
Зеленим блазням аби квакнути зелений гній це просто жаби які квакають по команді не розуміючи всього
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22.02.2024 22:26 Ответить
 
 