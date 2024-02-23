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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Медведев (3977) оккупация (9973) военные преступления (1371) ISW (493)

В РФ открыто заговорили о репрессиях против украинцев и "чистках" на временно оккупированных территориях, - ISW

крим,репресії,політвязень

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что граждане Украины на временно оккупированных территориях, которые "вредят" России, "должны быть разоблачены и наказаны".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам Медведева, украинцы на временно оккупированных территориях, которые "вредят" России, должны быть "разоблачены и наказаны, отправлены в Сибирь... для перевоспитания в лагерях принудительного труда".

Аналитики ISW отмечают, что показательные судебные процессы и репрессии сталинской эпохи, начиная с 1920-х и 1930-х годов, так же были направлены на саботажников (вредителей), особенно в сельскохозяйственной сфере.

Смотрите: Киев и Одесса – это российские города. Армии РФ придется дойти до столицы "через какое-то время", - Медведев. ВИДЕО

Использование Медведевым риторики сталинской эпохи о "чистках" показательно, подчеркивают в Институте.

В ISW напомнили, что предатель Евгений Балицкий также открыто обсуждал – и пытался защищать – незаконную российскую оккупационную политику, включая принудительную депортацию украинских граждан, выступающих против российского вторжения в Украину, и даже намекал на казни без суда и следствия украинских граждан российскими оккупационными силами.

Читайте: Предатель Балицкий рассказал о депортации украинцев с оккупированных территорий "с бутылкой воды" и намекнул на казни, - ISW
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Топ комментарии
+16
Не можна нам програти в цій війні. Кацапи в живих не залишать, в кращому випадку зішлють до сибіру!
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23.02.2024 08:59
+15
Ирония судьбы, причем кровавая. Больше всех страдают от "братьев" на тех территориях, где их больше всего любили. Некоторые любят до сих пор, ждут, надеються
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23.02.2024 08:57
+12
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23.02.2024 09:02
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Нічого дивного-патамуша наслєднікі стукачєй вєртухаєв НКВДшнікав...могут пастроіть толька одін агромний ГУЛАГ...
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23.02.2024 08:57 Ответить
Ирония судьбы, причем кровавая. Больше всех страдают от "братьев" на тех территориях, где их больше всего любили. Некоторые любят до сих пор, ждут, надеються
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23.02.2024 08:57 Ответить
Не можна нам програти в цій війні. Кацапи в живих не залишать, в кращому випадку зішлють до сибіру!
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23.02.2024 08:59 Ответить
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23.02.2024 09:01 Ответить
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23.02.2024 09:02 Ответить
ГУЛАГ.

пс. Кошмар, я просто відмовляюся в таке вірити у 21столітті. Це ж ці скоти скоро масово табори смерті побудують, як Освенціум…🤦
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23.02.2024 09:05 Ответить
Мендель, ты же сперва обещал Финляндию взять. Так что не отвлекайся, бери пей.
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23.02.2024 09:12 Ответить
А камери спостереження від zeлені будуть передавати дані он-лайн у фсб, щоб два рази не шукати "біндеравців"?
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23.02.2024 09:17 Ответить
Ці азійські дикуни з 1061 року за всі століття вбили українців більше ніж будь-хто інші разом взяті.
Погано що люди ігнорували нехотіли знати власну історію.
поки в ординців не буде животного страху згоріти до Уралу і далі в своїх кішлаках в атомний попіл воно лізтиме і вбиватиме.
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23.02.2024 09:22 Ответить
Нічого не змінилось як в 30 -х роках минулого століття концтабори ,заслання ,розстріли така вона імперія зла ,тому тільки знищення рашиської орди і денацифікація рашиського бидлонаселенія ,врятує світ від цієї варварської тюрми народів.
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23.02.2024 09:29 Ответить
Обмін
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23.02.2024 09:59 Ответить
Змінюйте своїх колоборантів на них!
Навіщо в тюрми саджаєте, тут простий спосіб.
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23.02.2024 10:20 Ответить
 
 