Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что граждане Украины на временно оккупированных территориях, которые "вредят" России, "должны быть разоблачены и наказаны".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам Медведева, украинцы на временно оккупированных территориях, которые "вредят" России, должны быть "разоблачены и наказаны, отправлены в Сибирь... для перевоспитания в лагерях принудительного труда".

Аналитики ISW отмечают, что показательные судебные процессы и репрессии сталинской эпохи, начиная с 1920-х и 1930-х годов, так же были направлены на саботажников (вредителей), особенно в сельскохозяйственной сфере.

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Использование Медведевым риторики сталинской эпохи о "чистках" показательно, подчеркивают в Институте.

В ISW напомнили, что предатель Евгений Балицкий также открыто обсуждал – и пытался защищать – незаконную российскую оккупационную политику, включая принудительную депортацию украинских граждан, выступающих против российского вторжения в Украину, и даже намекал на казни без суда и следствия украинских граждан российскими оккупационными силами.

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