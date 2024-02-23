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Новости Война
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Зеленский пригласил Байдена и Трампа посетить Украину: "Увидеть своими глазами трагедию войны"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену и лидеру республиканцев Дональду Трампу с призывом посетить Украину и "увидеть своими глазами трагедию" вторжения России.

Об этом заявил Зеленский в интервью телеканалу FoxNews, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я рад видеть всех кандидатов и всех людей, которые принимают решение или могут поддержать, чтобы не быть против, просто чтобы понять, что значит война в Украине", – отметил он.

По его словам, такой визит поможет американским политикам осознать, кто начал эту войну и что происходит вокруг.

"Какая блестящая Украина у нас была. У нас прекрасная страна, но на войне это другая картина и другие жизни", - подчеркнул глава государства, добавив, что Байден и Трамп должны "приехать и увидеть людей, просто увидеть их на улицах".

Читайте: Я готов поехать с Трампом на фронт, - Зеленский

Отвечая на заявление Трампа о том, что он закончит войну через 24 часа, Зеленский сказал, что "не может понять", как он этого добьется.

"Со мной он не сможет решить эту проблему, эту трагедию", - заметил президент.

По его словам, он готов принять экс-президента на передовой, где "все объяснит, и он объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи – я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Мы все поняли, что нет двух сторон в этой войне: есть только один враг, и это позиция Путина", – добавил президент Украины.

Также читайте: Спикер Палаты представителей Джонсон игнорирует призывы Байдена поставить на голосование помощь Украине. Настаивает, чтобы тот "обезопасил границу"
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Топ комментарии
+34
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23.02.2024 08:33
+29
Трагедію усі вже зрозуміли та побачили. І ця траедія - тупорилий ішак. Війна - це наслідки трагедії.
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23.02.2024 08:37
+24
Вовік з такім пиком як у тебе а пика в тебе крадія та піздуна ніхто тобі грошей не дасть навіть на фронт голодающім дєтям.
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23.02.2024 08:35
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23.02.2024 08:33 Ответить
Не все тут , нет Тимошенко и Резникова с Аристовичем.
Это только те что совсем токсичные, а если вникнуть-то вся фракция готова убежать-лижбы не нести ответственность.
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23.02.2024 09:19 Ответить
Ще немає демченка, того, що готував Харківські угоди. А він допомагав Херпіду здавати "вагнерівців".
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23.02.2024 10:08 Ответить
Вовік з такім пиком як у тебе а пика в тебе крадія та піздуна ніхто тобі грошей не дасть навіть на фронт голодающім дєтям.
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23.02.2024 08:35 Ответить
Не поїдуть вони на Україну, трагедію нашу вже вони бачили, це зеля.
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23.02.2024 08:50 Ответить
Ви майже дослівно процитували безсмертний діалог
покійного кернеса і добкіна
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23.02.2024 09:05 Ответить
Як нещодавно казав Такер Карлсон У НИХ ПИКИ ВУЛИЧНИХ СУТЕНЕРІВ
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23.02.2024 09:46 Ответить
запросити Байдена і Трампа і тут їх нехай ракєта "Циркон" грохне.
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23.02.2024 08:36 Ответить
Друх ***** подкінув ідейку😂😂 так сказать всі яйця в одну корзину
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23.02.2024 08:37 Ответить
Патужня iдея...)))
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23.02.2024 08:39 Ответить
Ну який стратєг така і ідея😅
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23.02.2024 08:42 Ответить
Трагедію усі вже зрозуміли та побачили. І ця траедія - тупорилий ішак. Війна - це наслідки трагедії.
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23.02.2024 08:37 Ответить
Трагедія це наслідок, а причина де, не скажеш?
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23.02.2024 08:38 Ответить
Пусте
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23.02.2024 08:39 Ответить
Володька-стендапер, цей номер працював два роки тому, при Бучі. Зараз це вже виглядає як бородатий анекдот за який б'ють пику!
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23.02.2024 08:40 Ответить
Тут інші проблеми вилізли...



