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дети (6331) Минздрав (4883) рождаемость (94)

Рождаемость в Украине падает на 7% в год с 2013 года, - Минздрав

пологовий,немовля

Согласно данным Министерства здравоохранения, показатели рождаемости в Украине падают примерно на 7% в год с 2013 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Показатели рождаемости в Украине падают еще с 2013 года примерно на 7% в год. А большая война привела к наибольшему кризису рождаемости. В 2023 году ежемесячно в среднем рождалось около 16 100 детей. Для сравнения в предыдущие годы, до полномасштабного вторжения, количество младенцев колебалась в пределах 21 000 - 23 000 в месяц", - сообщили в Минздраве.

В Национальной службе здоровья сообщили, что в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) в 2023 году зафиксировано 176 981 роды, в ЕСОЗ внесены данные о 178 128 детях.

Соответственно, за 2021 год в Украине зафиксировали 256 814 родов, количество рожденных детей, о которых внесены данные в ЕСОЗ, составило 259 895. В 2022 году родов в Украине было 190 393, количество рожденных детей, данные о которых внесены в ЕСОЗ, – 192 691.

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В то же время, как добавили в НСЗУ, данных о том, сколько украинок родили за границей после 24.02.2022, нет.

"Такая фиксация невозможна, поскольку электронная система здравоохранения действует только на территории Украины и с ней работают только украинские врачи", - отметили в НСЗУ.
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Топ комментарии
+16
Да, дорогие нам вышли майские шашлыки. Дорогие во всех возможных смыслах. И это еще только вершина айсберга.
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22.02.2024 21:32
+14
Дивно...
Чого б це, га?
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22.02.2024 21:29
+12
Ну вот ты целевая группа этого сообщения. Сбросить вину с текущей власти за все. Только зачем тебе власть, которая ни за что не отвечает мне не понять.
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22.02.2024 21:49
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Правила форума Совет форумчан
Дивно...
Чого б це, га?
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22.02.2024 21:29 Ответить
Дурні баби, не дають
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22.02.2024 21:37 Ответить
А, ну якщо бабів шукати, то вони на рабсєї вагони зі щебенем розвантажують та шпали кладуть.
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22.02.2024 21:54 Ответить
бо з 2012 року путя вирішив рвати Україну як тузік грелку
а так путя нє віноват - українці справаціровалі
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22.02.2024 21:37 Ответить
Да, дорогие нам вышли майские шашлыки. Дорогие во всех возможных смыслах. И это еще только вершина айсберга.
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22.02.2024 21:32 Ответить
Діти-діти, куди вас подіти?....
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22.02.2024 21:37 Ответить
При Пєтє ракети *уйла по всій Україні не літали! Може забув?
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22.02.2024 21:48 Ответить
Сообщение МОЗ дано чтобы сманипулировать резкое падение рождаемости за прошлые два года. Типа, это не мы начали. Факт, что с рождаемостью плохо было и раньше, но это никак не оправдывает то что произошло в последние года.
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22.02.2024 21:51 Ответить
Конечно не летали. Петя договорился сдать Украину без единого выстрела. При Пете по всей Украине летали Медведчуки, Лукашенки и Зубковы.
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22.02.2024 22:21 Ответить
А захват 20 процентов за 3 дня это сколько выстрелов считается?
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22.02.2024 22:23 Ответить
Люди уже про ту самую Мрию забыли вообще. Что она делала в Украине.
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22.02.2024 22:24 Ответить
Ну да. При новом "защитнике" по Украине могилы растут как грибы после дождя. А можно, кстати, поподробнее узнать в какой тюрьме сейчас гниет Медведчук?

