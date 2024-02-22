Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине ракеты Taurus, - "слуга народа" Чернев
Только что Бундестаг одобрил решение рекомендовать предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом сообщил нардеп, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.
"Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть "Таурусов". Это - коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше.
Решение - за Шольцем. Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Бундестаге рассмотрят два предложения относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.
Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в которой прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов.
Пожалуйста, подождите...
Шольца притисніть!
По-перше, "Нептуни" - українська зброя, ніякого відношення до "вестернів" немає.
По-друге, Керченський (а не Кримський - той у москвабаді) міст до певної опори - це суто українська територія, що зараз знаходиться у окупації. І це "вестерни" давно признали та не відсвічують!
Так що давно пора лупити, було б чим!
І нам вже давно нічого не заборонено випускати. Тому були нормальні ракетні програми. Поки зелена пліснява не наповзла.
Я, звісно, не є воєним експертом, - вони вам краще за мене все розтлумачать. Але я багато слухаю та читаю, і у останні роки не чула про якісь заборони Україні у виробництві ракет. Навпроти, наші союзники прямо казали: "Нашими ніззя! Виробляйте свої, і тоді робіть з ними, що хочете!"
Можливо, я й помиляюсь.
"Нептун" робили не "хвалитися", а захищатися від Мордору. У 2019 році ракетна програма була заморожена молодими ригами-миротворцями. Лише Залужний у грудні 2021 зміг заставити виконавчу владу те виробництво поновити, і до вторгнення зробили тих три ракети.
Це робить Міністерство Оборони.
Де це ви знайшли в мене про: "військові виробляють зброю"?! Де в мене за якійсь "наказ"?
Генштаб замовляє в Міноборони, Міноборони - у ВПК (Укроборонпром наприклад).
Генштаб (Залужний) - це військові, Міноборони - це і є виконавча влада.
В мене так й написано: Залужний (Головком) вимагав від виконавчої влади зокрема й протикорабельні ракети. Міноборони - це і є виконавча влада.
А корисним ідіотам що три години назад проклинали всіх німців бажаю трішечки розуму, хоча б курячого
Stand: 13:25 Uhr
Це "lehnt ab" аж ніяк не схоже на погодив.
Зато проголосовали за поставку неких "дальнобойных оружейных систем" - под которые вполне подходят поставляемые немцами сейчас "MARS II" (аналог "хаймерса"):
Пропозиція, внесена парламентською групою ХДС/ХСС, у якій прямо згадувалася німецька система озброєння, не отримала більшості голосів.
Лише 182 депутати проголосували "за", 480 - "проти" і 5 утрималися. Джерело:
Я шось не так поняв чи "слуга уроду" як завжди скизвів?
За резолюцию выступили 182 депутата, против - 480. Еще пять парламентариев воздержались.
Які ракети?
У січні німецький парламент вже відхиляв пропозицію ХДС/ХСС https://www.dw.com/uk/bundestag-ne-pidtrimav-propoziciu-pro-raketi-taurus-dla-zsu/a-68016529 просити уряд ФРН надати Україні Taurus .
Цього тижня партії Бундестагу, які входять до урядової коаліції, підготували проєкт резолюції щодо https://www.dw.com/uk/nimecka-koalicia-pidgotuvala-proekt-pro-dalekobijnu-zbrou-dla-zsu/a-68309774 надання ЗСУ "додаткових далекобійних систем і ***********" . Утім прямої згадки про Taurus у ньому немає, тож опозиція внесла свій проєкт, у якому прямо йдеться про ці ракети.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "цілком" підтримав пропозицію коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, https://www.dw.com/uk/solc-prodovzue-vistupati-proti-nadanna-ukraini-raket-taurus/a-68332291 відкинув ідею про передачу Taurus . Голосування за коаліційний проєкт заплановане на четвер - після пропозиції ХДС/ХСС.
А вообще, зачем вываливать всю эту инфу в сеть? Нельзя решить конфиденциально?
https://patrioty.org.ua/politic/otse-tak-u-bundestazi-ne-pidtrymaly-propozytsiiu-rozshyryty-dopomohu-ukraini-i-nadaty-rakety-taurus-503991.html
Україна любить несподіванки, але знищення мосту буде винятком.
Почекаємо.
Головне забетонуватись у залізобетон щоб не розтратити потенціал (людей та інші ресурси) до того моменту як ми витрясемо з партнерів все що треба для встановлення справедливості.
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid02tE3UTZAhrSeF7yZL7EwQE51m7dLvoCMAPVTdHGVabcGs8hgRndkoXSvkj22sxFuBl?__cft__[0]=AZVe9qCL0YDuq3XNFMi2x5Eh3DHHiEOwwd1BOCmH8r7jyYun9SwNmXcPG3PiH4IfTl90OiN9QR4OixsZnjr3sgL3V9vRNC4KgSDlGG5bzQHHOY00KqB9a5Y1s8GIzHJzQqzLHag2g4_UbG1uGfYRWCFFozyjiJ1yFuSLinmQRfQOBqkQ97i8rNGAuouN_1aZjXg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·
Іран відправив заліссянам близько 400 балістичних ракет і надалі поставок буде більше, - Reuters.
Сотні ракет відправляє КНДР.
А Німеччина кожен день вигадує нові відмазки аби не відправляти нам Тауруси. А Штати - АТАКАМСИ. Мда...