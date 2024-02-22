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граница (5141) Польша (8138) фермер (185) Дуда (717) блокирование (459)

Фермеры, протестующие на границе, правы, - Дуда прокомментировал заявление Зеленского о встрече на границе

дуда

Анджей Дуда считает, что фермеры, блокирующие границу с Украиной, имеют на это право.

Передает слова президента Польши Анджея Дуды Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Мы разговаривали с премьер-министром. Премьер-министр (Дональд Туск. – Ред.) проанализировал со мной заявление Владимира Зеленского. Это, конечно, решение премьер-министра, но мне интересно, не европейское ли это решение", - рассказал Дуда.

Он считает, что с фермерами, которые блокируют границу, не о чем договариваться, поскольку те правы относительно своего протеста.

Президент добавил, что просил Туска убедить чиновников Евросоюза, что проблема границы не только польская, но и европейская.

Кроме того, они обсуждали вопросы закрытия границы с полным пропуском гуманитарной и военной помощи.
По словам Дуды, "этим поставкам ничего не угрожает".

"Это в нас попадают российские ракеты, как побочный эффект, потому что мы являемся пограничной страной. Но это мы также везем помощь Украине. Военную, транспортную... Мы в авангарде", - отметил он.

Читайте также: Кулеба встретился с представителями польских властей: "Оба правительства настроены на решение проблемных вопросов"

В ответ на вопросы журналиста, "не являются ли украинцы неблагодарными", Анджей Дуда ответил: "Нельзя так о них говорить. Они находятся в отчаянной ситуации. Владимир Зеленский может потребовать все, но мы не можем все дать. Я могу простить эти слова, потому что эти люди находятся под огромным давлением".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительства Украины и Польши встретятся для решения вопроса о блокаде границы польскими протестующими 28 февраля в Варшаве. После этого он сообщил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в список объектов критической инфраструктуры. По его словам, это решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать украинской стороне без каких-либо задержек".

Читайте также: Польское правительство проведет официальные переговоры с фермерами в понедельник, 26 февраля, - заместитель министра сельского хозяйства Колодзейчак
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Топ комментарии
+31
Без сумніву - це дуже гарний театр від Дуди
кацапська школа - самому організувати кризу, назвати її Українською і героїчно боротися сам з собою 👍
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22.02.2024 21:44
+30
коли поляків прийняли в ЕС, я щось не пам'ятаю щоб агрорії франції, британії чи німетчини блокували кордони. взагалі то те що роблять пшеки це свинство.
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22.02.2024 21:42
+28
А що з виборами?
Якщо у поляків популярні виродки які з совєцькими прапорами ждуть путіна, то хєрово вони закінчать...
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22.02.2024 21:42
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Страница 4 из 4
польских товарів повно в супермаркетах. Від сирів до пива. Раніше міг купити, але тепер - ніколи.
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23.02.2024 12:58 Ответить
ви, *********, не в авангарді, а за спинами наших воїнів, яким ви перекрили навіть куцу допомогу від факінґ партньорів
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23.02.2024 09:01 Ответить
москалякам ці факінґ-партньори лярдами зелень відвалюють за нафту, газ, зерно та добрива, і ніхто не блокує нічого з вищевказаного, сссцикуни та підлота..
чомусь голодна північна корея може подарувати своїм таваріщам лярди снарядів миттєво, а іран купу шахедів та всі разом балістичні ракети, а нам наші факінґ-партньори та мімарандумні поци не здатні і сотню снарядів продати, бо у них, бачте, у самих немає, злидні
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23.02.2024 09:09 Ответить
"..він вважає, що з фермерами, які блокують немає про що домовлятись, оскільки ті мають рацію щодо свого протесту.."

