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блокада (1669) граница (5141) Польша (8138) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба встретился с представителями польских властей: "Оба правительства настроены на решение проблемных вопросов"

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с представителями польских властей, на которой обсудили ситуацию с блокадой украинской границы польскими фермерами.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Провел в Варшаве искренний и более часовой разговор с руководителем Кабинета премьер-министра Польши Павлом Грасем и председателем Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем. Оба правительства настроены на решение проблемных вопросов.

Благодарен за решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину. Обсудили также дальнейшие совместные усилия по наращиванию военных поставок. В Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом", - отметил министр.

Читайте также: Препятствия на польской границе для военной и гуманитарной помощи Украине уберут в течение нескольких часов, - премьер Польши Туск

Дмитро Кулеба
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Топ комментарии
+6
Без єрмацького рила є шанс щось виправити.
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22.02.2024 17:37
+4
Так, блокада СГ-продукції - це окрема тема. Найгостріша проблема - зброя, що зависла на кордоні. Якщо не розблокувати, самі розумієте.
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22.02.2024 17:51
+3
Взагалі обіцяли.вирішити питання з гуманітарними і військовими вантажами.Про зняття блокади мови не було.
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22.02.2024 17:49
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Правила форума Совет форумчан
Хочешь яныка нам обратно напеарить??? Ну уж неееет!

Оставляйте этого ПЕТУХА у себя -На ПАРАШЕ
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22.02.2024 17:47 Ответить
КАЦАПЮРА ЛАПТЕНОГАЯ спалилась . Забыл какой был унитаз у чивокунЯ???

Какое НАХ тебе дело, когда и почем был у нас доллар??? Сами разберемся. Только ******** НАХ с нашей территории, пока свех рюссьге не перебили, а то там у вас НА ПАРАШЕ Джамшуты и Павшаны, соревнуясь с кадыровскими овцейобами, тарабанять твоих рюсських Манек
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22.02.2024 17:59 Ответить
дети в Англии,как у Порошенко не живут

шо, й досі в рідній Сизрані живуть ?
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22.02.2024 19:38 Ответить
Сними кастрюлю с головы.
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23.02.2024 06:54 Ответить
Щооо?!!!

Яких « обидва уряди»!???

Це справа Польского уряду. Та ЕС.

Украіна нічого не порушувала. Її уряд зайвий.
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22.02.2024 18:41 Ответить
Україна порушила якраз. Ми не мали право торгувати нам дали дозвіл ТІЛЬКИ на транзит. А ми як с#ки плюнули полякам в очі і злигавшись з польськими баригами продали їм наше зерно чим збили ціни їхнім фермерам
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22.02.2024 19:05 Ответить
Мадам, а нах вы это делали?
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22.02.2024 19:18 Ответить
ми як с#ки плюнули полякам в очі і злигавшись з польськими баригами

особисто я нікому в очі не плював і ні з ким не злигувався.

експортерів зерна в Україні не більше 20 штук. Знайти винних - як два пальці обісцяти.

ніхто не шукає.
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22.02.2024 19:41 Ответить
Ні, Вікторія Суми!

ЕС не визнала провину України.
Навпаки- ЕС зазначила що Україна діе у рамках вимог ЕС.
Це офіційна позиція ЕС.

Що до «транзиту/ продажі» це технічне питання, яке Польски органи можуть решити дуже швидко. (Е поліція тощо).

Але у проблемі « блокування» сторчать вуха Кремля,
який проплатив « фермерів- блокувальників» та їх « партію».
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22.02.2024 20:53 Ответить
Без єрмацького рила є шанс щось виправити.
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22.02.2024 17:37 Ответить
нєнє. не так!
треба:
єрмак, відпустив кулебу, на годину, хоч з кимось зустрітися.
потужно обговорили і налаштовані. під особистим контролем, зе!янєтряпкаякась.
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22.02.2024 17:38 Ответить
Посидели на табуретке по сигаретке пыхнули!
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22.02.2024 17:39 Ответить
Зараз головне - пропуск вантажів до України. Туск казав, що буквально за пару годин вирішать цю проблему. Ну, подивимось.
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22.02.2024 17:45 Ответить
Взагалі обіцяли.вирішити питання з гуманітарними і військовими вантажами.Про зняття блокади мови не було.
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22.02.2024 17:49 Ответить
Так, блокада СГ-продукції - це окрема тема. Найгостріша проблема - зброя, що зависла на кордоні. Якщо не розблокувати, самі розумієте.
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22.02.2024 17:51 Ответить
Але поляки нам блокують весь кордон, дороги, ВЕСЬ товарообіг. Не тільки агропродукцію і не тільки зерно!!! І не тільки на ввіз у Польщу, а й на вивіз. "Друзі" блокують Україні всі вантажі: ліки, медикаменти, пошту, посилки, електроніку, одяг, їжу, корма, меблі, запчастини для авто, одяг, комплектуючі для дронів, волонтерське спорядження для військових, сировину для пдприємств... Короче все, що буде вантажівками їхати В Україну, або з неї. Да і автобуси з людьми і легкові авто фермери теж затримують.
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22.02.2024 17:59 Ответить
Таких "поляків" і тут вистачає. Наприклад, які бажають, щоб ***** просто зараз відкрило другий фронт десь в Балтиці, або взагалі почалась Третя світова з використанням ЯЗ.
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22.02.2024 18:02 Ответить
І не тільки "поляків". Щось поналізло упирів сьогодні..
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22.02.2024 18:07 Ответить
Зараз чудова погода для ІПсО.
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22.02.2024 18:10 Ответить
Льотна)))
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22.02.2024 18:31 Ответить
Шо? Звісно ЯЗ вирішила би всі питання, раз і назавжди. Ага, разом с людством.
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22.02.2024 18:18 Ответить
Вони згодні. Хоч ядерна зима, хоч *****, аби тільки вирішити проблему припинення допомоги Заходу дотацій. Навіть ціною знищення всього навкруги.
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22.02.2024 18:24 Ответить
Єрмак, хоть мав нагоду, фотки запустити??

Скільки ж такого, ще треба пережити Українцям, щоб розуміти за 30 років хто і що має робити з посадаховців, та їх обслуги, непричетної ні до чого???
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22.02.2024 17:53 Ответить
Не кажіть гоп, бо зараз включиться русня.
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22.02.2024 17:57 Ответить
Вслед за тем псалмопевец взял голосом ноту октавой ниже и наконец запел. Понеслись нежные, мелодичные звуки; даже беспокойное движение лошади не помешало пению.

О, как отрадно это -
Жить в братстве и труде,
Как будто благовония
Текут по бороде!

(Ф. Купер, "Последний из могикан")
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22.02.2024 18:33 Ответить
Налаштовані? А чому ж тоді не вирішують?
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22.02.2024 18:45 Ответить
Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что погранпереходы с Украиной, а также участки автодорог и железных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры. По словам Туска, решение станет гарантией того, что вся гуманитарная и военная помощь Украине будет поступать без задержек.
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22.02.2024 19:25 Ответить
А яке право мае Туск на контроль українських перевезень!?!

Хто він такій?!

Він премьер міністер Польщи, а не України!
Він буде сортирувати що везе Україна? Де зброя?
Де гуманітарна?
А де інше?

Це не тільки принизливо для України але і порушує правила ЕС та шкодить Україні.

Досить! Україна вде мала « старшого брата»!
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22.02.2024 21:00 Ответить
Зелена підарня призвела до цієї кризи і підарський міністр без портфеля нічого не вирішить бо ним керує Єрмак.
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22.02.2024 22:30 Ответить
 
 