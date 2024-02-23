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армия РФ (17988) ликвидация (3117) уничтожение (6217)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 408 240 человек (+1000 за сутки), 6526 танков, 9916 артсистем, 12410 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 408 240 российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 408240 (+1000) человек/persons,
  • танков ‒ 6526 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12410 (+37) ед,
  • артиллерийских систем – 9916 (+49) ед,
  • РСЗО – 999 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 682 (+2) ед,
  • самолетов – 339 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7628 (+32),
  • крылатые ракеты ‒ 1903 (+0),
  • корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12960 (+36) ед,
  • специальная техника ‒ 1575 (+9)

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Втрати РФ за добу
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Топ комментарии
+20
Минув 3652 день москальсько-української війни.
138!! одиниця техніки та 1000!!! чумардосів.
Арта 51!!, броня 40!, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 9.
Радують арта та спецтехніка, все інше теж добре.
Сьогодні 102 роки позорного москальського шабоша, чекаємо чергової підлянки. А ЗСУ на сьогодні за 2 роки намолотити 45000! одиниць ворожої техніки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 408 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
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23.02.2024 09:01
+19
Сьогодні наші воїни пепемололи чергову порцію кацапів на фарш ,
це нас радує 🙁
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23.02.2024 07:51
+19
Їх на фото двоє. Який з них?
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23.02.2024 08:28
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Сьогодні наші воїни пепемололи чергову порцію кацапів на фарш ,
це нас радує 🙁
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23.02.2024 07:51 Ответить
Коли ж ці обрізки закінчаться?
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23.02.2024 08:29 Ответить
Якщо умовно взяти мобрезерв ********* 20 млн., то такими темпами (1000/добу) їх вистачить на 55 років.
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23.02.2024 08:36 Ответить
Це печально
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23.02.2024 09:30 Ответить
Трохи не так )) 55 років це майже 3 покоління. А так як поголов'я буде зменшуватись, то і орчат буде менше ))
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23.02.2024 10:45 Ответить
Красота то яка, ляпота.
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23.02.2024 08:01 Ответить
Єдина приємна ранкова новина ,це як наші Славні ЗСУ знищують рашиську орду.
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23.02.2024 08:05 Ответить
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23.02.2024 08:08 Ответить
Їх на фото двоє. Який з них?
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23.02.2024 08:28 Ответить
Орангутанги --- розумні примати з яскраво вираженим інстинктом самозбереження. Їх неможливо втягнути в якусь стрьомну фігню. Їх об'єм мозку складає аж 400-500 см2!!
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23.02.2024 08:53 Ответить
Дякую. Навіть не підозрював, що у орангутангів мозок плаский.
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23.02.2024 09:11 Ответить
Підмітив ))))
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23.02.2024 09:48 Ответить
один дібіров другий магомедамін
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23.02.2024 09:02 Ответить
Батько в червоному светрі.
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23.02.2024 15:34 Ответить
аа... ну, це тіпа - "Мой піздюк"?
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23.02.2024 17:30 Ответить
Кацапи чкргові два батальони восьмий раз поспіль. Танчики просіли, що не дивно. Загальна броня з початку зими ювілейні три тисячі.
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23.02.2024 08:16 Ответить
потяг завантажений Сургутом доверху підїзжає до Магнітогорська. Там ще причеплять пару напіввагонів. Посалка насипом.
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23.02.2024 08:38 Ответить
Минув 3652 день москальсько-української війни.
138!! одиниця техніки та 1000!!! чумардосів.
Арта 51!!, броня 40!, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 9.
Радують арта та спецтехніка, все інше теж добре.
Сьогодні 102 роки позорного москальського шабоша, чекаємо чергової підлянки. А ЗСУ на сьогодні за 2 роки намолотити 45000! одиниць ворожої техніки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 408 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
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23.02.2024 09:01 Ответить
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23.02.2024 09:05 Ответить
Навіщо мавпу на фронта відправили?
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23.02.2024 10:35 Ответить
Сама пішла ...
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23.02.2024 10:42 Ответить
 
 