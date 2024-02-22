На фронте за сутки 81 боевое столкновение. Больше всего на Марьинском направлении - 31, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 22 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот двадцать девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник и дальше продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 81 боевое столкновение. Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области и Искрисковщина, Середина-Буда, Рясное, Поповка Сумской области.

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На Купянском направлении враг предпринял 4 попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Раздолевка, Веселое Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Торецк, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Андреевка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Тоненькое. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Семеновка, Северное и Нетайлово Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Парасковеевка, Новомихайловка. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Новопавловском отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Золотая Нива. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское и Урожайное.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов, среди них город Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления противника", - говорится в сводке Генштаба.

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