В РФ открыто заговорили о репрессиях против украинцев и "чистках" на временно оккупированных территориях, - ISW
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что граждане Украины на временно оккупированных территориях, которые "вредят" России, "должны быть разоблачены и наказаны".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По словам Медведева, украинцы на временно оккупированных территориях, которые "вредят" России, должны быть "разоблачены и наказаны, отправлены в Сибирь... для перевоспитания в лагерях принудительного труда".
Аналитики ISW отмечают, что показательные судебные процессы и репрессии сталинской эпохи, начиная с 1920-х и 1930-х годов, так же были направлены на саботажников (вредителей), особенно в сельскохозяйственной сфере.
Использование Медведевым риторики сталинской эпохи о "чистках" показательно, подчеркивают в Институте.
В ISW напомнили, что предатель Евгений Балицкий также открыто обсуждал – и пытался защищать – незаконную российскую оккупационную политику, включая принудительную депортацию украинских граждан, выступающих против российского вторжения в Украину, и даже намекал на казни без суда и следствия украинских граждан российскими оккупационными силами.
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пс. Кошмар, я просто відмовляюся в таке вірити у 21столітті. Це ж ці скоти скоро масово табори смерті побудують, як Освенціум…🤦
берипей.
Погано що люди ігнорували нехотіли знати власну історію.
поки в ординців не буде животного страху згоріти до Уралу і далі в своїх кішлаках в атомний попіл воно лізтиме і вбиватиме.
Навіщо в тюрми саджаєте, тут простий спосіб.