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23.02.2024 01:12 Ответить
ой як в макітрі насрано...
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23.02.2024 02:27 Ответить
Ну вот ты целевая группа этого сообщения. Сбросить вину с текущей власти за все. Только зачем тебе власть, которая ни за что не отвечает мне не понять.
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22.02.2024 21:49 Ответить
Шо там казати -- коли я вчився в 8-му класі нас було 100 учнів -- зараз 13
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22.02.2024 21:42 Ответить
Народжуваність зараз найнижча в світі.Виїхали мільйони і більшість не повернеться.
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22.02.2024 21:43 Ответить
це називається "геноцид"
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22.02.2024 21:43 Ответить
Челы любят прикрываться что вот не мы виноваты. Все плохие попередныки. Теперь МОЗ подключили.
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22.02.2024 21:47 Ответить
Якось пофіг, треба про себе думати, а не про народжуваність.
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22.02.2024 21:54 Ответить
30 років корупціонери у владі думали тільки про своїх власних дітей, не маючи ніякого стратегічного бачення країни. Тому і маємо те, що маємо.
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22.02.2024 21:56 Ответить
Трі толстяка - єрмак, паровознюк, умєров
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22.02.2024 22:44 Ответить
Ну так а чому нарід не думав про своїх дітей 30 років, а обирав корупціонерів? Звісно легше спихнути відповідальність в країні на когось, однак вина наріду тут 100%.
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22.02.2024 22:55 Ответить
Ви телепат? Як ви узнаєте, що обираєте корупціонера? Ви голосуєте за програму і обіцянки кандидата. А після обрання у народа немає ніяких повноважешь, щоб когось затримати і посадити. Як ви могли помітити, у нас вибудована хитра система, коли так звані "політики" приходять до корита на 5 років, а потім стають невиборними. "Наша Україна", риги, БПП, Народний фронт - всі канули в Лету або зробили ребрендинг. І нікого за корупцію "наступники" так і не покарали. А у народа-то які є повноваження когось карати? На наступних виборах знову будемо вибирати якісь зовсім нові партії.
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22.02.2024 23:18 Ответить
Дурня. Прийшов кожен сотий киянин на Банкову і це майже 50 тисяч громадян. Любий презік на сраку сяде. А якщо не зрозумів, то на наступний день кожен десятий і це вже майже півмільйона. Не потрібно нічого робити - тільки прийти на пів години і всі презики і депутати будуть робити те що потрібно. Але кому я кажу? Тим довбням які раз на пʼять років дійдуть до виборчий дільниці і все. Це все на що вони здатні. Переставайте буде населенням, а починайте бути громадянами. Як тільки це усвідомити, то все у Вас почне налагоджуватись на диво швидко. А
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23.02.2024 02:23 Ответить
100% один політик колись так і казав: "влада робить рівно те, що від неї вимагає нарід".
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23.02.2024 06:57 Ответить
Так, коли в країні проживає народ а не просто населення.
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23.02.2024 09:42 Ответить
>Прийшов кожен сотий киянин на Банкову і це майже 50 тисяч громадян. Любий презік на сраку сяде.

Це wishful thinking. Більш того, навіть ці 50 тисяч повинні між собою домовитися і мати конкретні умови (що робить їх ближче до політичної партії з усіма передумовами і витікаючими наслідками), а не абстрактне "побори корупцію, прєзік". І коли після виконання цих умов (наприклад, коли Татарова замінять на умовного Іванова в ОП) корупція не знизиться - зібратися вам на наступний раз буде складніше. Більш того, Шкіряк в свій час навіть передбачив весь процес: "немного покричат, повоняют, однако далее успокоятся", а це стосувалося конкретної умови звільнити Авакова.
Не кажу, що не треба нічого робити, однак після двох Майданів можна було б бути вже менш наївним на рахунок масових зборів і їх ролі в боротьбі з корупцією
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23.02.2024 10:38 Ответить
Вообще я не хочу поднимать эту тему, но с рождаемостью плохо во всех развитых странах. Причина как бы очень простая. На простых людей наложено очень много ограничений, которых нет в странах развивающихся. Их жизнь просто дороже обходится чем в бедных странах. А именно бедные всегда основа демографии. Оттого все развитые страны сейчас сокращаются в населении. До тех пор пока с бедных не снимут это ярмо - население будет сокращаться.

