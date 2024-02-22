Трое жителей Днепропетровщины оправдывали вооруженную агрессию РФ. Их уведомили о подозрении, - Офис Генпрокурора
Трое граждан в Днепропетровской области отрицали вооруженную агрессию России и глорифицировали оккупантов. Прокуратура уведомила их о подозрении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, подозреваемые, используя собственные страницы в запрещенной соцсети, размещали комментарии под публикациями антиукраинской направленности.
Так один из них, житель города Першотравенск неоднократно отрицал вооруженную агрессию РФ, называя ее "спецоперацией", и желал удачи военным государства-агрессора.
По информации прокуратуры, другой подозреваемый – пророссийски настроенный житель города Павлоград - восхвалял российскую армию и ее командование.
Еще один подозреваемый - житель города Кривой Рог - поддерживал президента России и отрицал временную оккупацию части территории нашего государства, отмечая, что "Крым - это часть России и никогда не будет украинским".
"Во время проведения обысков по местам жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным", - отметили в прокуратуре.
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Гострий приступ плеоназму?
проти зрадників і колаборантів в нашій країні !!
не замальовуйте їм їблєти!
*безмежно дякую
Тут можна тільки додати, що всі ці перелічені міста знаходяться на кордоні з Донецькою областю і до них після Авдіївки наближається фронт. І одразу стає все ясно чому стала така проросійська позиція місцевої не зовсім проукраїнської влади.
Проукраїнська ??? міськрада міста Павлоград. (Обрана 25 жовтня 2020р.)
ОПЗЖ> 38,18% - мандатів: 14.
Слуги народу >22,44% - мандатів: 8.
Європейська солідарність > 8,52% -мандатів: 4.
Блок Вілкула > 7,13% - Мандатів: 3.
Громадська Сила> 7,08% - мандатів: 3.
Пропозиція>6,10% - мандатів: 3.
Батьківщина>5,15%-мандатів: 3.
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