Рождаемость в Украине падает на 7% в год с 2013 года, - Минздрав
Согласно данным Министерства здравоохранения, показатели рождаемости в Украине падают примерно на 7% в год с 2013 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Показатели рождаемости в Украине падают еще с 2013 года примерно на 7% в год. А большая война привела к наибольшему кризису рождаемости. В 2023 году ежемесячно в среднем рождалось около 16 100 детей. Для сравнения в предыдущие годы, до полномасштабного вторжения, количество младенцев колебалась в пределах 21 000 - 23 000 в месяц", - сообщили в Минздраве.
В Национальной службе здоровья сообщили, что в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) в 2023 году зафиксировано 176 981 роды, в ЕСОЗ внесены данные о 178 128 детях.
Соответственно, за 2021 год в Украине зафиксировали 256 814 родов, количество рожденных детей, о которых внесены данные в ЕСОЗ, составило 259 895. В 2022 году родов в Украине было 190 393, количество рожденных детей, данные о которых внесены в ЕСОЗ, – 192 691.
В то же время, как добавили в НСЗУ, данных о том, сколько украинок родили за границей после 24.02.2022, нет.
"Такая фиксация невозможна, поскольку электронная система здравоохранения действует только на территории Украины и с ней работают только украинские врачи", - отметили в НСЗУ.
Пожалуйста, подождите...
Чого б це, га?
а так путя нє віноват - українці справаціровалі
Це wishful thinking. Більш того, навіть ці 50 тисяч повинні між собою домовитися і мати конкретні умови (що робить їх ближче до політичної партії з усіма передумовами і витікаючими наслідками), а не абстрактне "побори корупцію, прєзік". І коли після виконання цих умов (наприклад, коли Татарова замінять на умовного Іванова в ОП) корупція не знизиться - зібратися вам на наступний раз буде складніше. Більш того, Шкіряк в свій час навіть передбачив весь процес: "немного покричат, повоняют, однако далее успокоятся", а це стосувалося конкретної умови звільнити Авакова.
Не кажу, що не треба нічого робити, однак після двох Майданів можна було б бути вже менш наївним на рахунок масових зборів і їх ролі в боротьбі з корупцією
В Украине это отягощено коррупцией, когда все бюджеты вместо того чтобы хоть как-то облегчать жизнь населения уходят кучке воров, чтобы они купили очередную яхту и сняли очередную модель на пару месяцев.
1) обеспечить законность и нормализовать состояние страны -> придется самому жить скромнее и быть умнее.
2) продолжать обворовывать страну как ни в чем не бывало, а последствия пусть разруливают "наступники".
Понятно же, что выбрали наши элиты, состоящие из нео-номенклатуры, криминала и прочих кабанчиков с улицы.
А ілити не в людей вкладували, а в утробу свою.
Просто до сліз...
P.S. Коли вже ця зелена пліснява здохне, щоб можна було нарешті війну закінчити та жінкам із чоловіками почати козаків та козачок пускати у цей світ?...
А взагалі нас чекає демографічна катастрофа, коли після відкриття кордонів тут залишаться одні пенсіонери та дерслужбовці.
Рівень життя не спонукає до збільшення нації.
Але не журіться - індусів, китайців, іранців на всі країни вистачить.
Однак є дуже хороша новина - після будь-якої війни іде бейбі бум.
Якщо держава буде давати вам по 5 тис грн щомісяця (еквівалент по нинішнім цінам) на кожну дитину до 18 річчя кожної з них. Плюс дасть в безкоштовну оренду 3к квартиру у будь-якому місті/селі країни окрім Києва, Львова. Плюс гарантує безкоштовну професійну чи вищу освіту кожній дитині. Чи заведете ви троє чи більше дітей?
А ви ще бiльше пропагандуйте "европейськi цiнноcтi" (вiд яких навiть Польщу блювати тягне) - гомосятина возведена в ранг доблестi, жiноча карьера у фертильному вiцi, роздовбаний iнститут сiм'i + економiчнi показники.
Додайте сюди вади органiзму живучому в 21 ст (постiйнi стреси, харчування, середовище), коли завагiтнiти не можуть навiть тi що хочуть i можуть + вiдсутнiсть державноi медичноi програми ЕКВ.
Ось i результат.
З оглядкою на результати ковiду, на цю штучну полiтику, на вiйни - вже не виглядае фантастикою таемна змова по скороченню населення планети за теорiею Мальтуса.
Про що взагалі балакать?