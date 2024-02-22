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Днепропетровщина (3507) прокуратура (4926) подозрение (429) Офис Генпрокурора (2380)

Трое жителей Днепропетровщины оправдывали вооруженную агрессию РФ. Их уведомили о подозрении, - Офис Генпрокурора

прокуратура

Трое граждан в Днепропетровской области отрицали вооруженную агрессию России и глорифицировали оккупантов. Прокуратура уведомила их о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемые, используя собственные страницы в запрещенной соцсети, размещали комментарии под публикациями антиукраинской направленности.

Так один из них, житель города Першотравенск неоднократно отрицал вооруженную агрессию РФ, называя ее "спецоперацией", и желал удачи военным государства-агрессора.

По информации прокуратуры, другой подозреваемый – пророссийски настроенный житель города Павлоград - восхвалял российскую армию и ее командование.

Еще один подозреваемый - житель города Кривой Рог - поддерживал президента России и отрицал временную оккупацию части территории нашего государства, отмечая, что "Крым - это часть России и никогда не будет украинским".

"Во время проведения обысков по местам жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным", - отметили в прокуратуре.

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Топ комментарии
+6
З кривого рогу - це той шо мір побачив в очах х..ла, ухилянт який своїми діями призвів до жертв серед мирного населення?
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22.02.2024 23:01
+6
Сьогодні не стала би смертна кара на заваді,
проти зрадників і колаборантів в нашій країні !!
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22.02.2024 23:06
+6
велике прохання:

не замальовуйте їм їблєти!

*безмежно дякую
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22.02.2024 23:11
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глорифікували окупантів

Гострий приступ плеоназму?
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22.02.2024 22:40 Ответить
З кривого рогу - це той шо мір побачив в очах х..ла, ухилянт який своїми діями призвів до жертв серед мирного населення?
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22.02.2024 23:01 Ответить
В очкі пуйла.
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22.02.2024 23:32 Ответить
Сьогодні не стала би смертна кара на заваді,
проти зрадників і колаборантів в нашій країні !!
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22.02.2024 23:06 Ответить
велике прохання:

не замальовуйте їм їблєти!

*безмежно дякую
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22.02.2024 23:11 Ответить
Пройшло 30 років відновлення Незалежності України, а відставними з часів совдепії так і гадять в Україні!! Ностальгія у них по таборах ГУЛАГУ та сраліну!! У ті часи, вони б уже сиділи в таборі за таку балаканину за фашистів!
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22.02.2024 23:51 Ответить
.Так у м. Павлограді відбулося опитування містян щодо вибору одної із запропонованих назв, серед яких були Матвіївськ, Славгород, Благомир, а також Павлоград, але вже нібито на честь апостола Павла. За результатами опитування, в якому взяли участь близько 10 тис. осіб, 82,9% респондентів висловилися за збереження поточної кацапської назви. І не зовсім проукраїнська міськрада Павлограда зажадала від Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України в неякому разі ухвалювати рішення про перейменовування міста. Тоді також їхніми стопами пішли сепаратисти з депутатів міськради Новомосковська , Синельніково, Першотравенська і інших які категорично зажадали від центральної влади ( яка мовчить) оставити московські та комуняцькі назви цих українських міст..
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23.02.2024 04:13 Ответить

Тут можна тільки додати, що всі ці перелічені міста знаходяться на кордоні з Донецькою областю і до них після Авдіївки наближається фронт. І одразу стає все ясно чому стала така проросійська позиція місцевої не зовсім проукраїнської влади.
Проукраїнська ??? міськрада міста Павлоград. (Обрана 25 жовтня 2020р.)
ОПЗЖ> 38,18% - мандатів: 14.
Слуги народу >22,44% - мандатів: 8.
Європейська солідарність > 8,52% -мандатів: 4.
Блок Вілкула > 7,13% - Мандатів: 3.
Громадська Сила> 7,08% - мандатів: 3.
Пропозиція>6,10% - мандатів: 3.
Батьківщина>5,15%-мандатів: 3.
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23.02.2024 04:16 Ответить
А Синельніково чому комуняцька назва? Старовинна назва. Ще той самий "поручік Ржевський" був Синельніковського полку.
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23.02.2024 10:08 Ответить
такими темпами затримань і коментаторів у бутусова скоро не залишиться...
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23.02.2024 06:12 Ответить
 
 