Рождаемость в Украине падает на 7% в год с 2013 года, - Минздрав

Согласно данным Министерства здравоохранения, показатели рождаемости в Украине падают примерно на 7% в год с 2013 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Показатели рождаемости в Украине падают еще с 2013 года примерно на 7% в год. А большая война привела к наибольшему кризису рождаемости. В 2023 году ежемесячно в среднем рождалось около 16 100 детей. Для сравнения в предыдущие годы, до полномасштабного вторжения, количество младенцев колебалась в пределах 21 000 - 23 000 в месяц", - сообщили в Минздраве.

В Национальной службе здоровья сообщили, что в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) в 2023 году зафиксировано 176 981 роды, в ЕСОЗ внесены данные о 178 128 детях.

Соответственно, за 2021 год в Украине зафиксировали 256 814 родов, количество рожденных детей, о которых внесены данные в ЕСОЗ, составило 259 895. В 2022 году родов в Украине было 190 393, количество рожденных детей, данные о которых внесены в ЕСОЗ, – 192 691.

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В то же время, как добавили в НСЗУ, данных о том, сколько украинок родили за границей после 24.02.2022, нет.

"Такая фиксация невозможна, поскольку электронная система здравоохранения действует только на территории Украины и с ней работают только украинские врачи", - отметили в НСЗУ.