За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение, ВСУ отразили атаки врага на 7 направлениях, - Генштаб

В течение суток россияне атаковали позиции украинских войск на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив ракеты и БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БПЛА были уничтожены.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Раздоловка, Веселое, Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 125 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

Ситуация на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Торецк Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Боевые действия на Юге

На Запорожском направлении силами обороны отражены 5 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 5 попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.