РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6842 посетителя онлайн
Новости
1 884 13
конфискация (583) санкции (11031) США (24807) замороженные активы (232)

Минюст США требует конфискации и передачи Украине 700 миллионов долларов замороженных российских активов

меррік,гарленд

В Министерстве юстиции США требуют конфискации и передачи Украине 700 миллионов долларов замороженных российских активов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) Министерства юстиции США.

В Минюсте отмечают, что накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину американское министерство объявило "о ряде новых обвинений, арестов и конфискаций против преступных сетей, подпитывающих российскую военную машину".

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррика Гарленда заявил, что министерство "больше, чем когда-либо отдано тому, чтобы вместе с нашими партнерами в Украине противостоять российской агрессии".

"Мы требуем конфискации почти 700 миллионов долларов активов санкционных олигархов и других посредников российского режима", - добавил он.

По словам генпрокурора, США также "сорвали схемы незаконного экспорта технологий военного класса в Россию и предъявили обвинения против 70 человек и пяти юридических лиц за нарушение экспортного контроля отмывания денег и другие преступления".

Кроме того, в Минюсте США рассказали о расследовании военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию Штатов.

"Мы выдвинули первые в истории обвинения согласно уставу США о военных преступлениях против четырех аффилированных с Россией военнослужащих за ужасные преступления против американского гражданина", - подчеркнул Гарленд.

Также читайте: На ВОТ россияне угрожают конфисковать жилье, которое не переоформили согласно законодательству РФ, - Центр нацсопротивления
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
За всіма, ********* вторглась до України, вона повинна за все платити.
показать весь комментарий
23.02.2024 02:18
+4
А в кого вони вимагають ?
показать весь комментарий
23.02.2024 01:57
+4
Зброю для України має оплачувати держава порушник будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
23.02.2024 02:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в кого вони вимагають ?
показать весь комментарий
23.02.2024 01:57 Ответить
щось маловато буде - 700 млн алігархів на всю США ?
не смішіть мої тапки !
показать весь комментарий
23.02.2024 03:18 Ответить
Абстрактно вимагають, знеособлено - це як шлях самурая.
показать весь комментарий
23.02.2024 06:22 Ответить
Ось і гроші на зброю для України. Невже українському керівництву важко сказати трампістам. Ок. Ви не хочете давати нам зброю бескоштовно, тож у вас є конфісковані активи. Тож дайте нам зброю на ці гроші.
показать весь комментарий
23.02.2024 02:00 Ответить
этого очень мало
показать весь комментарий
23.02.2024 02:05 Ответить
ти статтю читав ? Нема поки що конфіскованих грошей. В статті написано, шо хтось у когось шось вимагає
показать весь комментарий
23.02.2024 02:08 Ответить
Зброю для України має оплачувати держава порушник будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
23.02.2024 02:02 Ответить
за яким пунктом того меморандуму ?
показать весь комментарий
23.02.2024 02:07 Ответить
За всіма, ********* вторглась до України, вона повинна за все платити.
показать весь комментарий
23.02.2024 02:18 Ответить
"пацан сказал - пацан сдєлал"

а інакше не пацан, а поц - якось так у світоввій політиці

.
показать весь комментарий
23.02.2024 03:21 Ответить
Европейцы мечтают сделать евро второй мировой валютой. И они боятся что конфискация может поставить крест на их наивных надеждах.
показать весь комментарий
23.02.2024 02:32 Ответить
https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2024/02/snimok-ekrana-2024-02-19-v-18.42.36.png

Нова ера "бидлодипломатії" у Мюнхеніhttps://republic.com.ua/article/nova-era-bidlodiplomati%d1%97-u-********.html#respond https://republic.com.ua/rub/politics

На питання, що б він хотів сказати республіканцям, які блокують допомогу Україні в Конгресі, Зеленський пожартував: А нас показують по телевізору? Тоді я не буду!

Це виглядає дивно. Бо я думав, поїздка на Мюнхенську безпекову конференцію нам потрібна для того, щоб отримати зброю і допомогу, а не показати, який у нас смішний президент.
показать весь комментарий
23.02.2024 03:54 Ответить
Скандал в США вокруг агентуры РФ / Осторожный оптимизм в отношении помощи Украине

https://www.youtube.com/watch?v=FXKeQ0xyTtA&t=1433s
показать весь комментарий
23.02.2024 03:58 Ответить
 
 