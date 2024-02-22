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Новости Помощь Украине
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Великобритания (4715) помощь (7418) ракеты (3468) Грант Шеппс (55)

Британия предоставит Украине 200 ракет Brimstone в новом пакете помощи, - министр обороны Шеппс

brimstone

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине. В частности, украинская армия получит 200 противотанковых ракет Brimstone.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Сегодня я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет Brimstone как дальнейшем усилении защиты Украины", - подчеркнул он.

По словам министра обороны Британии, эти ракеты ранее оказали значительное влияние на поле боя, даже заставив российские войска отказаться и отступить при попытке переправы через реку.

Кроме того, добавил Шеппс, Великобритания будет обучать дополнительное количество украинских войск вместе с другими союзниками. Вместе они проведут обучение еще 10 000 человек в первой половине 2024 года.

Читайте также: НАТО должна предоставить Украине все, что ей нужно для победы, – министр обороны Британии Шеппс
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Топ комментарии
+22
Дякуємо, союзники
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22.02.2024 17:05
+21
Ну це мінус 150 танків ***** , нормально
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22.02.2024 17:01
+16
Це крок до перемоги. Палаючі танки орків на полі бою. І палаючі сраки орків на Цензорі.
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22.02.2024 17:12
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Ну це мінус 150 танків ***** , нормально
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22.02.2024 17:01 Ответить
Усі 200
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22.02.2024 19:08 Ответить
да))) надо подлететь к танку на 20 км.
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22.02.2024 20:43 Ответить
Дякуємо, союзники
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22.02.2024 17:05 Ответить
Западная машина медленно разгоняется но когда она разгонится, рашистов уже ничто не спасет.
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22.02.2024 17:10 Ответить
Це крок до перемоги. Палаючі танки орків на полі бою. І палаючі сраки орків на Цензорі.
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22.02.2024 17:12 Ответить
Україна переможе у будь якому разі.
Слава Україні!!!
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22.02.2024 17:20 Ответить
Відповідь неправильна.
Спробуємо ще раз:
Слава нації!
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22.02.2024 17:29 Ответить
Вже краще. Добре!
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22.02.2024 17:34 Ответить
кацап,грошей тоби не платітімуть,бо ті йолоп
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22.02.2024 17:16 Ответить
Ідеш до ТЦК. Тебе ставлять до лав ЗСУ. Проходиш навчання, можливо, навіть, оператором Brimstone і палиш москальню разом з їх танками, бронемашинами і іншим мотлохом.
Після перемоги України і звільнення всіх зданих територій ідеш розбиратися з зеленою пліснявою.
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22.02.2024 17:45 Ответить
В тебе все получиться. Ты вже майже навчився правильно відповідати на слова "Слава Україні " і "Смерть ворогам"!
Щоб зламати Оманські дороворняки є ще один варіант - ідеш працювати на воєнний завод покращувати якість українських снарядів (ты тут десь їх критикував).
Далі за попереднім планом - після перемоги України і звільнення всіх зданих територій ідеш розбиратися з зеленою пліснявою і конфіскуєш на користь держави золоті унітази.
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22.02.2024 17:55 Ответить
козломордый какие же вы валенки тупые палитесь даже в написании ника предыдущий твой ник был" они убегут ,а вы"....все такие повезло что вы такие тупорые и не понимаете даже где вы палитесь,от вас на километр валянками и ватой прет)
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22.02.2024 17:35 Ответить
Скебенізуйся, буряте - твій звіздець на горизонті.
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22.02.2024 17:33 Ответить
Це авіаційні противотанкові ракети, а не звичайні ручні. Brimstone дають можливість вражати танки з літака з великої відстані.
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22.02.2024 17:47 Ответить
Добра новина
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22.02.2024 17:06 Ответить
Нам дадуть пекельної сірки (brimstone - сірка)
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22.02.2024 17:08 Ответить
Терпение и настойчивость вот главные союзники Украины - западная машина очень медленно разгоняется но когда она разгонится, то русня будет отброшена на целую вечность назад.
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22.02.2024 17:08 Ответить
Плакати чи сміятися?
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22.02.2024 17:18 Ответить
Пташка по зернятку збирає - кацапа під землю ховає.
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22.02.2024 17:35 Ответить
Не зовсім розумію, навіщо навчати 10000 осіб використовувати 200 ракет?
(да й де вони візьмуть ці 10000 осіб, мобілізація - "йок", жеж?)
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22.02.2024 17:47 Ответить
це авіаційні
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22.02.2024 17:50 Ответить
Це авіаційні противотанкові ракети, а не звичайні ручні. Brimstone дають можливість вражати ворожу техніку з літака, з великої відстані. Дякуємо британцям.
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22.02.2024 17:49 Ответить
Brimstone II до 60 км
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22.02.2024 18:05 Ответить
а их хоть через плече запускай , универсальная ракета
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22.02.2024 18:06 Ответить
Можна все, але тупо. Дальність буде в рази менше, да і таку дорогу ракету невигідно з поверхні пускати. Якщо є у британців є https://uk.wikipedia.org/wiki/NLAW NLAW
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22.02.2024 18:12 Ответить
как тебе такое , Бидон ?
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22.02.2024 18:04 Ответить
Кстати, а что там на счет "морского боя", который вчера анонсировали? А то уже 22 февраля подходит к концу. Или это не в этом году?
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22.02.2024 18:43 Ответить
На самом деле анонсировали начало сбора на дроны для морского боя, а не сам бой. Вот когда соберут, тогда и будет и скорее всего без анонса.
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22.02.2024 18:57 Ответить
Дякуємо!!! Хай ці девайси роблять свою справу!!!
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22.02.2024 19:00 Ответить
В Украине нет носителей для этих ракет в ВВС, поэтому используются с наземных пусковых. Эта партия далеко не первая.
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22.02.2024 19:17 Ответить
Дякую англійцям, ваші ракети будуть використані максимально ефективно.
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22.02.2024 22:33 Ответить
 
 