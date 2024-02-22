Боррель призвал членов ЕС предоставить Украине боеприпасы: Это требует немедленных действий
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в письме главам МИД и Минобороны государств-членов призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину боеприпасами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В письме Боррель пишет, что на пути борьбы украинских солдат с агрессором стоит нехватка боеприпасов.
Он призвал членов ЕС поддержать Украину всеми возможными способами, в частности, поиском дополнительных снарядов на своих складах, оборонными заказами или финансированием украинской оборонной промышленности.
"Ничего не делать – не вариант", – подчеркнул топ-дипломат ЕС в письме. Боррель также призвал страны ЕС раскрывать информацию о том, что они делают на двустороннем уровне для помощи Киеву.
"Я верю, что вместе мы можем изменить ситуацию – для Украины и для безопасности Европы – но это требует немедленных действий. Время не стоит на месте", – сказано в его письме.
Напомним, в марте 2023 года ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине миллиона боеприпасов через год, но не достиг этой цели. По состоянию на сегодняшний день ЕС предоставил 355 тысяч снарядов, к концу марта планируется предоставить еще около 524 тысяч, а к концу года – 1 155 000.
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тиха українськая ніч, но сало краще перепрятать
Вона закликала його сходити до льоху по картоплю.
Ти зараз краще живеш, ніж в 2018 році ?
бо то конспіративний їврєй і 9 поколінь тому його пра-пра-пра-пра-пра-дєдушка по свідченням однокласниці їх сусіда якось однажды чуть не підтанцював напідпитку під 7/40.
А замість цього неоднозначного "вальцмана" вибрали очінь чистокровного Зеленськава
Вийшло гучно.
«Ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже прийняли відповідні резолюції чи просто запевнили нас у своїй підтримці, або планують зробити подібні кроки, із закликом суттєво підвищити кількість запевнень у підтримці здатності України захищатися, вивести ці резолюції на якісно новий рівень. Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб України сьогодні є потреба в ще більшій кількості запевнень та посиленні рішучості їх формулювань за допомогою обіцянок."
Пару годин тому на Цензорі була стаття, шо з такого питання, про шо ти пишеш, вже призначено уповноваженого Президента України.
Юмор в жисть !!!
хто наступний? столтенберг?
А Іран, уже надав, воєнному злочинцю, 400 ракет, без закликів..