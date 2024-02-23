Правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ призвало Украину и Россию к переговорам.
Венгерское правительство опубликовало заявление ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ и призвало стороны к переговорам. В то же время Венгрия не назвала агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Заявление было опубликовано раньше времени, еще 22 февраля.
Венгерское правительство в ней чествует погибших в результате войны, выражает соболезнования "сотням тысяч" вдов и сирот, и отмечает, что Венгрия помогает Украине в заботе о раненых и "поддерживает через самую большую в своей истории гуманитарную программу миллионы тех, кто потерял все или стал беженцами", вносит вклады в энергетическую безопасность и восстановление Украины.
"По твердому убеждению Венгрии, этот конфликт нельзя разрешить военным способом. Война не должна расшириться и нельзя допустить ее эскалацию, война должна закончиться. Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и мирные переговоры и призывает стороны действовать соответствующим образом", – говорится в заявлении.
В то же время Будапешт отмечает, что обеспечение суверенитета Украины – в интересах Венгрии.
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язиком да - но границу не перекрывает
по плодам узнаете их
На 25 лютого, неділю, анонсовано нову «чесну розмову про наш шлях далі», «щось особливе». Не виключено, що там буде представлено якусь нову концепцію бачення владою завершення війни: наприклад, така собі «відкладена перемога». Це в сенсі, як креативне подання суспільству рішення про заморожування протистояння. В цілому, це логічно у світлі тих проблем, які маємо зараз по всіх напрямках, включно з міжнародним.
чому замість НАТО? проти НАТО
Та й кількість ЗСУ все ніяк не вдається довести до оптимальної позначки 50 тисяч.
а всі війська росії - на російській.
Давай, Орбан, працюй над цим.
1. Вывод войск на границы 1991 года плюс 300км от нее
2. Полное восстановление всего разрушенного за счет РФ.
3. Выплаты репараций
4. Денацификация россии
5. Демелитаризация россии.
Може почнуть коли контракт на газ у грудні скінчиться.