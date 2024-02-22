С начала полномасштабной войны в Украине погибли более 10,5 тысяч гражданских, - ООН. ИНФОГРАФИКА
С 24 февраля 2022 года в Украине погибло более 10,5 тысяч гражданских лиц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ООН.
Там отмечается, что с 24 февраля 2022 года в результате связанного с конфликтом насилия в Украине по меньшей мере 10 582 гражданских лица погибли, а 19 875 были ранены. В том числе, 587 погибших и 1298 раненых детей.
"Среди взрослых непропорционально сильно пострадали мужчины, на которых приходится 60 процентов упомянутых выше потерь", - подчеркивают в отчете.
В ООН рассказывают, что цифры потерь среди гражданских лиц были особенно велики в первые несколько месяцев после вооруженного нападения: ежемесячно погибали и получали ранения тысячи гражданских лиц.
"Хотя в течение 2022-2023 годов эти цифры постепенно уменьшились, они остались высокими - в том числе в 2023 году в среднем за месяц погибли 163 гражданских лица, 547 были ранены", - объясняется в исследовании.
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