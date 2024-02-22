Латвия первой в ЕС запретила импорт агропродукции из России и Беларуси

Сейм Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающие импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Согласно разработанным несколькими министерствами поправкам, ввоз в Латвию российской и белорусской сельскохозяйственной и кормовой продукции запрещен также из третьих стран, передает Интерфакс-Украина.

Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен.

В аннотации к поправкам отмечается, что Латвия как граничащее с Россией государство стремится "быстрее разорвать экономические связи с ней, чтобы защитить свою безопасность", а "инициатива Латвии является дополнительным элементом общей санкционной политики Европейского Союза".

Кабинет министров утвердит правила, в которых будут перечислены конкретные сельхозпродукты и корма, которые будет запрещено ввозить в Латвию.

По данным латвийской службы государственных доходов, в прошлом году импорт зерновых продуктов из России составил 423,73 тыс. тонн, что на 59,9% больше, чем в 2022 году. Их стоимость составила 89,01 млн евро (рост на 11,7%).

Из них поступило 294,84 тыс. тонн кукурузы, 53,24 тыс. тонн ржи, 74,64 тыс. тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 986 тонн тритикале и 20 тонн ячменя.

По сравнению с 2022 годом импорт кукурузы увеличился вдвое, ржи – на 61,5%, в то время как импорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи снизился на 10,2%, а тритикале – на 87,9%. Ячмень в 2022 году не импортировался.

В 2023 году из России через Латвию транзитом было перевезено 2,14 млн. тонн зерновых продуктов, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, из них 1,68 млн тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи (рост более чем вдвое), 289,17 тыс. тонн кукурузы (рост на 87%), 109,61 тыс. тонн ячменя (рост в 730 раз), 51,07 тыс. тонн ржи (рост на 27%), 4,33 тыс. тонн тритикале (снижение на 72,7%), 2,14 тыс. тонн овса (рост в 10 раз), 878 тонн риса (снижение на 30%) и 157 тонн зернового сорго (рост на 2%).