то та рація у них перманентна та нескінченна???? як це так "нема про що"??? це значить лише одне - у них НЕМАЄ ВИМОГ, а є лише ЦІЛЬ - блокувати кордон. Тобто поляцькі рольнікі відкрили другий гібридний фронт проти України. А уряд поляцький підтримує цю агресію
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23.02.2024 09:16 Ответить
поляцькі очільники ще вчора казали за військові вантажі та гуманітарку шо за три години все порішають. Вже пройшло двайцять три години, а вантажі заблоковані
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23.02.2024 09:19 Ответить
Сваритись з поляками останнє діло! Де ті гроші від продажу зерна по демпінговим цінам? В офшорах!А ще ндс з бюджету агробаригам в кішеню!
Вони прихистили мільони наших громадян.Це треба враховувати.
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23.02.2024 09:22 Ответить
Вивчай матчастину - ми вже давно полякам зерно не продаєм, бо вони нам заборонили. Все йде сугубо транзитом.
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23.02.2024 13:02 Ответить
І ті мільйони громадян вже підняли польську економіку відкритими фопами на 2%ввп. + за прийом біженців - дотації з Европи. Ніхто з ними не свариться, просто те що вони запаз роблять, по факту відкриваючи другий фронт проти України блокуючи кордон на руку тільки пуйлу.
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23.02.2024 13:06 Ответить
Не, не мають вони рацію. І ніколи не мали. І ця блокада взагалі не про зерно.
Поляки, як таких дурнів далі обиратимуть, скінчать, як ми - з кацапським дрючком у гузні. "Дeбiли, @лядь"...
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23.02.2024 09:22 Ответить
https://biz.censor.net/resonance/3474765/*****************************************************************************
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23.02.2024 09:27 Ответить
а шо в них виросте в цьому році, якшо воно шпацірує з ганчірками савєцького саюза? і хто корів доє, свинарники чисте??? ніякі це не рольнікі, а якісь волоцюги та тітушки
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23.02.2024 09:57 Ответить
Сотня зерно.трейдерів з українськими паспортами ( перекупники і бариги) ВЛІЗЛИ чоботами НА ЧУЖИЙ РИНОК. З дешевими цінами. Те, що твориться - європейський Майдан аграріїв.
Говорити про любов поляків до нас - смішно. Ми сусіди і воювали сотні років. Але перед загрозою Москви ми МУСИМО домовитись!
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23.02.2024 10:03 Ответить
Україна не продає зерно в польщі - все йде транзитом.
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23.02.2024 13:08 Ответить
Щоб українці мали рацію, то їм варто заблокувати весь польський експорт до України
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23.02.2024 10:22 Ответить
У будь-якому разі ці вантажі потрапили на територію Польщі легально і перебувають під захистом закону Польщі. Якщо польська влада самоусунулася, а певні особи знищили вантаж, або перешкоджають його переміщенню, то будь який міжнародний арбітраж прийме рішення на користь власника вантажу, й відшкодовувати збитки доведеться урядові Польщі.
З іншого боку, якщо ввезення українського збіжжя викликає таку реакцію у польських фермерів, то не варто намагатися впихнути невпихуєме, ставлячі під загрозу стосунки з нашим стратегічним партнером. Зараз чорноморський зерновий коридор працює з тією ж потужністю, як і до 24.02.2022. https://lb.ua/society/2024/01/11/593193_ukrainskiy_zernoviy_koridor.html Продавате це зерно в Африку, на Ближній Схід, Китай і будь-куди й не дражніть гусей. А то довели ситуацію, практично, до антипольської істерії та торгівельної війни.
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23.02.2024 10:48 Ответить
А навіщо Вєревському везти зерно в Африку, коли під боком існують преміальні ринки Євррпи і транспортні витрати втричі нижчі. І добре, якби Україні щось від того потоку доставалося. А так- мінімум 8 ярдів доларів виручки вже ніколи не повернеттся, розсували Вєрєвскі по карманам.
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23.02.2024 11:45 Ответить
А хіба "Вєрєвський" задарма це зерно отримав?
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23.02.2024 13:06 Ответить
До чого тут "задарма", чи не "задарма"? Заплатив копійки українським фермерам- трудягам готівковою гривнею, оформив на помийні фірми- вивіз закордон, отримав із бюджету відшкодкодування ПДВ, продав у 5 разів дорожче за валюту- і цю валюту в Україну залишив на офшорах. В Український бюджет- ні коп-я, навпаки, ще ПДВ у Гетьманцева за відкат отримав.
Хароший бізнес, за рахунок Укгаїнського бюджету і розвалу ринку зерна у прикордонних країнах.
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23.02.2024 22:13 Ответить
"Компания активно инвестирует в развитие малого и среднего https://en.wikipedia.org/wiki/Agribusiness агробизнеса в Украине. С 2019 года действует партнерская программа «Открытый Агробизнес». Kernel предоставляет малым и средним партнерам технологическую и агрономическую поддержку, доступ к кредитам, валюте и форвардным программам. Компания также помогает партнерам защитить имущество от рейдеров, обеспечивает финансирование строительства элеваторов, зернохранилищ, покупки земли. Проект позволяет фермерам повысить продуктивность земель, увеличить урожайность и прибыль." https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_Holding
А ти що робиш? Заздриш?
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23.02.2024 22:36 Ответить
Бла, бла, бла, бла, компанія "расшіряєт", "увєлічіваєт", " углубляєт" і ""помагаєть".
А по суті- Каргілоподібні латифундисти, за хабарі державним посадовцям створили в Україні офшорний бізнес- майже не платячи ніяких податків, у тому числі і на землю, яку за безцінь орендують як паї у колоспників.
