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беспилотник (3126) обстрел (25728) Одесса (7739) Одесская область (3372)

Россияне атаковали Одесчину "шахедами" и нанесли ракетный удар, три человека погибли. ФОТОрепортаж

В ночь на 23 февраля враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Shahed-131/136" и ракетами типа Х-31П и Х-22.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

"Наши силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе".

Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала", - говорится в сообщении

Спасатели обнаружили тело одного погибшего при ликвидации пожара.

Позже Кипер сообщил, что обнаружены тела еще двух погибших.

"Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены", - добавил глава ОВА.

Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
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Панове спеціалісти,поясніть термін
«ракети втратили спроможність у повітрі»
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23.02.2024 06:36 Ответить
як варіант - скінчилось паливо, тупо впали в море (старі залізяки, але це здебільшого про х-22)... або самознищились, аби не потрапити у полон)...
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23.02.2024 06:45 Ответить
Як би там не було, але люди загинули. І це горе
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23.02.2024 06:51 Ответить
так, але то від дронів...
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23.02.2024 07:09 Ответить
якби долетіли х-22, все було б набагато гірше. жодної з таких ще не збили...
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23.02.2024 07:11 Ответить
Кляті нелюди кацапські ,
За все буде розплата!😡
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23.02.2024 07:47 Ответить
Нелюди сидять на Банковій. Вони не підготували країну до війни не дивлячись на попередження урядів і розвідок країн світу, не організували і не забезпечили ППО і ПРО країни, здали кацапам Південь, зруйнували оборонку, зірвали мобілізацію, обезголовили Армію (змінили кращих і досвічених полководців на продажних сикливих підарасів), провалили всю зовнішню і внутрішну політику країни по всіх векторах, розікрали в державі все, що не встигли зруйнувати кацапи. Вони (нелюди і іуди з Банкової) уже визвали огиду у керівництва всіх країн світу, їх уже ніхто не запрошує, не приїздить і не приймає, лише відбрикуються пустопорожніми обіцянками, не вартими виїденого яйця. Курям на сміх.
Ці підараси нищать Україну і готують для капітуляції на умовах рф. Їхнє місце на шибениці!
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23.02.2024 08:15 Ответить
Вони вже перетворили Вільну Україну на копію паРаші і Білорусі !
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23.02.2024 10:27 Ответить
 
 