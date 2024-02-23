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Новости Война
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Зеленский (19005) путин (30471)

Война завершится, когда мир наконец-то осознает, что Путин - неадекватный человек и его режим несет глобальную угрозу, - Зеленский

зеленський

Войну России против Украины удастся быстро завершить, когда мир наконец-то осознает настоящий уровень глобальной угрозы режима российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.

"Путин пересек все красные линии. Он - неадекватный человек, угрожающий всему миру и утверждающий, что разрушит НАТО. И он попытается поступить так. Когда мир осознает это - в тот момент война завершится", - сказал Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что мировое сообщество боится перемен в России.

"Мир действительно не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится изменений в РФ. США, европейские страны и глобальный Юг могут выбирать", – отметил он.

Читайте также: Зеленский пригласил Байдена и Трампа посетить Украину: "Увидеть своими глазами трагедию войны"
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Топ комментарии
+17
як назвати того що з неадекватом оманські домови підписував?
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23.02.2024 09:08
+15
То він буде цілий день своїми самородками ''кохати'' мізки українцям?
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23.02.2024 09:07
+14
Важко мабуть: назагал заявляти одне, а на ділі робити протилежне.
Зробив вже все від нього залежне проти України, а продовжує верещати "Підтримуйте Україну".
І не зупиняє навіть усвідомлення того, що всі вже зрозуміли, що єдина його вимога "дайте грошей і не заважайте красти!"
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23.02.2024 09:12
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То він буде цілий день своїми самородками ''кохати'' мізки українцям?
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23.02.2024 09:07 Ответить
"самородками"=💩(((:
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23.02.2024 09:09 Ответить
як назвати того що з неадекватом оманські домови підписував?
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23.02.2024 09:08 Ответить
Війна швидко закінчиться, як зеля злиняє і у путіна пропаде оманська надія.
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23.02.2024 09:09 Ответить
Мамкіних гєопалітєгів (паржать-пажрать) у нас більше чим підлога країни... Ані адабряют "сайтісь пасєрєдінє"...
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23.02.2024 09:54 Ответить
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23.02.2024 09:08 Ответить
Банальність і тупість найвеличнішого просто неперевершені.
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23.02.2024 09:09 Ответить
З Зе ви завжди можете бути певні у завтрішньому дні - воно буде ще глибшим, ніж попереднє дно
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23.02.2024 09:14 Ответить
!!!!!!
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23.02.2024 13:18 Ответить
Важко мабуть: назагал заявляти одне, а на ділі робити протилежне.
Зробив вже все від нього залежне проти України, а продовжує верещати "Підтримуйте Україну".
І не зупиняє навіть усвідомлення того, що всі вже зрозуміли, що єдина його вимога "дайте грошей і не заважайте красти!"
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23.02.2024 09:12 Ответить
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23.02.2024 09:17 Ответить
Та розкажіть врешті Володі Херпіду, що війна закінчиться тільки тоді, коли він озброїть свою армію, коли Україна запустить виробництво своїх ракет, коли буде переведено економіку на військові рейси, негайно прийніто закон по мобілізацію і негайно створено Уряд спасіння України. Ніколи хтось не буде воювати за нас, вони можуть тільки допомогти. А саме головне, що світ давно розібрався хто є хто, на відміну від дорожного бригадира, і розділився пополам - одні стали на бік світла, а інші на світ темряви.
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23.02.2024 09:17 Ответить
Яка у цієї істоти "своя" армія? Українська? Яку він ненавидить і боїться, як і українців?
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23.02.2024 11:04 Ответить
З одного боку неадекватний серійний вбивця-маньяк....а з другого нещасна брехлива блазнююча істота...
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23.02.2024 09:17 Ответить
на жаль, є ще 73% клінічних ідіотів, що доповзли до вавививерження.
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23.02.2024 09:35 Ответить
Ця нещасна істота - спільник путіна, такий же вбивця українців. Тільки один напав, а другий руйнував оборону країни і продовжує з дружбанами мародерити на крові та шкодити допомозі з боку Заходу.
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23.02.2024 11:07 Ответить
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23.02.2024 09:17 Ответить
а коли ти це усвідомиш шут гороховий?
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23.02.2024 09:21 Ответить
Твоя ошибка дорого стоила Украине.
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23.02.2024 09:21 Ответить
І це сказав блазень, який заглядав в очі путіну і хотів з ним домовитися посередині.
І вважав, що треба просто перестати стріляти. І щоб замиритися з рашистами розвалив обороноздатність України та постійно паскудив та шкодив.
Скільки громадян України полегли тільки тому, що Зеленський, бачте, "помилився".
Як Вам спиться, пане Президент ?
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23.02.2024 09:25 Ответить
Усе вірно написане, а от це Як Вам спиться, пане Президент ? зайве, і в плані "пана", та й президента нема, а відносно того, як цій істоті спиться, то, на мою думку, людина після стількох смертей з його вини просто на змогла б жити.
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23.02.2024 11:11 Ответить
Зараз вже справа не у формуліровочках.
Якби я написав так, як думаю - то мене би тут забанили.
Зараз вже справа у ділах.
Бо це питання виживання країни.
З Зеленським і його шайкою майбутнього у країни немає.
І це дуже і дуже серйозно.
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23.02.2024 12:09 Ответить
Війна закінчиться, коли клоуна не буде і не буде кому зливати Україну. Крапка.
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23.02.2024 09:26 Ответить
"мир в глазах путина"
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23.02.2024 09:29 Ответить
Це прямо якийсь порохобот...
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23.02.2024 09:33 Ответить
В неділю на «чесній розмові» Зеленського нам подадуть необхідність заморожування війни як «концепцію відкладеної перемоги»?
--
В середу «важлива розмова» Зеленського ніяких принципових моментів не дала: просто він повідомив депутатів своєї ж фракції про деякі моменти. Вперше за 2 роки війни, хоча в нас теоретично саме ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка, і саме парламентарі по ідеї є вирішальною політичною силою.

