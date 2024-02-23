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Зеленский (19005) помощь (7418)

Украина нуждается в помощи Запада для увеличения собственного производства вооружений, - Зеленский

танк,зброя,війна

Украина без помощи Запада не сможет не только поддерживать свою оборону, но и укрепить свою экономику и стабильность, что могло бы позволить стране снова наращивать производство собственного вооружения. Киеву нужно мощное оружие, в том числе артиллерия и ракеты большой дальности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу FoxNews, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Украине нужно "мощное оружие, оружие большой дальности, ракеты большой дальности и артиллерия".

"Речь идет не о типах, а о производстве. Увеличивать его каждый день, да, и противовоздушная оборона, чтобы защитить людей, чтобы дать возможность, экономика, чтобы увеличить его, значит, дать возможность ситуации по безопасности", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии
+10
Идиотизм. Своё впк просрали.
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23.02.2024 08:21
+8
що могло б дозволити країні знову нарощувати виробництво власного озброєння. Джерело:

Знову. Це тупорилий ішак про кого? Це чмо, мабуть, має себе. Воно може лише просрати , а не зробити.
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23.02.2024 08:23
+6
А зроби ще одне турне до країн Заходу разом з дєрьмаком і буде нам "щастя"!
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23.02.2024 08:30
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Идиотизм. Своё впк просрали.
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23.02.2024 08:21 Ответить
І та зброя, яка була і яку прислали ховають від ЗСУ,
чи просто доставити не можуть зебариги.
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23.02.2024 08:53 Ответить
дкградація у виробництві зброї, процес необоротний.
можна лише взяти в оренду чуже, але зробити своє це вже десятиліття.
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23.02.2024 10:10 Ответить
що могло б дозволити країні знову нарощувати виробництво власного озброєння. Джерело:

Знову. Це тупорилий ішак про кого? Це чмо, мабуть, має себе. Воно може лише просрати , а не зробити.
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23.02.2024 08:23 Ответить
"найвеличніший" знову посла з Азербайджану поставе керувати оборонпромом?
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23.02.2024 09:05 Ответить
А зроби ще одне турне до країн Заходу разом з дєрьмаком і буде нам "щастя"!
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23.02.2024 08:30 Ответить
А почему ты их не просил за помощь с асфальтом вместо ракет, гнида ху#ловская?
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23.02.2024 08:32 Ответить
Виробництво зброі це ж дуже прибутковии бізнес - а в нас за 30р все тільки схлопувалось -- ракети Кольчуги танки
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23.02.2024 08:33 Ответить
Еге ж, "схлопувалось"... Розмазуєте добре. Хай і "попєрєдніки" облизуються!
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23.02.2024 08:49 Ответить
" Стрілочник ", зате економіку своїх кишень зміцнюють
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23.02.2024 08:34 Ответить
Не чіпай Пашинського, гніда!
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23.02.2024 08:38 Ответить
Пашинський збільшував виробництво власної зброї? Збільшував!
Але в ОП до Єрмака не бігав, щоб єднатися! Значить, і на перемогу не працював.
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23.02.2024 08:42 Ответить
Я предлагаю сделать Украину, Европейским центром по производству различных типов вооружений. И для себя и на продажу. Кто "за", прошу голосовать..
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23.02.2024 08:45 Ответить
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23.02.2024 08:48 Ответить
Бо всі гроші йдуть на євробачення,відеоспостереження і на тротуарну плитку.
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23.02.2024 08:53 Ответить
Ти диви, який грамотний президент України. Таке враження, що він тільки пройшов всі процедури, отримав булаву, розібрався і у червні 2019 року звернувся до світової спільноти? Тоді не потрібга була допомога і не питав, куди витратити гроші, які накопичили серйозні дядьки під керівництвом Порошенко? Витратив на дороги, марафони, програми для своїх друзяк, свій літак, спортзал, відвів війська, обікрав армію, посадив партіотів, донищив оборонку і корчить із себе партіота? Є слово, а є дія, так дія не співпадає зі словами Херпіду.
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23.02.2024 08:56 Ответить
Свого часу деякі "гаранти безпеки" нагнули Україну в роззброєні та скорочення армії. Ну як скороченні - знищенні. А потім один "гарант" тупо напав, пішов війною на того, кому гарантував привсесвітньо безпеку існування. Інші гаранти як би і виконують свої обов'язки, але... якби не зелена шобла. І тепер, усі розуміють, що треба допомагати, ТРЕБА, так тільки не збагачуватись окремим прошаркам влади.
Цікаво ще одне: у нас Стан війни, чи Військовий стан. Бо Конституційно Військовий стан означає звільнення усієї шобли з ради, перевод роботи економіки на військові рейки, замороження активів з переводом їх на фінансування безпеки, армії то що... А, і саме головне - Державою керує не ЗЕрмак, а військові Головнокомандувачі.
Можу помилятись.
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23.02.2024 08:56 Ответить
То ти просиш допомоги на виробництво озброєння, а сам в цей час пресуєш Пашинського який оту зброю всупереч зеленим гнидам виробляє. Щоб тебе козлятіна зелена чорти в пекло потягнули!
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23.02.2024 09:00 Ответить
Зеленський призначив ексгендиректора "Укроборонпрому" Гусєва послом України в Азербайджані

Джерело:
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23.02.2024 09:04 Ответить
Таке враження, що без сторонньої допомоги ЗЄ може тільки срати на вимоги Заходу.
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23.02.2024 09:27 Ответить
проснувся шашличник
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23.02.2024 09:30 Ответить
где наши дроны кацапский дурачёк? где наши ракеты жидовский дурачёк? где фсбермак предатель? где Червинский, Пашинский, Залужный и остальные?
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23.02.2024 09:43 Ответить
Україна ,потребує , ефективне киривнитство країни. Негайного створення проУкраїнсої влади без Зеленского та Єрмака . Вот мені цікаво одне питання. Чому коли іде розмова про здоровья та безпеку руху , людина довірє своє життя фахівцям , наприклад пілоти літаків, хірурги , . І навпаки у керівництві держави , довірили владу популістам та відверто кажучи ідіотам , і це під час війни, . Я стверджуюч що в Україні усе є , не має тільки проУкраїнскої влади , накшалт Пашінского, Залужного., .
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23.02.2024 10:12 Ответить
Не пройшло і двох років 🤔
А як же дороги , тротуари, барабани, шашлики?
Обдовбвний скоморох....
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23.02.2024 10:15 Ответить
Хамас в туннелях кустарным способом ракеты делает, а Украина, не имея на себе никаких санкций и имея доступ к любым комплектующим, не делает. Отчего?
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23.02.2024 10:24 Ответить
 
 