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На ВОТ россияне угрожают конфисковать жилье, которое не переоформили согласно законодательству РФ, - Центр нацсопротивления

цнс

На оккупированных территориях россияне угрожают конфисковать жилье, как не было переоформлено согласно законодательству России

Об этом сообщает Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время проверок жителей временно оккупированных территорий россияне требуют перерегистрацию недвижимости.

"Оккупанты продолжают рейды на ВОТ - проверяют телефоны на наличие сотрудничества с Силами обороны и наличия российского паспорта. В последнее время все больше внимания уделяют оформлению документов в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

По информации ЦНС, если недвижимость не зарегистрирована в соответствии с требованиями врага - ее угрожают конфисковать и отдать российским военным или россиянам, приехавшим работать на ВОТ.

Читайте: Установлена личность оккупанта, завладевшего автомобилем жителей Киевщины во время оккупации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+5
так шо, тепер у Зеленських в Ялті пентхауз відберуть ?

чи там всё переоформлено згідно законів РФ ?

інтріга, *** ...
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23.02.2024 02:00
+4
Хоч у мене квартира на ТОТ, якось байдуже що вони там вимагають. Я не проти щоб по нашому будинку в'їбала наша артилерія, якщо там оселились кацапи любої масті ...
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23.02.2024 03:45
+2
Якщо квартира, то виходить, що Ваш дім-це багатоповерхівка? Вам по барабану на своїх сосідів? Всі ж не могли виїхати ! Хороша Ви людина,добра! І судячи,що Вам ***** на свою квартиру і сусідів,то у Вас всьо харашо і жизнь удалась. А ЗСУ прекрасно знищують рашистів на ТОТ, не завдаючи шкоди мирному населенню!
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23.02.2024 07:34
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А що їм ще робити? Щось благородне? Так вони ж окупанти.
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23.02.2024 01:25 Ответить
Треба незламно та потужно давати відповідь всьому 95 кварталу
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23.02.2024 01:57 Ответить
так шо, тепер у Зеленських в Ялті пентхауз відберуть ?

чи там всё переоформлено згідно законів РФ ?

інтріга, *** ...
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23.02.2024 02:00 Ответить
Воно було придбано і оформлено вже після окупації на рашистськи паспорти !
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23.02.2024 09:57 Ответить
Хоч у мене квартира на ТОТ, якось байдуже що вони там вимагають. Я не проти щоб по нашому будинку в'їбала наша артилерія, якщо там оселились кацапи любої масті ...
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23.02.2024 03:45 Ответить
Так само я про Горлівка думаю з 14 року. Але щось не прилітає.
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23.02.2024 07:22 Ответить
Якщо квартира, то виходить, що Ваш дім-це багатоповерхівка? Вам по барабану на своїх сосідів? Всі ж не могли виїхати ! Хороша Ви людина,добра! І судячи,що Вам ***** на свою квартиру і сусідів,то у Вас всьо харашо і жизнь удалась. А ЗСУ прекрасно знищують рашистів на ТОТ, не завдаючи шкоди мирному населенню!
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23.02.2024 07:34 Ответить
Такий менталітет в людей. Хай іншим буде гірше, лиш би мені добре. А ще втекти за кордон, а рідне місто хай визволяють Миколи з Івано-Франківська. А вони потім повернуться на готове ще й будуть проклинати тих Микол.
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23.02.2024 08:36 Ответить
Федір , так ти ж і втік !
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23.02.2024 09:59 Ответить
Куди? В Україну? Я тут все життя прожив.
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23.02.2024 10:01 Ответить
По-перше, у всіх була можливість виїхати, з нашого міста це точно. По-друге, я мав на увазі кацапів, які заселилися. Так, усіляких ждунів та любителів "руцького міру" абсолютно не шкода, ця війна також частково з їх вини, а може і не частково ...
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29.02.2024 03:49 Ответить
по европейским правилам, долг за коммуналку копится пока не продают квартиру в погашение долга.
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23.02.2024 09:04 Ответить
В статье речь не идет о долгах
За інформацією ЦНС, якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога - її погрожують конфіскувати ... Джерело:

Это о том, что документы на жилье должны быть российскими. Так же, как перерегистрировали транспорт и теперь невозможно ездить с украинскими номерами и украинским тех.паспортом.
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23.02.2024 09:36 Ответить
как вы собираетесь платить коммуналку, если не оформите квартиру ?
куда будут счета приходить, кто собственник ?

там же не важно гражданин какого государства ты являешься.
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23.02.2024 09:50 Ответить
Если не переоформить документы, то не будет права собственности, а значит произойдет "национализация" и жить будешь как и в СССР - пожизненная аренда муниципального жилья. Коммуналка платится организациям которые предоставляют услуги и присылают счета по адресу. Если счет оплачен, то поставщика услуги не волнует кто именно его оплатил, собственник, арендатор или вообще какой-то "левый добрый дядя".
Все делается для того, чтобы стимулировать тех кто еще не взял российский паспорт, сделать это. Ибо чтобы оформить право собственности по российским законам, будут требовать российский паспорт.
Имеющих уже российский паспорт, но не переделавших документ на право собственности на российский, права собственности лишат, но это не значит что лишат права аренды и выгонять из жилья чтобы "заселить туда военных".
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23.02.2024 10:58 Ответить
ну о чем и говорили, обычная процедура.
кстати иностранные граждане регистрируют права, на тех же основаниях.
посему гражданство не нужно оформлять, используй украинское.

или вы не знали, что иностранцы там жилье покупают ?
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23.02.2024 12:39 Ответить
или вы не знали, что иностранцы там жилье покупают ?

Нет, не знал. Но у вас я думаю информация не от источника пожелавшего остаться неизвестным, а совершенно от конкретной подруги подруги бабушки одной знакомой знакомой матери двоюродной сестры брата вашей соседки?
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23.02.2024 12:53 Ответить
 
 