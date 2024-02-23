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Новости Война
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Венгрия (1832)

Правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ призвало Украину и Россию к переговорам.

орбан,угорщина

Венгерское правительство опубликовало заявление ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ и призвало стороны к переговорам. В то же время Венгрия не назвала агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Заявление было опубликовано раньше времени, еще 22 февраля.

Венгерское правительство в ней чествует погибших в результате войны, выражает соболезнования "сотням тысяч" вдов и сирот, и отмечает, что Венгрия помогает Украине в заботе о раненых и "поддерживает через самую большую в своей истории гуманитарную программу миллионы тех, кто потерял все или стал беженцами", вносит вклады в энергетическую безопасность и восстановление Украины.

"По твердому убеждению Венгрии, этот конфликт нельзя разрешить военным способом. Война не должна расшириться и нельзя допустить ее эскалацию, война должна закончиться. Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и мирные переговоры и призывает стороны действовать соответствующим образом", – говорится в заявлении.

В то же время Будапешт отмечает, что обеспечение суверенитета Украины – в интересах Венгрии.

Читайте: Украина нуждается в помощи Запада для увеличения собственного производства вооружений, - Зеленский
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Топ комментарии
+17
Пішов нах@й!
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23.02.2024 09:37
+9
В неділю на «чесній розмові» Зеленського нам подадуть необхідність заморожування війни як «концепцію відкладеної перемоги»?

На 25 лютого, неділю, анонсовано нову «чесну розмову про наш шлях далі», «щось особливе». Не виключено, що там буде представлено якусь нову концепцію бачення владою завершення війни: наприклад, така собі «відкладена перемога». Це в сенсі, як креативне подання суспільству рішення про заморожування протистояння. В цілому, це логічно у світлі тих проблем, які маємо зараз по всіх напрямках, включно з міжнародним.
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23.02.2024 09:38
+6
Хочуть переговорів - нехай починають, спочатку з ******. А потім нехай скажуть, на що він згоден.
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23.02.2024 09:42
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Пішов нах@й!
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23.02.2024 09:37 Ответить
корба не поляки
язиком да - но границу не перекрывает
по плодам узнаете их
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23.02.2024 13:07 Ответить
В неділю на «чесній розмові» Зеленського нам подадуть необхідність заморожування війни як «концепцію відкладеної перемоги»?

На 25 лютого, неділю, анонсовано нову «чесну розмову про наш шлях далі», «щось особливе». Не виключено, що там буде представлено якусь нову концепцію бачення владою завершення війни: наприклад, така собі «відкладена перемога». Це в сенсі, як креативне подання суспільству рішення про заморожування протистояння. В цілому, це логічно у світлі тих проблем, які маємо зараз по всіх напрямках, включно з міжнародним.
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23.02.2024 09:38 Ответить
Було б добре. Але ні. Будемо войувати без зброї, замість НАТО.
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23.02.2024 11:27 Ответить
чому без зброї? пуцло видасть лопатки
чому замість НАТО? проти НАТО
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23.02.2024 13:08 Ответить
******* потрібно трохи перепочити, зібратись з силами.
Та й кількість ЗСУ все ніяк не вдається довести до оптимальної позначки 50 тисяч.
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23.02.2024 09:39 Ответить
Хочуть переговорів - нехай починають, спочатку з ******. А потім нехай скажуть, на що він згоден.
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23.02.2024 09:42 Ответить
Орбан ти до ху...ла їздиш обговорювати мирні угоди?
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23.02.2024 09:45 Ответить
Зарплатню від пуйла відробляє..
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23.02.2024 09:47 Ответить
Для переговорів війська України мають бути на українській землі,
а всі війська росії - на російській.
Давай, Орбан, працюй над цим.
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23.02.2024 09:49 Ответить
Уряд Угорщини така ж параша як і паРаша!
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23.02.2024 09:59 Ответить
Можна і до переговорів, це коли Кацапія виведе свої терористичні війська із України, визнає свою агресію і заплатить всі репарації.
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23.02.2024 10:02 Ответить
Як задовбали ці мадярські дебіли.
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23.02.2024 10:04 Ответить
Наочна різниця в підходах влади різних країн до другої річниці повномасштабного нападу рф на Україну - в порівнянні цієї інфи та резолюцією Cейму Польщі, який одноголосно ухвалив на підтримку України зі словами "Сейм засуджує дії російської влади та звертається до МУС з проханням притягнути до відповідальності винних у всіх воєнних злочинах, скоєних проти українського народу".
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23.02.2024 10:06 Ответить
Да проблем нет. Я тоже "за"
1. Вывод войск на границы 1991 года плюс 300км от нее
2. Полное восстановление всего разрушенного за счет РФ.
3. Выплаты репараций
4. Денацификация россии
5. Демелитаризация россии.
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23.02.2024 10:14 Ответить
чому рашистькі угорські сраколизи .не закликали куйла, до другої річниці вивести всі війска з окупованих українських територій...
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23.02.2024 10:18 Ответить
Чому не закликають вивести рашистські війска з України?
Може почнуть коли контракт на газ у грудні скінчиться.
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23.02.2024 10:27 Ответить
Не ймется мадьярам снова повторить. Так и просятся что бы украинцы снова с русскими объединились и отобрали у них еще территорий. Прям не могут уснуть лишь бы снова вернулся ссср и трахнул их страну. Ну обучаемые.
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23.02.2024 10:31 Ответить
Мацковскай клієнт глаголить, не про виведення окупаційних орків прутіна+патрушева, з теренів України та виплати сруськім міром, контрибуції, за смерть та руйнацію в Україні, а просто до МИРУ, на усей землє..
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23.02.2024 11:02 Ответить
 
 