На ВОТ россияне угрожают конфисковать жилье, которое не переоформили согласно законодательству РФ, - Центр нацсопротивления
На оккупированных территориях россияне угрожают конфисковать жилье, как не было переоформлено согласно законодательству России
Об этом сообщает Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время проверок жителей временно оккупированных территорий россияне требуют перерегистрацию недвижимости.
"Оккупанты продолжают рейды на ВОТ - проверяют телефоны на наличие сотрудничества с Силами обороны и наличия российского паспорта. В последнее время все больше внимания уделяют оформлению документов в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.
По информации ЦНС, если недвижимость не зарегистрирована в соответствии с требованиями врага - ее угрожают конфисковать и отдать российским военным или россиянам, приехавшим работать на ВОТ.
Пожалуйста, подождите...
чи там всё переоформлено згідно законів РФ ?
інтріга, *** ...
За інформацією ЦНС, якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога - її погрожують конфіскувати ... Джерело:
Это о том, что документы на жилье должны быть российскими. Так же, как перерегистрировали транспорт и теперь невозможно ездить с украинскими номерами и украинским тех.паспортом.
куда будут счета приходить, кто собственник ?
там же не важно гражданин какого государства ты являешься.
Все делается для того, чтобы стимулировать тех кто еще не взял российский паспорт, сделать это. Ибо чтобы оформить право собственности по российским законам, будут требовать российский паспорт.
Имеющих уже российский паспорт, но не переделавших документ на право собственности на российский, права собственности лишат, но это не значит что лишат права аренды и выгонять из жилья чтобы "заселить туда военных".
кстати иностранные граждане регистрируют права, на тех же основаниях.
посему гражданство не нужно оформлять, используй украинское.
или вы не знали, что иностранцы там жилье покупают ?
Нет, не знал. Но у вас я думаю информация не от источника пожелавшего остаться неизвестным, а совершенно от конкретной подруги подруги бабушки одной знакомой знакомой матери двоюродной сестры брата вашей соседки?