В Украине это отягощено коррупцией, когда все бюджеты вместо того чтобы хоть как-то облегчать жизнь населения уходят кучке воров, чтобы они купили очередную яхту и сняли очередную модель на пару месяцев.
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22.02.2024 21:58 Ответить
Тут проблема не в том, куда все бюджеты уходят, тут проблема в том, что нет законности. Нет законности -> нет экономики и инвестиций -> нет уровня жизни и доходов населения -> население не может себе позволить заводить детей. То есть, у элит был выбор:
1) обеспечить законность и нормализовать состояние страны -> придется самому жить скромнее и быть умнее.
2) продолжать обворовывать страну как ни в чем не бывало, а последствия пусть разруливают "наступники".

Понятно же, что выбрали наши элиты, состоящие из нео-номенклатуры, криминала и прочих кабанчиков с улицы.
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22.02.2024 22:35 Ответить
им пофиг. они в Украине не живут. Это для них офис.
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23.02.2024 00:20 Ответить
В західних країнах з високим рівнем життя взагалі повна жопа з народжуваністю серед корінного населення, лишень за рахунок емігрантів і їх дітей.
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22.02.2024 21:59 Ответить
Нет, у них лучше нашего. У нас катастрофа была до войны, там же просто нет возобновляемости населения. Хуже всего дела обстоят в Южной Кореи, которая вообще не Европа и не имеет мигрантов.
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22.02.2024 22:01 Ответить
Переважно з арабських і африканських країн
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22.02.2024 22:01 Ответить
Арабы и негры также отказываются размножаться в Европе. Это известный факт. Мало того, даже у индусов, кроме пары штатов траблы с населением. Так что это проблема всех развитых стран. Что-то в консерватории не то.
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22.02.2024 22:03 Ответить
Ну не знаю, у них тут по 3-5 дітей,якщо це не хочу...
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22.02.2024 22:50 Ответить
Ну не знаю, у відносно маленькій Німеччині начелення 83 мільйони. Куди вже туди більше пхати? Ви дивіться по густоті населення, Европа - один із найбільш густонаселений регіонів світу.
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22.02.2024 22:26 Ответить
Достатньо дітей народжується тільки у власних будинках з авто, у достатку.

А ілити не в людей вкладували, а в утробу свою.
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22.02.2024 22:02 Ответить
Не знаю про який край в Україні ти розказуєш, однак у Києві серед сотні моїх знайомих які не бідують, у тому числі дуже заможних, в більшості по 1 дитині.
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22.02.2024 22:51 Ответить
Дуже радий, що не маю дітей (і не планую) - за тридцять років тут були злиденні дев'яності, кілька економічних криз, дві революції, гібридна війна, епідемія, повномасштабна війна і кінця та краю цьому пеклу не передбачається. Не життя, а виживання.
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22.02.2024 22:03 Ответить
Колись, на початку повномасштабного вторгнення цих істот у неньку, прочитав як жінки казали: "Хлопці, бережіть пісюни, нам ще козаків робити після війни..."
Просто до сліз...

