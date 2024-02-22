Фермеры, протестующие на границе, правы, - Дуда прокомментировал заявление Зеленского о встрече на границе

Анджей Дуда считает, что фермеры, блокирующие границу с Украиной, имеют на это право.

Передает слова президента Польши Анджея Дуды Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Мы разговаривали с премьер-министром. Премьер-министр (Дональд Туск. – Ред.) проанализировал со мной заявление Владимира Зеленского. Это, конечно, решение премьер-министра, но мне интересно, не европейское ли это решение", - рассказал Дуда.

Он считает, что с фермерами, которые блокируют границу, не о чем договариваться, поскольку те правы относительно своего протеста.

Президент добавил, что просил Туска убедить чиновников Евросоюза, что проблема границы не только польская, но и европейская.

Кроме того, они обсуждали вопросы закрытия границы с полным пропуском гуманитарной и военной помощи.

По словам Дуды, "этим поставкам ничего не угрожает".

"Это в нас попадают российские ракеты, как побочный эффект, потому что мы являемся пограничной страной. Но это мы также везем помощь Украине. Военную, транспортную... Мы в авангарде", - отметил он.

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В ответ на вопросы журналиста, "не являются ли украинцы неблагодарными", Анджей Дуда ответил: "Нельзя так о них говорить. Они находятся в отчаянной ситуации. Владимир Зеленский может потребовать все, но мы не можем все дать. Я могу простить эти слова, потому что эти люди находятся под огромным давлением".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительства Украины и Польши встретятся для решения вопроса о блокаде границы польскими протестующими 28 февраля в Варшаве. После этого он сообщил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в список объектов критической инфраструктуры. По его словам, это решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать украинской стороне без каких-либо задержек".

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