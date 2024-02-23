Война завершится, когда мир наконец-то осознает, что Путин - неадекватный человек и его режим несет глобальную угрозу, - Зеленский
Войну России против Украины удастся быстро завершить, когда мир наконец-то осознает настоящий уровень глобальной угрозы режима российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.
"Путин пересек все красные линии. Он - неадекватный человек, угрожающий всему миру и утверждающий, что разрушит НАТО. И он попытается поступить так. Когда мир осознает это - в тот момент война завершится", - сказал Зеленский.
В то же время президент Украины подчеркнул, что мировое сообщество боится перемен в России.
"Мир действительно не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится изменений в РФ. США, европейские страны и глобальный Юг могут выбирать", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Зробив вже все від нього залежне проти України, а продовжує верещати "Підтримуйте Україну".
І не зупиняє навіть усвідомлення того, що всі вже зрозуміли, що єдина його вимога "дайте грошей і не заважайте красти!"
І вважав, що треба просто перестати стріляти. І щоб замиритися з рашистами розвалив обороноздатність України та постійно паскудив та шкодив.
Скільки громадян України полегли тільки тому, що Зеленський, бачте, "помилився".
Як Вам спиться, пане Президент ?
Якби я написав так, як думаю - то мене би тут забанили.
Зараз вже справа у ділах.
Бо це питання виживання країни.
З Зеленським і його шайкою майбутнього у країни немає.
І це дуже і дуже серйозно.
--
В середу «важлива розмова» Зеленського ніяких принципових моментів не дала: просто він повідомив депутатів своєї ж фракції про деякі моменти. Вперше за 2 роки війни, хоча в нас теоретично саме ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка, і саме парламентарі по ідеї є вирішальною політичною силою.
На 25 лютого, неділю, анонсовано нову «чесну розмову про наш шлях далі», «щось особливе». Не виключено, що там буде представлено якусь нову концепцію бачення владою завершення війни: наприклад, така собі «відкладена перемога». Це в сенсі, як креативне подання суспільству рішення про заморожування протистояння. В цілому, це логічно у світлі тих проблем, які маємо зараз по всіх напрямках, включно з міжнародним.
Але ти своїми засохлими мізками не можеш зрозуміти, що є таке поняття, як дипломатія (а не бидлувато-хамськи "наїзди") і демократія (коли рішення приймаються консолідовано, а не заміняють слово "країна" на "Я").
На другому місці неадекватна людина, що бреше всьому світу й руйнує Україну. Дії необхідні проти обох.
https://www.youtube.com/watch?v=QSkHTEGbyVM
А закінчиться війнаколи Залужний стане верховним головнокомандувачем!