P.S. Коли вже ця зелена пліснява здохне, щоб можна було нарешті війну закінчити та жінкам із чоловіками почати козаків та козачок пускати у цей світ?...
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22.02.2024 22:09 Ответить
Чекаємо від ВРУ та МОЗ створення слідчої комісії для з'ясування причин!! У аброхамії з цим, усьо в порядку,,, Тому буде головувати із свічкою…
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22.02.2024 22:19 Ответить
зате збільшилась народжуваність поляків чехів німців і тд тп. Хоча є унікуми які їдуть сюди народжувати щоб отримати від держави гроші на дитину.
А взагалі нас чекає демографічна катастрофа, коли після відкриття кордонів тут залишаться одні пенсіонери та дерслужбовці.
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22.02.2024 22:36 Ответить
За минулий рік у польщі мінус 160 тисяч чол. То де там зростання народжуваності?
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22.02.2024 22:48 Ответить
Не всі тварини в зоопарку можуть жити.
Рівень життя не спонукає до збільшення нації.
Але не журіться - індусів, китайців, іранців на всі країни вистачить.
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22.02.2024 22:38 Ответить
Про рівень життя і народжуваність ти не вгадав. У західній Європі якраз демографія катастрофічно падає. Італія яскравий приклад. Про неї кажуть як країна пенсіонерів. А у країнах де все нормально з демографією, типу Швеції, зростання іде за рахунок мусульман і нєгрів.
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22.02.2024 22:47 Ответить
У Норвегії територія у два рази менша за Україну, однак там проживає тільки 5 млн осіб. Канада і Австралія у рази більші за Україну при цьому мають стільки населення як і зараз Україна. Так що нам ще є куди падати.
Однак є дуже хороша новина - після будь-якої війни іде бейбі бум.
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22.02.2024 22:43 Ответить
Демоцид.
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22.02.2024 22:52 Ответить
Та ще й до всього того баби стали такі, що не можуть собі ціну скласки. Якщо немає машини і квартири то *** дають.
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22.02.2024 23:14 Ответить
Провожу опитування. Поставте лайк, якщо згодні.

Якщо держава буде давати вам по 5 тис грн щомісяця (еквівалент по нинішнім цінам) на кожну дитину до 18 річчя кожної з них. Плюс дасть в безкоштовну оренду 3к квартиру у будь-якому місті/селі країни окрім Києва, Львова. Плюс гарантує безкоштовну професійну чи вищу освіту кожній дитині. Чи заведете ви троє чи більше дітей?
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22.02.2024 23:22 Ответить
ні. більше одного лише за умови по 200 євро на дитину
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23.02.2024 00:25 Ответить
Ой та невже.

А ви ще бiльше пропагандуйте "европейськi цiнноcтi" (вiд яких навiть Польщу блювати тягне) - гомосятина возведена в ранг доблестi, жiноча карьера у фертильному вiцi, роздовбаний iнститут сiм'i + економiчнi показники.

Додайте сюди вади органiзму живучому в 21 ст (постiйнi стреси, харчування, середовище), коли завагiтнiти не можуть навiть тi що хочуть i можуть + вiдсутнiсть державноi медичноi програми ЕКВ.

Ось i результат.

З оглядкою на результати ковiду, на цю штучну полiтику, на вiйни - вже не виглядае фантастикою таемна змова по скороченню населення планети за теорiею Мальтуса.
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22.02.2024 23:46 Ответить
так, все почалось після того, як ЗЕК став президентом..... і все пішло на спад!
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23.02.2024 00:34 Ответить
Все почалось у 91 році, якщо ви не в курсі
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23.02.2024 07:10 Ответить
Дарвин называл это естественный отбор.
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23.02.2024 02:41 Ответить
Ну звичайно у антіукраінськой влади народжуваність падає тіки з 2013року,а до цього вона росла як в індіі.Вони вже не відрізняються брехнею від російських пропагандистів.
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23.02.2024 03:22 Ответить
это Зе с 2013 года мешает всем размножаться. Да. 100%.
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23.02.2024 04:14 Ответить
Від того, що такі як ти не будуть розмножуватися світ тільки виграє.
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23.02.2024 06:55 Ответить
хорошо ты само себе о себе написало "Від того, що такі як ти не будуть розмножуватися світ тільки виграє."
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24.02.2024 07:17 Ответить
У нас відсутнє Обовязкове державне медичне страхування, проти запровадження якого категорично виступає Медична Мафія.
Про що взагалі балакать?
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23.02.2024 08:17 Ответить
 
 