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23.02.2024 08:42 Ответить
Простими словами, це ще більш нікчемні папірці, ніж славнозвісний Будапештський меморандум.
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23.02.2024 08:49 Ответить
це очевидно. так звані "безпекові гарантії" не більше ніж меморандум про наміри допомагати Україні. Він не є навіть обов'язковим і не ратифікується парламентами країн.
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23.02.2024 09:27 Ответить
Нічого, Херпіду є старається не для Укрїни, то йому потрібно для свого рейтинга, щоб цю новину запхати у вуха ніріду 73%.
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23.02.2024 10:11 Ответить
Хоче відзвітувати за виконану роботу (за знищення України)💯
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23.02.2024 08:42 Ответить
Знайшов дурнів?
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23.02.2024 08:44 Ответить
так, сам же привів до трагедії, а тепер гукає подивитись. В Байдена і Трампа своя країна є і вони за неї відповідають.
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23.02.2024 09:28 Ответить
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23.02.2024 08:45 Ответить
Тебе і так видно, без візиту.
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23.02.2024 08:46 Ответить
Не менша трагедія - це таке непорозуміння на посту президента.
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23.02.2024 08:46 Ответить
За що вiн так не любе Байдена та Трампа?!
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23.02.2024 08:47 Ответить
Та знають Байден і Трамп про Україну на відміну від тебе. Запроси їх здати аналізи і на стадіон. Зачитай те, що читав у 2019 році і дай відповідь, що ти зробив. У США немає війни, у них немає біженців із США до Мексіки, не летять кожного дня на голови американців ракети і дрони і одне із головних, не мародерить адміністрація Байдена гуманітарку, не закуповують яйця для своєї армії по 17 доларів за штуку.
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23.02.2024 08:52 Ответить
в ОПі нова поставка "енергетиків"?
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23.02.2024 08:54 Ответить
Заткніть вже йому пельку
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23.02.2024 08:55 Ответить
Коли вон побачать, як працюють нічні клюби у Києві, то допомога припиниться в ту ж мить
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23.02.2024 08:55 Ответить
Приїздіть до нас, на Колиму....
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23.02.2024 09:00 Ответить
Краще Обаму запросити до України. Нехай подивиться чим обернулася його витівка не залазити до Криму. І як попередники послухавши його, принесли лихо в країну.
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23.02.2024 09:00 Ответить
краще би ти запрошував іноземних журналістів
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23.02.2024 09:03 Ответить
Вчера звал Дуду , а сегодня американцев.
Результаты есть какие-то от этих зазываний?
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23.02.2024 09:06 Ответить
Ага.
Своїми очами побачити, так би мовити, як ЗЄрмак саботує свої зобов'язання щодо отримання фінансової та збройної допомоги.
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23.02.2024 09:24 Ответить
Олексій Гедз
Не Ішак, а Віслюк.
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23.02.2024 09:25 Ответить
зеленський просить Трампа і Байдена приїхати подивитись на трегедію, до якої призвело перебування при владі самого зеленського?
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23.02.2024 09:25 Ответить
як завжди: основна стратегія - ШОУ
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23.02.2024 09:31 Ответить
так вроде Байден уже приезжал ?
Или на Банковой об этом уже не помнят ?
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23.02.2024 09:35 Ответить
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23.02.2024 09:38 Ответить
Шо за олух царя небесного. С Дудой еще не разобрался , лезет к Байдену с Трампом.
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23.02.2024 09:42 Ответить
"Батя, я стараюсь"
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23.02.2024 10:02 Ответить
ну да, шлепер-2
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23.02.2024 12:02 Ответить
У вигляді ху..ла.
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23.02.2024 12:09 Ответить
воно в курсі що Байден вже був?
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23.02.2024 09:47 Ответить
"Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні", - зазначив він. БАйден і Трамп вже давно зрозуміли ,що "зе" є зрадник національних інтересів України ,який пригрів рашистську агентуру ,на котру йому також давно було вказано, і при тому поіменно.Не даром Експрезидент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найвидатнішим торговцем в історії". ("найвидатнішим комівояжером в історії".)
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23.02.2024 09:51 Ответить
Не так давно ти сам заглядав в очко путлєру. Забув чи прозрів?
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23.02.2024 11:42 Ответить
Не-э, цэ понты для приезжих. Включил баб Юльку, мол, я працював.
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23.02.2024 12:20 Ответить
Виклали https://youtu.be/sKKnIlySZ5Y?t=935 промову республіканця про лендліз від 19 січня 2022
Нажаль демократи заблокували, та підтримали зі змінами тільки в квітні 2022
А президент демократ, після підписання відмовився виконувати

Перший місяць потужно дякували, а потім всі забули...
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23.02.2024 12:56 Ответить
яка квітуча країна у нас була ... цікаво хто ж її просрав? треба спитати у американців , вони мабуть знають...
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24.02.2024 14:08 Ответить
 
 