Украина нуждается в помощи Запада для увеличения собственного производства вооружений, - Зеленский

Украина без помощи Запада не сможет не только поддерживать свою оборону, но и укрепить свою экономику и стабильность, что могло бы позволить стране снова наращивать производство собственного вооружения. Киеву нужно мощное оружие, в том числе артиллерия и ракеты большой дальности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу FoxNews, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Украине нужно "мощное оружие, оружие большой дальности, ракеты большой дальности и артиллерия".

"Речь идет не о типах, а о производстве. Увеличивать его каждый день, да, и противовоздушная оборона, чтобы защитить людей, чтобы дать возможность, экономика, чтобы увеличить его, значит, дать возможность ситуации по безопасности", - добавил Зеленский.

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