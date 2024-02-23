Россияне атаковали Одесчину "шахедами" и нанесли ракетный удар, три человека погибли. ФОТОрепортаж

В ночь на 23 февраля враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Shahed-131/136" и ракетами типа Х-31П и Х-22.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

"Наши силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе".

Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала", - говорится в сообщении

Спасатели обнаружили тело одного погибшего при ликвидации пожара.

Позже Кипер сообщил, что обнаружены тела еще двух погибших.

"Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены", - добавил глава ОВА.







