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Новости Помощь Украине
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оружие (10027) Пентагон (1410)

В первом пакете помощи для Украины будет вооружение, наиболее необходимое для ВСУ, - Пентагон

сша,пентагон,допомога

Пентагон отправит необходимое для украинских военных вооружения в первом пакете помощи сразу после того, как Конгресс утвердит законопроект с финансированием дальнейшей поддержки Украины.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О вооружениях, над которыми мы думаем, чтобы прислать, мы знаем, что главными приоритетами для Украины до сих пор остается противовоздушная оборона и артиллерийские боеприпасы", - сообщила она.

Сингх отметила, что следующий пакет помощи Украине будет соответствовать, прежде всего, приоритетам, в которых нуждаются украинские силы, и которые обсуждались на последних встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В ответ на вопрос о возможности поставок ATACMS Украине она отметила, что ничего не исключается из рассмотрения.

Однако, по ее словам, для этого прежде всего необходимо, чтобы Конгресс принял законопроект с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности США.

Ранее координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США рассматривает возможности передачи Украине ракет ATACAMS большей дальности.

Читайте также: Пентагон не продумал заранее техническое обслуживание вооружения, которое США передали Украине - Bloomberg
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Топ комментарии
+18
Тільки дебіли продовжують вірити в те що зєлєбоби домовились про підтримку.. ****** єрмачило робить все щоб західні партнери перестали допомагати Україні а саме - він зриває всі реформи для боротьби з корупцією. Голови країн G7 надіслали листа в ОП з попередженням про те що хтось намагається зірвати реформу структури Боротьби з економічною безпекою України- а це ******* Єрмак і Татаров.
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23.02.2024 00:20
+11
Пока деякі можновладці США валяють дурня Байден може слати допомогу в рамках його повноважень і ви про це чудово знаєте. То ж не валяйте дурня і ви. Ви не мразота трампістська.
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23.02.2024 00:03
+10
а якщо не затвердить? кацапи певно почекають з штурмами...
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23.02.2024 00:22
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Обіцянки свої пришлете?
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23.02.2024 00:00 Ответить
дайте касетники 155мм, яких у вас 4 млн. !!!!!
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23.02.2024 00:35 Ответить
Пока деякі можновладці США валяють дурня Байден може слати допомогу в рамках його повноважень і ви про це чудово знаєте. То ж не валяйте дурня і ви. Ви не мразота трампістська.
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23.02.2024 00:03 Ответить
Ііі ?...Гаразд, не трампістська... А ... вот зей а ? Та хай там як, вони не на правильному шляху , принаймні зараз.
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23.02.2024 00:12 Ответить
Байден може слати допомогу, але, чомусь, не шле... Чи таким чином послав... нас.
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23.02.2024 04:31 Ответить
Дуже цінна інформація. Ви ж не для Ваньки-дурника це пишете
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23.02.2024 00:15 Ответить
Тільки дебіли продовжують вірити в те що зєлєбоби домовились про підтримку.. ****** єрмачило робить все щоб західні партнери перестали допомагати Україні а саме - він зриває всі реформи для боротьби з корупцією. Голови країн G7 надіслали листа в ОП з попередженням про те що хтось намагається зірвати реформу структури Боротьби з економічною безпекою України- а це ******* Єрмак і Татаров.
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23.02.2024 00:20 Ответить
Слати треба цих борцунів с корупцію. Нехай в себе борються з економічною небезпекою. А то в них агенти Росії влаштовують диверсії на ЖД якщо вірити заявам їхним, а влада Польщі це підтримує. І цей балаган усім поради дає що треба робити.
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23.02.2024 07:54 Ответить
а якщо не затвердить? кацапи певно почекають з штурмами...
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23.02.2024 00:22 Ответить
Головне зайвого не дайте. Бо потім перед ****** доведеться вибачатися.
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23.02.2024 00:30 Ответить
Цензор, ваше посилання на Пентагон- гівно
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23.02.2024 00:30 Ответить
Цензор ще з 2014 року щось там обіцяє. Все це брехня. Не для того в України зброю забирали щоб давати.
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23.02.2024 07:48 Ответить
Невже атомну бомбу дадуть ?
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23.02.2024 00:32 Ответить
Лопаты нужнее и многофункциональнее...
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23.02.2024 00:38 Ответить
Поки що в нас є вила, лопати хай передають коли вила закінчаться
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23.02.2024 01:01 Ответить
""О вооружениях, над которыми мы думаем"

Зачем думать, спросите у Валерия Фед... Oh shi..
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23.02.2024 00:43 Ответить
Справжня назва Пентагону - ПОНТОГОН.
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23.02.2024 01:06 Ответить
смєхдержава
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23.02.2024 01:39 Ответить
шо за гон фром пентогон ?
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23.02.2024 06:52 Ответить
Знищено 23 з 31 ударних БпЛА в межах Одеської , Миколаївської , Полтавської , Дніпропетровської , Харківської областей
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23.02.2024 07:17 Ответить
У Байдена у кишені лежать 4,2 млрд доларів, недораховані Україні 2023 року. Але передавати їх він відмовляється. Причина не оголошується. Байден має 20 млрд у президентському фонді, які він може передавати Україні будь-якої миті. Але передавати їх він відмовляється. Причина не оголошується. Для передачі цих грошей йому не потрібно затвердження пакету допомоги у Конгресі - просто бери та давай. То хто не дає снарядів України - Байден чи Трамп?
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23.02.2024 07:42 Ответить
Парадокс в том, что эти деньги требует Организация украинская Диаспора US, но в Украине молчит не только Президент, но и СМИ, получающие гранты от демпартии.
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23.02.2024 08:10 Ответить
Вони так звикли брехати що вже не можуть зупинитися, даже не розуміють що їм нихто не вірить.
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23.02.2024 08:00 Ответить
В Пентагоне остались украинские 4.2 млрд. долларов, почему их ,,зажали,, ?
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23.02.2024 08:03 Ответить
Это американские 4 миллиарда, если шо.
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23.02.2024 13:18 Ответить
Сговор с ****** и откровенный саботаж продолжается.
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23.02.2024 10:56 Ответить
Виклали https://youtu.be/sKKnIlySZ5Y?t=935 промову республіканця про лендліз від 19 січня 2022
Нажаль демократи заблокували, та підтримали зі змінами тільки в квітні 2022
А президент демократ, після підписання відмовився виконувати
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23.02.2024 12:47 Ответить
 
 