Фермеры, протестующие на границе, правы, - Дуда прокомментировал заявление Зеленского о встрече на границе
Анджей Дуда считает, что фермеры, блокирующие границу с Украиной, имеют на это право.
Передает слова президента Польши Анджея Дуды Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
Мы разговаривали с премьер-министром. Премьер-министр (Дональд Туск. – Ред.) проанализировал со мной заявление Владимира Зеленского. Это, конечно, решение премьер-министра, но мне интересно, не европейское ли это решение", - рассказал Дуда.
Он считает, что с фермерами, которые блокируют границу, не о чем договариваться, поскольку те правы относительно своего протеста.
Президент добавил, что просил Туска убедить чиновников Евросоюза, что проблема границы не только польская, но и европейская.
Кроме того, они обсуждали вопросы закрытия границы с полным пропуском гуманитарной и военной помощи.
По словам Дуды, "этим поставкам ничего не угрожает".
"Это в нас попадают российские ракеты, как побочный эффект, потому что мы являемся пограничной страной. Но это мы также везем помощь Украине. Военную, транспортную... Мы в авангарде", - отметил он.
В ответ на вопросы журналиста, "не являются ли украинцы неблагодарными", Анджей Дуда ответил: "Нельзя так о них говорить. Они находятся в отчаянной ситуации. Владимир Зеленский может потребовать все, но мы не можем все дать. Я могу простить эти слова, потому что эти люди находятся под огромным давлением".
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительства Украины и Польши встретятся для решения вопроса о блокаде границы польскими протестующими 28 февраля в Варшаве. После этого он сообщил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в список объектов критической инфраструктуры. По его словам, это решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать украинской стороне без каких-либо задержек".
Пожалуйста, подождите...
чомусь голодна північна корея може подарувати своїм таваріщам лярди снарядів миттєво, а іран купу шахедів та всі разом балістичні ракети, а нам наші факінґ-партньори та мімарандумні поци не здатні і сотню снарядів продати, бо у них, бачте, у самих немає, злидні
то та рація у них перманентна та нескінченна???? як це так "нема про що"??? це значить лише одне - у них НЕМАЄ ВИМОГ, а є лише ЦІЛЬ - блокувати кордон. Тобто поляцькі рольнікі відкрили другий гібридний фронт проти України. А уряд поляцький підтримує цю агресію
Вони прихистили мільони наших громадян.Це треба враховувати.
Поляки, як таких дурнів далі обиратимуть, скінчать, як ми - з кацапським дрючком у гузні. "Дeбiли, @лядь"...
Говорити про любов поляків до нас - смішно. Ми сусіди і воювали сотні років. Але перед загрозою Москви ми МУСИМО домовитись!
З іншого боку, якщо ввезення українського збіжжя викликає таку реакцію у польських фермерів, то не варто намагатися впихнути невпихуєме, ставлячі під загрозу стосунки з нашим стратегічним партнером. Зараз чорноморський зерновий коридор працює з тією ж потужністю, як і до 24.02.2022. https://lb.ua/society/2024/01/11/593193_ukrainskiy_zernoviy_koridor.html Продавате це зерно в Африку, на Ближній Схід, Китай і будь-куди й не дражніть гусей. А то довели ситуацію, практично, до антипольської істерії та торгівельної війни.
Хароший бізнес, за рахунок Укгаїнського бюджету і розвалу ринку зерна у прикордонних країнах.
А ти що робиш? Заздриш?
А по суті- Каргілоподібні латифундисти, за хабарі державним посадовцям створили в Україні офшорний бізнес- майже не платячи ніяких податків, у тому числі і на землю, яку за безцінь орендують як паї у колоспників.
Ти, посіпака Вєрєвського, прекрасно знаєш, що ці "допомогачі" навіть на постійну роботу людей не приймають. Сезон відпрацювали- всі на біржу праці, на шию України.
За великим рахунком- Україні від діяльності цих кгмпаній- тільки збіднена земля. І все.
А ще тебе, пропагандитста на зарплаті тримають
Заплатив копійки українським фермерам- трудягам готівковою гривнею, оформив на помийні фірми- вивіз закордон, отримав із бюджету відшкодкодування ПДВ, продав у 5 разів дорожче за валюту- і цю валюту в Україну залишив на офшорах. В Український бюджет- ні коп-я, навпаки, ще ПДВ у Гетьманцева за відкат отримав.
Хароший бізнес, за рахунок Українського бюджету і розвалу ринку зерна у прикордонних країнах.
За гороші. Година освіти- 350 EUR.
Номер картки давати ?
І вишлеш фото переводу по курсу, у відповіді. Зрозумів?
Чому фермери у прикордонних країнах повинні страждати від того, що Каргілл і Вєрєвський закидують їх ринки зерном, за яке в Україні навіть не сплачено податків. А ми тут чубимося із поляками, поки Влада, Вєрєвськи, Каргіли, вже схвіали виручки на 8 мільярдів доларів.
на слові.) 🙁
але польські товари ,що продаються в Україні ідуть на ......уй😡
Вже забули, як поляк тягли продукти і підгузники з України?
А це м"ясний магазин зсередини
водночас Варшава сплатила до спільного європейського бюджету 48,4 млрд євро.
Про це пише польське видання https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/finansowy-bilans-czlonkostwa-polski-w-ue/41tx0tb Business Insider підсумовуючи 14 років членства Польщі в ЄС.
А тепер вони у нас так єхидно питають - чогож ми змогли , а ви ні?!
ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ 2023
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/11/21/7174024/
Они выбили огромные субсидии на сельское хозяйство, развитие инфраструктуры.
За 7 лет Польша получила от ЕС 85 млрд евро, а перечислила (каждая страна ЕС отдает 1% своего ВВП в бюджет ЕС) 20 млрд евро. В следующем бюджете ЕС на 2014-2020 гг. для Польши предназначены 105,8 млрд евро.
дополнительные кредиты на сумму 23 миллиарда евро и дополнительные 2,76 миллиарда евро субсидий REPowerEU.
5 миллиардов евро - это аванс, а выделение остальных средств будет зависеть от прогресса Польши в выполнении критериев по верховенству права и борьбы с финансовым мошенничеством.
Ранее сообщалось, что Польша https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/11/15/7173605/ может получить доступ к дополнительному финансированию от Европейского Союза до конца года, когда лидер оппозиционной "Гражданской коалиции" Дональд Туск возглавит правительство страны.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/11/21/7174024/
Например, то, что оказалось на дороге, предназначалось для стран Балтии
«ЕС - не благотворительная организация, это бойцовский клуб».
Поляки «дрались» за себя в ЕС, «выгрызали» лучшие условия для Польши.
А ЗЄ как был шоуменом, так им и останется.
Поэтому с ним Украине ничего не светит. Это уже понимают и на Западе
А ЗЄ Пороха за пределы Украины не выпускает и депутатов и политиков не из секты Слуг.
Это просто вредительство против Украины, делается ли это умышленно или по дури
робимо висновки