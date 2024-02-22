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Новости Война
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ООН (4053) смерть (9176) потери (4266)

С начала полномасштабной войны в Украине погибли более 10,5 тысяч гражданских, - ООН. ИНФОГРАФИКА

С 24 февраля 2022 года в Украине погибло более 10,5 тысяч гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ООН.

Там отмечается, что с 24 февраля 2022 года в результате связанного с конфликтом насилия в Украине по меньшей мере 10 582 гражданских лица погибли, а 19 875 были ранены. В том числе, 587 погибших и 1298 раненых детей.

"Среди взрослых непропорционально сильно пострадали мужчины, на которых приходится 60 процентов упомянутых выше потерь", - подчеркивают в отчете.

В ООН рассказывают, что цифры потерь среди гражданских лиц были особенно велики в первые несколько месяцев после вооруженного нападения: ежемесячно погибали и получали ранения тысячи гражданских лиц.

"Хотя в течение 2022-2023 годов эти цифры постепенно уменьшились, они остались высокими - в том числе в 2023 году в среднем за месяц погибли 163 гражданских лица, 547 были ранены", - объясняется в исследовании.

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Втрати серед цивільного населення від 24 лютого 2022 року.
Втрати серед дітей від 24 лютого 2024 року.

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Топ комментарии
+6
Жодної довіри нахабній брехні рашистських поплічників з ООН та Червоного хреста!
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22.02.2024 21:04
+5
гниди брехливі ...
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22.02.2024 20:31
+5
Тільки у Маріуполі за рік повномасштабної війни загинули щонайменше 8 тисяч людей - розслідування У Маріуполі в період з березня 2022 року по лютий 2023 року було поховано понад 10 тисяч людей, з яких щонайменше 8 тисяч померли через причини, пов'язані з війною.
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22.02.2024 20:55
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гниди брехливі ...
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22.02.2024 20:31 Ответить
оноГОНДОН...
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22.02.2024 20:35 Ответить
А чи робився при поданні цих важливих даних значущий вираз обличчя?
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22.02.2024 20:50 Ответить
Тільки у Маріуполі за рік повномасштабної війни загинули щонайменше 8 тисяч людей - розслідування У Маріуполі в період з березня 2022 року по лютий 2023 року було поховано понад 10 тисяч людей, з яких щонайменше 8 тисяч померли через причини, пов'язані з війною.
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22.02.2024 20:55 Ответить
Жодної довіри нахабній брехні рашистських поплічників з ООН та Червоного хреста!
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22.02.2024 21:04 Ответить
В ООН з математикою проблеми.
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22.02.2024 21:16 Ответить
Ви небойові втрати цивільних теж порахували? Людей, що померли внаслідок стресів та відсутності медичної допомоги??? Інсульти та інфаркти - це не застуди!
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22.02.2024 21:18 Ответить
Ото вже підрахуї дідькові.
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22.02.2024 21:26 Ответить
В Мариуполе около 120 000 гражданских погибло. На август 2022 года по данным Ильичевского морга, было задокументировано погибших в Мариуполе 87 тысяч. Есть еще база данных по непознанным. Неизвестные тела мирных жителей перекапывали в братских могилах. По состоянию на конец августа 2022 года таких людей было 26 тысяч 750 человек. Еще в Мангуше больше 10000 тел погибших было. Это только те, тела которых привезли в морг. В развалинах погибших никто не считал. Орки их сгребли вместе со строительным мусором или залили бетоном.
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22.02.2024 21:57 Ответить
В одному Маріполі загинуло 120 тис мирного населення. Реальні цифри скільки всього населення загинуло засекречено. Коли взнаємо, це буде шок.
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22.02.2024 21:58 Ответить
 
 