Кулеба встретился с представителями польских властей: "Оба правительства настроены на решение проблемных вопросов"
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с представителями польских властей, на которой обсудили ситуацию с блокадой украинской границы польскими фермерами.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Провел в Варшаве искренний и более часовой разговор с руководителем Кабинета премьер-министра Польши Павлом Грасем и председателем Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем. Оба правительства настроены на решение проблемных вопросов.
Благодарен за решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину. Обсудили также дальнейшие совместные усилия по наращиванию военных поставок. В Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом", - отметил министр.
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Оставляйте этого ПЕТУХА у себя -На ПАРАШЕ
Какое НАХ тебе дело, когда и почем был у нас доллар??? Сами разберемся. Только ******** НАХ с нашей территории, пока свех рюссьге не перебили, а то там у вас НА ПАРАШЕ Джамшуты и Павшаны, соревнуясь с кадыровскими овцейобами, тарабанять твоих рюсських Манек
шо, й досі в рідній Сизрані живуть ?
Яких « обидва уряди»!???
Це справа Польского уряду. Та ЕС.
Украіна нічого не порушувала. Її уряд зайвий.
особисто я нікому в очі не плював і ні з ким не злигувався.
експортерів зерна в Україні не більше 20 штук. Знайти винних - як два пальці обісцяти.
ніхто не шукає.
ЕС не визнала провину України.
Навпаки- ЕС зазначила що Україна діе у рамках вимог ЕС.
Це офіційна позиція ЕС.
Що до «транзиту/ продажі» це технічне питання, яке Польски органи можуть решити дуже швидко. (Е поліція тощо).
Але у проблемі « блокування» сторчать вуха Кремля,
який проплатив « фермерів- блокувальників» та їх « партію».
треба:
єрмак, відпустив кулебу, на годину, хоч з кимось зустрітися.
потужно обговорили і налаштовані. під особистим контролем, зе!янєтряпкаякась.
припинення допомоги Заходудотацій. Навіть ціною знищення всього навкруги.
Скільки ж такого, ще треба пережити Українцям, щоб розуміти за 30 років хто і що має робити з посадаховців, та їх обслуги, непричетної ні до чого???
О, как отрадно это -
Жить в братстве и труде,
Как будто благовония
Текут по бороде!
(Ф. Купер, "Последний из могикан")
Хто він такій?!
Він премьер міністер Польщи, а не України!
Він буде сортирувати що везе Україна? Де зброя?
Де гуманітарна?
А де інше?
Це не тільки принизливо для України але і порушує правила ЕС та шкодить Україні.
Досить! Україна вде мала « старшого брата»!