Зеленский пригласил Байдена и Трампа посетить Украину: "Увидеть своими глазами трагедию войны"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену и лидеру республиканцев Дональду Трампу с призывом посетить Украину и "увидеть своими глазами трагедию" вторжения России.

Об этом заявил Зеленский в интервью телеканалу FoxNews, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я рад видеть всех кандидатов и всех людей, которые принимают решение или могут поддержать, чтобы не быть против, просто чтобы понять, что значит война в Украине", – отметил он.

По его словам, такой визит поможет американским политикам осознать, кто начал эту войну и что происходит вокруг.

"Какая блестящая Украина у нас была. У нас прекрасная страна, но на войне это другая картина и другие жизни", - подчеркнул глава государства, добавив, что Байден и Трамп должны "приехать и увидеть людей, просто увидеть их на улицах".

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Отвечая на заявление Трампа о том, что он закончит войну через 24 часа, Зеленский сказал, что "не может понять", как он этого добьется.

"Со мной он не сможет решить эту проблему, эту трагедию", - заметил президент.

По его словам, он готов принять экс-президента на передовой, где "все объяснит, и он объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи – я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Мы все поняли, что нет двух сторон в этой войне: есть только один враг, и это позиция Путина", – добавил президент Украины.

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