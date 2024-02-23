Общие боевые потери РФ с начала войны – около 408 240 человек (+1000 за сутки), 6526 танков, 9916 артсистем, 12410 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 408 240 российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 408240 (+1000) человек/persons,
- танков ‒ 6526 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12410 (+37) ед,
- артиллерийских систем – 9916 (+49) ед,
- РСЗО – 999 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 682 (+2) ед,
- самолетов – 339 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7628 (+32),
- крылатые ракеты ‒ 1903 (+0),
- корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12960 (+36) ед,
- специальная техника ‒ 1575 (+9)
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це нас радує 🙁
138!! одиниця техніки та 1000!!! чумардосів.
Арта 51!!, броня 40!, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 9.
Радують арта та спецтехніка, все інше теж добре.
Сьогодні 102 роки позорного москальського шабоша, чекаємо чергової підлянки. А ЗСУ на сьогодні за 2 роки намолотити 45000! одиниць ворожої техніки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 408 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...