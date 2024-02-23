В первом пакете помощи для Украины будет вооружение, наиболее необходимое для ВСУ, - Пентагон

Пентагон отправит необходимое для украинских военных вооружения в первом пакете помощи сразу после того, как Конгресс утвердит законопроект с финансированием дальнейшей поддержки Украины.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О вооружениях, над которыми мы думаем, чтобы прислать, мы знаем, что главными приоритетами для Украины до сих пор остается противовоздушная оборона и артиллерийские боеприпасы", - сообщила она.

Сингх отметила, что следующий пакет помощи Украине будет соответствовать, прежде всего, приоритетам, в которых нуждаются украинские силы, и которые обсуждались на последних встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В ответ на вопрос о возможности поставок ATACMS Украине она отметила, что ничего не исключается из рассмотрения.

Однако, по ее словам, для этого прежде всего необходимо, чтобы Конгресс принял законопроект с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности США.

Ранее координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США рассматривает возможности передачи Украине ракет ATACAMS большей дальности.

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