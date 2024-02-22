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Зеленский (19005) Шарль Мишель (246)

ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, - Мишель в разговоре с Зеленским

мішель

Шарль Мишель провел телефонный разговор с Зеленским и заверил его в поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

"Разговаривал с президентом Зеленским в преддверии 2-й годовщины полномасштабной войны России против его страны и народа и 10-й годовщины незаконной аннексии Россией украинского Крыма", - написал Мишель.

Он заверил Зеленского в "железной финансовой и военной поддержке Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется".

И подчеркнул, что "Россия никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине, а судьба Украины в ЕС".

Читайте также: Поражение Украины поставит под угрозу ценности ЕС, - Мишель
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Топ комментарии
+11
...ми таке вже чули від Америки!
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22.02.2024 21:00
+9
піздоболи де зброя?
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22.02.2024 21:03
+7
Та невже? Такі заяви залишаються лише заявами.
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22.02.2024 21:02
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...ми таке вже чули від Америки!
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22.02.2024 21:00 Ответить
Та невже? Такі заяви залишаються лише заявами.
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22.02.2024 21:02 Ответить
піздоболи де зброя?
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22.02.2024 21:03 Ответить
Украiнська?
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22.02.2024 21:31 Ответить
Кажуть :"під асфальтом пошукайте,а гроші на неї,в офшорах зезидента".
Недарма звуть "офшорний президент".
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22.02.2024 22:44 Ответить
Наш буратінка в асфальт закатав.
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23.02.2024 08:22 Ответить
Підтримка не дуже сильно стріляє
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22.02.2024 21:04 Ответить
бла бла бла для зелехторату
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22.02.2024 21:04 Ответить
Точніше зеЛОХторату!
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22.02.2024 22:42 Ответить
мікрон з дудою триматимуть, а )(уйло битиме
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22.02.2024 21:07 Ответить
3,14стаболи із США, НАТО І ЄС для України і її народу , останніми часами стали теж "залізними"
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22.02.2024 21:07 Ответить
Почали зеркально відповідати зіцпрезиденту на його зарозуміле 3,14стабольство.
Дістав вже!
Без "мабуть".
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22.02.2024 22:40 Ответить
В Бразилии отказались заправлять самолет Лаврова
Оператор аэропортового обслуживания Рио-де-Жанейро объяснил решение санкциями США. В результате под угрозой срыва оказался перелет Лаврова в Бразилиа, где российский министр планировал встречу с президентом страны Лулой Инасиу да Силвой. Впоследствии Лавров планировал вернуться в Москву, и рассматривалась возможность заправить его борт керосином бразильских ВВС. Но план не сработал, пишет AeroTelegraph: по официальной версии, у военных не нашлось достаточно топлива. В результате Лаврову пришлось лететь в столицу Бразилии в качестве попутчика на самолете министра иностранных дел Мауро Виейры.
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22.02.2024 21:08 Ответить
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22.02.2024 21:08 Ответить
Посиіялися, якби не було так сумно
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22.02.2024 21:11 Ответить
Нужно мильон снарядов. Давай.
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22.02.2024 21:14 Ответить


Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1760695949838422349 3 ч

Салямі в спину! Антоніо Таяні: «Наша угода - як і ті, що уклали Франція, Німеччина та Велика Британія, - не матиме обов'язкової юридичної сили, жодних фінансових чи міжнародно-правових зобов'язань. У ній немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки»
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22.02.2024 21:27 Ответить
А зелений підсовує це як прорив в безпеці для України.
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22.02.2024 21:38 Ответить
"Гарантії безпеки" з кожної праски!
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22.02.2024 22:36 Ответить
буратінка гадає, що ті папірці йому рейтинг підвищать.
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23.02.2024 08:18 Ответить
А скільки потрібно, вони вирішать самі
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22.02.2024 21:28 Ответить
А в ответ на угрозы России Франции для профилактики полностью закрыть авио сообщение с Парижем слабо?
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22.02.2024 21:37 Ответить
Дэньги давай !
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22.02.2024 21:40 Ответить
Язиком? Ніхто і не сумнівається
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22.02.2024 21:47 Ответить
проміні добра ))
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22.02.2024 22:04 Ответить
Підтримувати,чи допомагати зброєю?
Це дві великі різниці. Зіцпрезиденту потрібна "підтримка,а Україні зброя!
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22.02.2024 22:35 Ответить
Дибіл підписав гарантії,йому їх і гарантують.
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23.02.2024 00:24 Ответить
Там он сейм польщі навіть резолюцію якусь прийняв
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23.02.2024 03:18 Ответить
Пане Мішель, ****#ти про "підтримку" можна нескінченно. Аби ше цю брехню хтось слухав нескінченно.
васіліч, заряджай ракети на Брюссель, Берлін та Париж, бо там ніяк чінуші-рішали прокинутися не в змозі від летаргічного сну.
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23.02.2024 08:16 Ответить
 
 