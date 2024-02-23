ВСУ удерживают плацдарм в Крынках, свои позиции не сдают, продолжают отбивать штурмы врага, - ОК "Південь"

В Крынках украинские защитники продолжают удерживать плацдарм. За прошедшие сутки отразили 5 штурмов российской армии.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Плацдарм держим, позиции не сдаем, продолжаем отбивать штурмы РФ. За прошедшие боевые сутки насчитали 5 таких попыток, но все они оказались неудачными. По традиции – без бронетехники, в пешем порядке (россияне – ред.) пытались проникнуть на наши позиции, но снова оставили там 70% личного состава и были вынуждены ретироваться", - рассказала она.

Результаты боевой работы ВСУ за сутки: ликвидировано 54 российских военных.

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"И очень мощно ВСУ отработали по технике и вооружению, которым РФ пытается донимать правый берег: 11 пушек, 6 минометных расчетов, РСЗО "Град" больше не будут мешать херсонцам", - отметила Гуменюк.

Отвечая на вопрос, есть ли среди этих 54 российских военных, которых обезвредили украинские защитники, те, по которым ВСУ ранее ударили на полигоне возле Новой Каховки, она отметила, что речь идет только о конкретных результатах боевой работы за одни сутки.

"По построению еще уточняются полностью данные", - добавила спикер ОК "Південь".