Ти, посіпака Вєрєвського, прекрасно знаєш, що ці "допомогачі" навіть на постійну роботу людей не приймають. Сезон відпрацювали- всі на біржу праці, на шию України.
За великим рахунком- Україні від діяльності цих кгмпаній- тільки збіднена земля. І все.
А ще тебе, пропагандитста на зарплаті тримають
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23.02.2024 22:48 Ответить
Який "офшорний бізнес", дурнику - "Kernel провела https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_public_offering первичное публичное размещение акций на https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Stock_Exchange Варшавской фондовой бирже в 2007 году https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_Holding#cite_note-:0-2 [2] , став второй украинской компанией, проведшей IPO в Варшаве. https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_Holding#cite_note-6 [6] В 2020 году https://en.wikipedia.org/wiki/Forbes Forbes Ukraine поставил Кернел на третье место в рейтинге частных компаний Украины по объему выручки. https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_Holding#cite_note-7 [7] Forbes Ukraine поставил Кернел на четвертое место в списке пятидесяти лучших работодателей страны за 2021 год. https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_Holding#cite_note-8 [8] " https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_Holding 5% акцій компанії належать Біллу Гейтсу. Знаєш - хто це такий? https://mezha.net/ua/bukvy/10892-bill-gejts-kupil-5-ukrainskogo-agrokholdinga-kernel/
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23.02.2024 22:58 Ответить
Мальчік, єто фуфло- втирай журналіздам, ти краще скажи скількі податків на землю у 2023 році сплатила твоя Зупппер- пуппер Каргіл із Білом, чи без Біла ?
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23.02.2024 23:06 Ответить
Дєвочка! Ти далеко підеш. І я, навіть, знаю - куди. Спочатку навчися відрізняти Кернел від Каргілу. До речі, Каргіл земельного податку, певно, платить не дуже багато, бо займається не вирощуванням, а переробкою і трейдінгом. https://latifundist.com/kompanii/424-kargill
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24.02.2024 11:13 Ответить
Тоб то НІЯКИХ ПОДАТКІВ твій Каргіл( що відрізняється назвою від Кєрнела) в Україні не платить.. А займається тим, що я вже було написано.
Заплатив копійки українським фермерам- трудягам готівковою гривнею, оформив на помийні фірми- вивіз закордон, отримав із бюджету відшкодкодування ПДВ, продав у 5 разів дорожче за валюту- і цю валюту в Україну залишив на офшорах. В Український бюджет- ні коп-я, навпаки, ще ПДВ у Гетьманцева за відкат отримав.
Хароший бізнес, за рахунок Українського бюджету і розвалу ринку зерна у прикордонних країнах.
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24.02.2024 12:04 Ответить
Дєвочка-воттакаящєлочка, ти сама себе ще не засексала? Каргілл - це американський бізнес, а у Штатах діє закон, згідно якому, ти нестимеш кримінальну відповідальність за корупційні дії не лише в США, але й інших країнах. Тому своїй нетверезій мамці розказуй свою маячню.
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24.02.2024 13:46 Ответить
Троль, Вєровського- не платити податки у чужій країні- це не "корупційні дії", і някий закон США, не пепеслідує амениканські компанії за несплату податків у третіх країнах, не бреши, брехло
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24.02.2024 16:49 Ответить
Дєвочка, у тебе щось зарано маразм почався. Веревський ніякого стосунку до "Каргіллу" не має. Хіба що, як конкурент. Як ти уявляєш несплату податків без корупційних дій? Хоча, в кого я про це питаю? Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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25.02.2024 09:55 Ответить
Троллефєрма, ти бажаєш, що би я тебе, тролля повчив чк це робиця без будь-яких "корупційних дій"?
За гороші. Година освіти- 350 EUR.
Номер картки давати ?
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25.02.2024 13:49 Ответить
Давай!
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26.02.2024 09:56 Ответить
5168 7451 1010 5332.
І вишлеш фото переводу по курсу, у відповіді. Зрозумів?
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26.02.2024 16:05 Ответить
ТАК ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПОЧЕМУ ОНИ БЛОКИРУЮТ !!!??? А ОН НЕ СКАЗАЛ !!!
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23.02.2024 10:59 Ответить
ПРОСТО ЕСЛИ УКРАИНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТЧАЕТСЯ И ПРИМЕНИТ ВСЁ СВОЕ ВООРУЖЕНИЕ, ТО ПРИЛЁТ РАКЕТ ДАЖЕ ЯДЕРНЫХ ЭТО БУДЕТ ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ !!! ТАК КАК ЭТО УЖЕ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ОСТАНОВИТЬ !!!
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23.02.2024 11:04 Ответить
Неприємні, але виважені слова.
Чому фермери у прикордонних країнах повинні страждати від того, що Каргілл і Вєрєвський закидують їх ринки зерном, за яке в Україні навіть не сплачено податків. А ми тут чубимося із поляками, поки Влада, Вєрєвськи, Каргіли, вже схвіали виручки на 8 мільярдів доларів.
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23.02.2024 11:42 Ответить
Пане Дуда, а чого польські фермери не пускають українську продукцію, а білоруську і московитську пускають, за кого ці фермери за кацапів
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23.02.2024 11:54 Ответить
Не пропускати російських і білоруських товарів , поляки бздять ( вибачте
на слові.) 🙁
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23.02.2024 12:01 Ответить
Я найліпший друг поляків ,
але польські товари ,що продаються в Україні ідуть на ......уй😡
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23.02.2024 11:59 Ответить

