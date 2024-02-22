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боеприпасы (2279) Евросоюз (16683) Боррель (784)

Боррель призвал членов ЕС предоставить Украине боеприпасы: Это требует немедленных действий

боєприпаси,155-м

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в письме главам МИД и Минобороны государств-членов призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В письме Боррель пишет, что на пути борьбы украинских солдат с агрессором стоит нехватка боеприпасов.

Он призвал членов ЕС поддержать Украину всеми возможными способами, в частности, поиском дополнительных снарядов на своих складах, оборонными заказами или финансированием украинской оборонной промышленности.

"Ничего не делать – не вариант", – подчеркнул топ-дипломат ЕС в письме. Боррель также призвал страны ЕС раскрывать информацию о том, что они делают на двустороннем уровне для помощи Киеву.

"Я верю, что вместе мы можем изменить ситуацию – для Украины и для безопасности Европы – но это требует немедленных действий. Время не стоит на месте", – сказано в его письме.

Читайте также: Страны Евросоюза вправе покупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС, - Боррель

Напомним, в марте 2023 года ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине миллиона боеприпасов через год, но не достиг этой цели. По состоянию на сегодняшний день ЕС предоставил 355 тысяч снарядов, к концу марта планируется предоставить еще около 524 тысяч, а к концу года – 1 155 000.
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Топ комментарии
+6
Мішель Боррель Держдепартамент -- хто сильніше закличе?
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22.02.2024 21:04
+5
Чоловік закликав жінку зварити борщу.
Вона закликала його сходити до льоху по картоплю.
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22.02.2024 21:06
+4
Тому що той хто підписував цю асоціацію з ЄС обдурив і ЄС, обдурив і свій народ і так забрехався, що обдурив сам себе.
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22.02.2024 21:16
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Мішель Боррель Держдепартамент -- хто сильніше закличе?
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22.02.2024 21:04 Ответить
никають боеприпаси - однозначно
тиха українськая ніч, но сало краще перепрятать
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22.02.2024 21:34 Ответить
та брось, Боррєль.. за пару мєсяцев сітуація ізмєніцца і вам самім тє снаряди понадобяцца
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22.02.2024 21:04 Ответить
і вам ухилянтам
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22.02.2024 21:10 Ответить
дурний тебе піп хрестив
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22.02.2024 21:19 Ответить
про себе дбай ухилянте
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22.02.2024 21:23 Ответить
ти з Першої Шаурмової ?

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22.02.2024 21:22 Ответить
Чоловік закликав жінку зварити борщу.
Вона закликала його сходити до льоху по картоплю.
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22.02.2024 21:06 Ответить
Не розумiю - чому б просто не прийняти Украiну в ЄС ? Асоцiацiя пiдписана 10 рокiв тому ! 🔯
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22.02.2024 21:12 Ответить
Тому що той хто підписував цю асоціацію з ЄС обдурив і ЄС, обдурив і свій народ і так забрехався, що обдурив сам себе.
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22.02.2024 21:16 Ответить
і якось всі обдурені бідненько собі жили до 2019 року, поки не настала Епоха покращення.

Ти зараз краще живеш, ніж в 2018 році ?
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22.02.2024 21:25 Ответить
ну воно ж смайлік в кінці поставило, шо "Вальцман".

бо то конспіративний їврєй і 9 поколінь тому його пра-пра-пра-пра-пра-дєдушка по свідченням однокласниці їх сусіда якось однажды чуть не підтанцював напідпитку під 7/40.

А замість цього неоднозначного "вальцмана" вибрали очінь чистокровного Зеленськава
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22.02.2024 21:51 Ответить
Боррель бзднув у баррель.
Вийшло гучно.
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22.02.2024 21:14 Ответить
Закликаємо закликати
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22.02.2024 21:16 Ответить
Проєкт резолюції, яку має прийняти ВР України:
«Ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже прийняли відповідні резолюції чи просто запевнили нас у своїй підтримці, або планують зробити подібні кроки, із закликом суттєво підвищити кількість запевнень у підтримці здатності України захищатися, вивести ці резолюції на якісно новий рівень. Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб України сьогодні є потреба в ще більшій кількості запевнень та посиленні рішучості їх формулювань за допомогою обіцянок."
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22.02.2024 21:28 Ответить
**** ти хіхікаєш ?

Пару годин тому на Цензорі була стаття, шо з такого питання, про шо ти пишеш, вже призначено уповноваженого Президента України.

Юмор в жисть !!!
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22.02.2024 21:53 Ответить
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22.02.2024 21:55 Ответить
Ноу коментс...
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22.02.2024 21:18 Ответить
всі ці заклики виглядають по садистськи цинічно та омерзенно,бо всі закликачи всі в темі тодо чому і як відбується ситуація з затримками
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22.02.2024 21:24 Ответить
то казали, що зе!гімно клянчить снаряди, то зараз і борель, клянчить у європи снаряди.
хто наступний? столтенберг?
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22.02.2024 21:25 Ответить
У Придністровье є снаряди. Повернути територію Молдові та забрати снаряди.
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22.02.2024 21:26 Ответить
https://news.obozrevatel.com/politics/v-pridnestrove-nahoditsya-samyij-krupnyij-v-evrope-sklad-***********-o-nem-vspomnili-posle-vzryivov/amp.htm
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22.02.2024 21:40 Ответить
Треба робить, а пиз..ть
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22.02.2024 21:27 Ответить
Це стосуiться всiх.
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22.02.2024 21:28 Ответить
Германия стала 3-ей экономикой мира. Поэтому одной Германии, даже без помощи остального ЕС, под силу предоставить Украине не обещанный миллион, а десять миллионов снарядов. Надо просто работать предназначенным для этого органом.
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22.02.2024 21:33 Ответить
Поки одні заклики про заклики, щоб закликати!
А Іран, уже надав, воєнному злочинцю, 400 ракет, без закликів..
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22.02.2024 21:35 Ответить
https://t.me/voynareal/84363 👀Польсько-український кордон - обстановка нарешті «по-кайфу»
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22.02.2024 21:37 Ответить
на видео везут Ф16 к нам
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22.02.2024 21:38 Ответить
це не Ф16
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22.02.2024 21:48 Ответить
ну самолет точно
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22.02.2024 21:49 Ответить
Всі закликають надати! А *********** нема. Прямо ніби дивлюсь палкі промови Зеленского, Фьйодорова, Умєрова, Шмигаля, Данілова... Заклики про необхідність виробляти своє є, а дронів і ***********, як не було так і нема.
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22.02.2024 21:51 Ответить
Павел сказал - сделал , Канада за доставку заплатит
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22.02.2024 21:52 Ответить
За рік дали 355к, щось не віриться, що за місяць буде ще 524, скоріше за все всього буде 524, якщо пощастить
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22.02.2024 21:58 Ответить
Ей ви стурбовані стурбованістю коли вже окотитеся. Які мерзоти гнусні люди гинуть а вони стурбовані
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22.02.2024 22:14 Ответить
ти, того, зап'ятиє коми порозставляй
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22.02.2024 23:58 Ответить
 
 