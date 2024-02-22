Враг запустил по Украине несколько групп "шахедов" с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

Враг атакует Украину ударными беспилотниками с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

Харьковская область, движение ударных БПЛА в вашем направлении из Днепропетровщины.

"Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области в северном направлении", - предупредили в ВС.

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