Вже забули, як поляк тягли продукти і підгузники з України?
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23.02.2024 12:05 Ответить
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23.02.2024 12:09 Ответить


А це м"ясний магазин зсередини
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23.02.2024 12:10 Ответить
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23.02.2024 12:12 Ответить
Польща отримала від ЄС за 14 років членства 147,6 млрд євро,

водночас Варшава сплатила до спільного європейського бюджету 48,4 млрд євро.

Про це пише польське видання https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/finansowy-bilans-czlonkostwa-polski-w-ue/41tx0tb Business Insider підсумовуючи 14 років членства Польщі в ЄС.
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23.02.2024 12:17 Ответить
І це при тому, що Польща не воювала! В неї не було зруйнованих міст і зруйнованої бомбардуваннями інфраструктури!

А тепер вони у нас так єхидно питають - чогож ми змогли , а ви ні?!
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23.02.2024 12:21 Ответить
Польша заявила о разблокировании первых 5 млрд евро из фондов ЕС

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ 2023

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/11/21/7174024/
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23.02.2024 12:24 Ответить
Прошла любовь, а ещё недавно как обнимались и целовались, да и на цензоре был восторг.
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23.02.2024 12:24 Ответить
Причем тут любовь? Это єкономические проблеммы
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23.02.2024 12:39 Ответить
Из всех стран Восточной Европы поляки выторговали для себя наилучшие условия для вступления в ЕС, - считает кандидат экономических наук, доцент Валентин Гноевой. -

Они выбили огромные субсидии на сельское хозяйство, развитие инфраструктуры.