На 25 лютого, неділю, анонсовано нову «чесну розмову про наш шлях далі», «щось особливе». Не виключено, що там буде представлено якусь нову концепцію бачення владою завершення війни: наприклад, така собі «відкладена перемога». Це в сенсі, як креативне подання суспільству рішення про заморожування протистояння. В цілому, це логічно у світлі тих проблем, які маємо зараз по всіх напрямках, включно з міжнародним.
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23.02.2024 09:35 Ответить
Просто цікаво знати, а найвеличніший клоун не признається, що побачив він в очку *****?
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23.02.2024 09:37 Ответить
Та не переживай ти так! Всіт вже давно все зрозумів. Навіть про тебе.
Але ти своїми засохлими мізками не можеш зрозуміти, що є таке поняття, як дипломатія (а не бидлувато-хамськи "наїзди") і демократія (коли рішення приймаються консолідовано, а не заміняють слово "країна" на "Я").
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23.02.2024 09:38 Ответить
Та світ вже давно все усвідомив. От тільки робити ніхто нічого не хоче. А доведеться усім заплатити великою кров'ю. Та й Вова з пацанами не сильно горить бажанням, лаве мутиться і так.
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23.02.2024 09:40 Ответить
участь, в знищенні України і її народу приймає два неадикватних вороги України і її народу -кровожадний вбивця куйло, і його слуга "зе"
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23.02.2024 09:41 Ответить
тоді тількі почнеться справжня війна
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23.02.2024 09:48 Ответить
Коли війна завершиться і з яким результатом не казав?
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23.02.2024 10:01 Ответить
"Він - неадекватна людина, яка загрожує усьому світові й стверджує, що зруйнує НАТО."
На другому місці неадекватна людина, що бреше всьому світу й руйнує Україну. Дії необхідні проти обох.
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23.02.2024 10:06 Ответить
Що це за маячня? Всі зрозуміють хто і який ворог і війна раптом скінчіться! Навпаки, вона почнется(повинна початись) з необхідною силою средств та засобів, щоб здолати ворога і змусити його існувати за правилами Заходу, або знищити, розвалити і заснувати новий світовий порядок за демократичними законами. Якщо нема ясної мети у Заходу, то не буде перемоги і нашої, локальної також.
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23.02.2024 10:12 Ответить
20 травня - ZE END! Дослідження правових підстав завершення влади Зеленського після 20 травня!
https://www.youtube.com/watch?v=QSkHTEGbyVM
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23.02.2024 10:17 Ответить
Шо ти ліпиш, бовдур?
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23.02.2024 10:18 Ответить
зелена гнида,війна розпочалася бо ти почав відводити війська з укріп районів!
А закінчиться війнаколи Залужний стане верховним головнокомандувачем!
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23.02.2024 10:54 Ответить
Чого ви напали на хлопчину, воно ж не розуміє взагалі, про що йде мова, та й Єрмак десь із пакетиком забарився. Ось у неділю розповість про необхідність перемир'я, як від нього вимагають хазяї з московії, котрим треба перепочинок і відновлення боєздатності.
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23.02.2024 11:16 Ответить
Війна б і не почалася аби ти був адекватним.
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23.02.2024 11:49 Ответить
Дайте йому скумбрії по 8.
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23.02.2024 12:59 Ответить
 
 