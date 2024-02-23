Украина нуждается в помощи Запада для увеличения собственного производства вооружений, - Зеленский
Украина без помощи Запада не сможет не только поддерживать свою оборону, но и укрепить свою экономику и стабильность, что могло бы позволить стране снова наращивать производство собственного вооружения. Киеву нужно мощное оружие, в том числе артиллерия и ракеты большой дальности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу FoxNews, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Украине нужно "мощное оружие, оружие большой дальности, ракеты большой дальности и артиллерия".
"Речь идет не о типах, а о производстве. Увеличивать его каждый день, да, и противовоздушная оборона, чтобы защитить людей, чтобы дать возможность, экономика, чтобы увеличить его, значит, дать возможность ситуации по безопасности", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
чи просто доставити не можуть зебариги.
можна лише взяти в оренду чуже, але зробити своє це вже десятиліття.
Знову. Це тупорилий ішак про кого? Це чмо, мабуть, має себе. Воно може лише просрати , а не зробити.
Але в ОП до Єрмака не бігав, щоб єднатися! Значить, і на перемогу не працював.
Цікаво ще одне: у нас Стан війни, чи Військовий стан. Бо Конституційно Військовий стан означає звільнення усієї шобли з ради, перевод роботи економіки на військові рейки, замороження активів з переводом їх на фінансування безпеки, армії то що... А, і саме головне - Державою керує не ЗЕрмак, а військові Головнокомандувачі.
Можу помилятись.
Джерело:
А як же дороги , тротуари, барабани, шашлики?
Обдовбвний скоморох....