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Новости Война
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беспилотник (3126) Воздушные силы (1990)

Враг запустил по Украине несколько групп "шахедов" с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Враг атакует Украину ударными беспилотниками с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

Харьковская область, движение ударных БПЛА в вашем направлении из Днепропетровщины.

"Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области в северном направлении", - предупредили в ВС.

Читайте также: ПВО уничтожила 8 "шахедов" из 10, - Воздушные силы
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Дай, бог, знищити на 100%.
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22.02.2024 21:56 Ответить
Что то в последнее время по РФ ничего не летит, нефтебазы перестали греть россиян... Сырский опасается что родители пострадают?
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22.02.2024 22:06 Ответить
Перший F-16 вже в Україні?

https://streamable.com/yeu0ri
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22.02.2024 22:07 Ответить
Який це F16?))) Це су27
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22.02.2024 22:17 Ответить
Ніхто нічого не стверджував ))
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22.02.2024 22:18 Ответить
Odin dvigatel u F-16
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22.02.2024 22:22 Ответить
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22.02.2024 22:25 Ответить
 
 