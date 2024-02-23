Минюст США требует конфискации и передачи Украине 700 миллионов долларов замороженных российских активов
В Министерстве юстиции США требуют конфискации и передачи Украине 700 миллионов долларов замороженных российских активов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) Министерства юстиции США.
В Минюсте отмечают, что накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину американское министерство объявило "о ряде новых обвинений, арестов и конфискаций против преступных сетей, подпитывающих российскую военную машину".
Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррика Гарленда заявил, что министерство "больше, чем когда-либо отдано тому, чтобы вместе с нашими партнерами в Украине противостоять российской агрессии".
"Мы требуем конфискации почти 700 миллионов долларов активов санкционных олигархов и других посредников российского режима", - добавил он.
По словам генпрокурора, США также "сорвали схемы незаконного экспорта технологий военного класса в Россию и предъявили обвинения против 70 человек и пяти юридических лиц за нарушение экспортного контроля отмывания денег и другие преступления".
Кроме того, в Минюсте США рассказали о расследовании военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию Штатов.
"Мы выдвинули первые в истории обвинения согласно уставу США о военных преступлениях против четырех аффилированных с Россией военнослужащих за ужасные преступления против американского гражданина", - подчеркнул Гарленд.
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не смішіть мої тапки !
а інакше не пацан, а поц - якось так у світоввій політиці
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Нова ера "бидлодипломатії" у Мюнхеніhttps://republic.com.ua/article/nova-era-bidlodiplomati%d1%97-u-********.html#respond https://republic.com.ua/rub/politics
На питання, що б він хотів сказати республіканцям, які блокують допомогу Україні в Конгресі, Зеленський пожартував: А нас показують по телевізору? Тоді я не буду!
Це виглядає дивно. Бо я думав, поїздка на Мюнхенську безпекову конференцію нам потрібна для того, щоб отримати зброю і допомогу, а не показати, який у нас смішний президент.
https://www.youtube.com/watch?v=FXKeQ0xyTtA&t=1433s