ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, - Мишель в разговоре с Зеленским
Шарль Мишель провел телефонный разговор с Зеленским и заверил его в поддержке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) президента Европейского Совета Шарля Мишеля.
"Разговаривал с президентом Зеленским в преддверии 2-й годовщины полномасштабной войны России против его страны и народа и 10-й годовщины незаконной аннексии Россией украинского Крыма", - написал Мишель.
Он заверил Зеленского в "железной финансовой и военной поддержке Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется".
И подчеркнул, что "Россия никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине, а судьба Украины в ЕС".
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Недарма звуть "офшорний президент".
Дістав вже!
Без "мабуть".
Оператор аэропортового обслуживания Рио-де-Жанейро объяснил решение санкциями США. В результате под угрозой срыва оказался перелет Лаврова в Бразилиа, где российский министр планировал встречу с президентом страны Лулой Инасиу да Силвой. Впоследствии Лавров планировал вернуться в Москву, и рассматривалась возможность заправить его борт керосином бразильских ВВС. Но план не сработал, пишет AeroTelegraph: по официальной версии, у военных не нашлось достаточно топлива. В результате Лаврову пришлось лететь в столицу Бразилии в качестве попутчика на самолете министра иностранных дел Мауро Виейры.
Pandamonium
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1760695949838422349 3 ч
Салямі в спину! Антоніо Таяні: «Наша угода - як і ті, що уклали Франція, Німеччина та Велика Британія, - не матиме обов'язкової юридичної сили, жодних фінансових чи міжнародно-правових зобов'язань. У ній немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки»
Це дві великі різниці. Зіцпрезиденту потрібна "підтримка,а Україні зброя!
васіліч, заряджай ракети на Брюссель, Берлін та Париж, бо там ніяк чінуші-рішали прокинутися не в змозі від летаргічного сну.