За 7 лет Польша получила от ЕС 85 млрд евро, а перечислила (каждая страна ЕС отдает 1% своего ВВП в бюджет ЕС) 20 млрд евро. В следующем бюджете ЕС на 2014-2020 гг. для Польши предназначены 105,8 млрд евро.
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23.02.2024 12:48 Ответить
В Минфине Польши уточнили, что пересмотренный Национальный план восстановления и устойчивости предусматривал


дополнительные кредиты на сумму 23 миллиарда евро и дополнительные 2,76 миллиарда евро субсидий REPowerEU.

5 миллиардов евро - это аванс, а выделение остальных средств будет зависеть от прогресса Польши в выполнении критериев по верховенству права и борьбы с финансовым мошенничеством.

Ранее сообщалось, что Польша https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/11/15/7173605/ может получить доступ к дополнительному финансированию от Европейского Союза до конца года, когда лидер оппозиционной "Гражданской коалиции" Дональд Туск возглавит правительство страны.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/11/21/7174024/
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23.02.2024 12:30 Ответить
Может и нам станет легче, когда Украину возглавят не теперешние зеленые человечки
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23.02.2024 12:41 Ответить
Идущее через Польшу зерно в ней не остается.

Например, то, что оказалось на дороге, предназначалось для стран Балтии
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23.02.2024 12:43 Ответить
Поляки заслужили репутацию довольно жестких переговорщиков. Есть такая фраза:
«ЕС - не благотворительная организация, это бойцовский клуб».



Поляки «дрались» за себя в ЕС, «выгрызали» лучшие условия для Польши.

А ЗЄ как был шоуменом, так им и останется.

Поэтому с ним Украине ничего не светит. Это уже понимают и на Западе

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23.02.2024 12:59 Ответить
Польша использовала все возможности, чтобы иметь от ЕС все лучшие для себя условия. Всю свою дипломатию

А ЗЄ Пороха за пределы Украины не выпускает и депутатов и политиков не из секты Слуг.

Это просто вредительство против Украины, делается ли это умышленно или по дури
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23.02.2024 13:05 Ответить
Фермери, які протестують на кордоні, мають рацію, - Дуда прокоментував заяву Зеленського щодо зустрічі на кордоні Джерело: Блокування економіки з якої платяться податки та і взагалі товарів першої необхідності це неприпустимо тим паче воюючої країни- це зі слів Дуди - мати рацію - це не рація ,а дії направлені на зменьшення обороноздатності і якості життя населення воюючої країни, таким чином , допомогаючи агресору до речі країни , яка їх захищає, так польською зброєю теж, але кров проливають українцімі і за їх свободу. Так є проблеми з ринком зерна, коли Україна почала його експортувати в ЕС до речі законно , але ці проблеми потрібно вирішувати наприклад дати квоту Україні на зерно, на перевезення, та і взагалі прийняти Україну в ЕС заднім числом з моменнянту знищення третього ядерного потенціалу від якого отримали вигоду усі крім українського народу,а не блокувати товари і біженців які до с/х продукції не мають ні якого відношення, чи вони хочуть показати українцям що вони круті господарі в цьому житті, так чому не блокують Авдіївку? ні не хочуть бо їх це наче- б то не стосується , а то що Польща була не раз розділена і окупована агресором це як не рахується? тому без вільної України не буде вільної Польщі , а це буде тоді коли ми будемо разом допомагати один одному, а не докоряти хто кому повинен дякувати і встромляти ніж в спину коли інша сторона обороняється.
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23.02.2024 13:10 Ответить
А ви коли-небудь куштували зелену гречку? Перловка в порівнянні з нею - смакота. А іншої за кордоном немає, зазвичай. Тільки така. Вони навіть не підозрюють, що її треба смажити, тому попитом не користується, бо гидота.
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23.02.2024 17:24 Ответить
Проблема в Зе . Поляки все вірно роблять вони на своїй землі. ЗЕНЕВТІК мае виконать свої обіцянки перед Польщею і все буде добре, а то намахав Поляків а хлопаки за него лоби б'ють
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23.02.2024 17:54 Ответить
Уважно дивимося і НАЙГОЛОВНІШЕ
робимо висновки
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23.02.2024 21:46 Ответить
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