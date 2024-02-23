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ЕС стремится собрать $1,5 млрд на закупку боеприпасов для Украины, - Financial Times

боєприпаси,снаряди

Страны Евросоюза пытаются собрать 1,5 млрд долларов в виде экстренного финансирования, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами из-за рубежа для укрепления линии фронта в борьбе с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, инициатором последнего мероприятия по закупке боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия, чтобы компенсировать безысходность в Конгрессе по поводу помощи США и задержек в европейском производстве.

Прага взяла на себя инициативу, пока европейские столицы спорят о продолжении основного механизма военной поддержки Киева со стороны ЕС.

Официальные лица, знакомые с переговорами, говорят, что страна нуждается в помощи европейских партнеров в предоставлении $1,5 млрд на закупку боеприпасов, которую Прага организует с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"Чехи проделали всю работу, но им нужны деньги от других", - отметило лицо, осведомленное об этой инициативе.

Некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, говорят чиновники, знакомые с чешской схемой.

FT отмечает, что послы ЕС не смогли достичь согласия по закупке боеприпасов за пределами блока на встрече в Брюсселе в среду и поставили цель согласовать правила нового вливания капитала до саммита лидеров ЕС 21 марта.

Кроме того, пишет издание, Германия настаивает на том, чтобы ее условный взнос в размере примерно 1,25 млрд евро был уменьшен, чтобы отразить ее крупную двустороннюю военную помощь Украине, которая в этом году составит 7 млрд евро.

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"Для Украины очень важно, чтобы военная помощь поступала без бюрократических задержек. Двусторонняя поддержка является очень быстрой и эффективной - ее следует рассматривать как эквивалентный вклад в Европейский фонд мира (EPF - ред.)", - подчеркнул посол Германии в ЕС Михаэль Клаус.

Франция и Греция настаивают на том, что расширенный EPF должен закупать оружие и боеприпасы только у производителей ЕС и Норвегии, что не позволит ему финансировать чешский план или боеприпасы из США.

В статье для Международного института стратегических исследований аналитики Франц-Штефан Гади и Майкл Кофман пришли к выводу, что Украине понадобится 75 000-90 000 артиллерийских снарядов в месяц "для ведения оборонной войны, и более чем вдвое больше - 200 000-250 000 - для большого наступления".
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Топ комментарии
+6
Главное не спешить. Годик-два посовещаться, потом еще пару лет подождать...
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23.02.2024 09:38
+5
Складається враження,що тими віртуальними снарядами скорше будуть стріляти кацапи по тій же Чехії,якщо так піде і далі в часі.Тоді виникає питання-дерева хоч зрубапи,щоб зробити папір і напечатати ті ,виділенні для допомоги України,50 мілліардів євро?Тепер стають зрозумілі гарантії Будапештського меморандуму...
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23.02.2024 10:10
+4
що таке 1,5 млрд євро для ЄС - копійки, невже так складно знайти такі гроші ?
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23.02.2024 09:21
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Правила форума Совет форумчан
що таке 1,5 млрд євро для ЄС - копійки, невже так складно знайти такі гроші ?
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23.02.2024 09:21 Ответить
У вигляді екстреного фінансування. Головне, що це була б дуже своєчасна допомога, щоб народу вижити, поки США ухвалять допомогу Україні та Ізраїлю. Ну а окрім екстреного фінансування ще чекають сотні тисяч снарядів, закулених у минулому році
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23.02.2024 10:12 Ответить
Канада заявила що закупить всі найдені боеприпаси
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23.02.2024 13:14 Ответить
канада закупить не БП, а тільки двсть гроші на їх транспортування 30млн і усе
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23.02.2024 15:03 Ответить
Главное не спешить. Годик-два посовещаться, потом еще пару лет подождать...
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23.02.2024 09:38 Ответить
прагнення, намагання та плани Євросоюзу вже починають викликати стійке почуття якоїсь відрази..., складається враження, що коли гараж вже палає, європеєць намагається красиво скласти речі у шафі...
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23.02.2024 10:07 Ответить
Гараж горить чужий, в сусіда, їм на те начхати. Десятки мільярдів викинули на вакцини, які потім утилізовували і не почухалися, а тут тре пошукати. Їй-бо, Путін таки мав рацію, тре тій гейропі дати так, щоб і вона кривавою юшкою вмилася.
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23.02.2024 10:25 Ответить
Складається враження,що тими віртуальними снарядами скорше будуть стріляти кацапи по тій же Чехії,якщо так піде і далі в часі.Тоді виникає питання-дерева хоч зрубапи,щоб зробити папір і напечатати ті ,виділенні для допомоги України,50 мілліардів євро?Тепер стають зрозумілі гарантії Будапештського меморандуму...
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23.02.2024 10:10 Ответить
Там і 5-а стаття НАТО недалеко від Будапештської писульки відійшла. Поки зберуться та щось вирішать, Польщі вже не буде, а кацапи по Берліну маршируватимуть.
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23.02.2024 10:19 Ответить
прагніть.. а от північна корея не прагне, а передала москві мільйони снарядів та сотні балістичних ракет.. виходить шо єс - злидні
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23.02.2024 10:12 Ответить
Тужаться?
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23.02.2024 10:41 Ответить
пока вы там лялякаете Канада уже выделила на поставку 800 000 снарядов
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23.02.2024 10:48 Ответить
10:40



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/23/7443279/ Зеленский: Мы будем готовить новое контрнаступление
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23.02.2024 10:58 Ответить
При такой схеме - сами нашли деньги, сами купили, сами доставили и сами вручили артиллеристам на фронте прямо в руки - будет даже больше. Народ планировал собрать на защитные комплекты украинским воинам 2 миллиона, но когда сумел доставить прямо на фронт самими купленные комплекты, то будет собрано ещё 2 миллиона. Сейчас немного не хватает, но всё будет собрано через пару дней на концерте в поддержку Украины на нашей главной площади. Так что если без посредников, то будут и скоро будут снаряды Украине.
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23.02.2024 11:02 Ответить
 
 