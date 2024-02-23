Общие боевые потери РФ с начала войны – около 408 240 человек (+1000 за сутки), 6526 танков, 9916 артсистем, 12410 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 408 240 российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 408240 (+1000) человек/persons,

танков ‒ 6526 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12410 (+37) ед,

артиллерийских систем – 9916 (+49) ед,

РСЗО – 999 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 682 (+2) ед,

самолетов – 339 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7628 (+32),

крылатые ракеты ‒ 1903 (+0),

корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12960 (+36) ед,

специальная техника ‒ 1575 (+9)

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