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Иран (1734) Кирби (447) баллистические ракеты (323)

Белый дом пока не подтверждает передачу иранских ракет РФ, но готовит новые санкции, - Кирби

Іранські ракети

Администрация Белого дома считает, что переговоры между РФ и Ираном по поставкам ракет в Россию активно продвигаются, однако США пока не подтверждают передачу этого вида вооружения российской стороне.

С таким заявлением выступил в четверг на телефонном брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Иран предоставляет России значительное количество беспилотников, управляемых авиационных бомб и артиллерийских боеприпасов, которые Россия определенным образом использует для нападения на Украину. Кроме того, как я предупреждал в прошлом месяце с трибуны в Белом доме, переговоры РФ по приобретению у Ирана баллистических ракет близкой дальности активно продвигаются",- отметил Кирби.

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Он напомнил, что накануне агентство Reuters опубликовало материал, в котором идет речь о передаче Ираном сотен баллистических ракет российской стороне. По его словам, эта статья базируется на комментариях иранских чиновников, "хваляющихся тем, что предоставили РФ ракеты, которые можно применять для убийства украинских мирных жителей".

В этой связи представитель администрации отметил: "В то время как мы внимательно следим за этим, мы не видели никакого подтверждения, что ракеты действительно были перемещены из Ирана в Россию. Но в этой публикации иранцы четко подчеркивают, что отправят баллистические ракеты в РФ, и у нас нет оснований полагать, что они не выполнят этого".

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По словам Кирби, если Иран передаст эти вооружения российской стороне, ответ международного сообщества будет "быстрым и строгим".

"Со своей стороны мы вынесем этот вопрос на Совбез ООН. Мы введем дополнительные санкции против Ирана. И мы будем координировать дальнейшие ответные шаги с нашими союзниками и партнерами в Европе и других странах",- отметил представитель администрации.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты уже готовят санкции против Ирана, которые будут объявлены в ближайшие дни в ответ на продолжение поддержки РФ со стороны Тегерана.

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"И мы готовы идти дальше, если Иран передаст баллистические ракеты России", - подчеркнул представитель Белого дома.

Помтавки Ираном ракет России

Накануне американские СМИ сообщили, что Иран передал России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля". В частности, среди них могут быть баллистические ракеты Zolfaghar типа Fateh-110, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.
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Топ комментарии
+4
ми готові йти далі
боюсь спросить, это что? 2 дополнительных абрамса или пару ракет с дальностью не 150 а 155 км?
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22.02.2024 23:32
+3
Білий дім поки не підтверджує передачу іранських ракет РФ, але готує нові санкції

Згадав, що це нагадує:
"Отвєтим на проіскі міровой закуліси дальнєйшим повишенієм проізводітєльності труда, развітієм соцсорєвнованія і випуском стєнгазєти!"
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22.02.2024 22:46
+3
Там вже пончик передає ракети, і проти нього найжорсткіші санкції вже діють на рівні ООН. І шо?

Ну а про "швидку й сувору" відповідь - тут вже взагалі next level... Певно занепокоєння, стурбованість, обурення та розчарування будуть висловлені з такою швидкістю і глибиною, якої ще світ не бачив.
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22.02.2024 23:04
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Я вже не розумію, кого більше ненавиджу: кацапів чи отаких співчуваючих балакунів...
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22.02.2024 22:38 Ответить
А що такое, Містер Кірбі?!

Чому не підтвердуете? Нема данних?

Так на якому підґрунтю базуються санкції?
Де логіка?

І ще.
Чому досі не розглянуте питання про визнання РФ- країною спонсором тероризму?
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22.02.2024 23:06 Ответить
як би ти був українцем - розумів би.
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23.02.2024 05:26 Ответить
Бєлий Дім дуплітся, он нє спєшить

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22.02.2024 22:38 Ответить
"Зі свого боку ми винесемо це питання на Радбез ООН", *****. 😬

Це *******, пані та панове.
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22.02.2024 22:42 Ответить
Накриють іх санкціями як мокрим рядном - так вони під санкціями вже до ядерки добрались
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22.02.2024 22:43 Ответить
Ясно, лягаємо спати: підтвердження надійде завтра
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22.02.2024 22:43 Ответить
Найкращі санкції літаки для дальнього бомбардування ракетами (аналоги ту 160) і тисячі ракет до них.
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22.02.2024 22:44 Ответить
Сполучені Штати підтримають кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Президент США Джо Байден, а також понад 20 країн-членів НАТО вже висловилися на підтримку його кандидатури.
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22.02.2024 22:46 Ответить
Білий дім поки не підтверджує передачу іранських ракет РФ, але готує нові санкції

Згадав, що це нагадує:
"Отвєтим на проіскі міровой закуліси дальнєйшим повишенієм проізводітєльності труда, развітієм соцсорєвнованія і випуском стєнгазєти!"
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22.02.2024 22:46 Ответить
Там вже пончик передає ракети, і проти нього найжорсткіші санкції вже діють на рівні ООН. І шо?

Ну а про "швидку й сувору" відповідь - тут вже взагалі next level... Певно занепокоєння, стурбованість, обурення та розчарування будуть висловлені з такою швидкістю і глибиною, якої ще світ не бачив.
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22.02.2024 23:04 Ответить
ми готові йти далі
боюсь спросить, это что? 2 дополнительных абрамса или пару ракет с дальностью не 150 а 155 км?
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22.02.2024 23:32 Ответить
абрамси з максимальним даунгрейдом, а атакамси просрочені.

Ну криза у нас, криза! Чого причепилися???
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23.02.2024 00:23 Ответить
...але готує нові санкції

Такі?

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23.02.2024 00:22 Ответить
Так шо ваші санкціі, якщо всіх іх ракети на ваших запчастинах зроблені?
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23.02.2024 00:27 Ответить
А чи не можна дати всі можливі санкції відразу, а не розмазувати по тарілці?
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23.02.2024 01:17 Ответить
то на випадок - а раптом підсанкційники одумаються і стануть білими і пухнастими.
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23.02.2024 02:43 Ответить
з одного боку видно що ерефія не здатна виробляти необхідну кількість ракет але ж США і Захід в цілому здатні але чомусь "не можуть". Врешті-решт вони дадуть і зброю і фінанси...ціною крові наших захисників. І це на фоні того що "всі все розуміють"
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23.02.2024 09:44 Ответить
 
 